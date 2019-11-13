Que tal uma massa? Confira receita de penne com vegetais refogados

- INGREDIENTES:
- 6 colheres (sopa) de azeite
- 5 dentes de alho em lâminas
- 1 cebola pequena picada
- 400 g de brócolis cozido no vapor, separados em buquês
- Sal e pimenta-do-reino preta moída na hora, a gosto
- 300 g de tomates cereja cortados ao meio
- 300 g de queijo Minas light cortado em cubinhos
- 1 pacote de penne (500g)
- 1 colher (sopa) de sal
- 1 xícara (chá) de folhas de manjericão
MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira aqueça o azeite e doure o alho. Junte a cebola, o brócolis e refogue. Tempere com o sal, a pimenta, acrescente os tomatinhos, o queijo e mexa delicadamente. Desligue o fogo, tampe e reserve.
Em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, junte ao refogado, finalize com o manjericão, e sirva em seguida.
Rendimento:
8 porções
Tempo:
40 minutos
Complexidade:
Fácil