Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delícia sem carne

Que tal uma massa? Confira receita de penne com vegetais refogados

Você vai precisar de tomatinhos cereja, brócolis e manjericão fresco para preparar esse prato super fácil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:17

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:17

Penne com brócolis, tomatinhos, queijo Minas e manjericão. Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 6 colheres (sopa) de azeite
  • 5 dentes de alho em lâminas
  • 1 cebola pequena picada
  • 400 g de brócolis cozido no vapor, separados em buquês
  • Sal e pimenta-do-reino preta moída na hora, a gosto
  • 300 g de tomates cereja cortados ao meio
  • 300 g de queijo Minas light cortado em cubinhos
  • 1 pacote de penne (500g)
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 1 xícara (chá) de folhas de manjericão

MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira aqueça o azeite e doure o alho. Junte a cebola, o brócolis e refogue. Tempere com o sal, a pimenta, acrescente os tomatinhos, o queijo e mexa delicadamente. Desligue o fogo, tampe e reserve.
Em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, junte ao refogado, finalize com o manjericão, e sirva em seguida.

Veja Também

Você sabe cozinhar macarrão? Veja receita de massa rápida e saudável

Rendimento:

8 porções

Tempo:

40 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Adria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados