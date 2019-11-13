Que tal uma massa? Confira receita de penne com vegetais refogados

Em uma frigideira aqueça o azeite e doure o alho. Junte a cebola, o brócolis e refogue. Tempere com o sal, a pimenta, acrescente os tomatinhos, o queijo e mexa delicadamente. Desligue o fogo, tampe e reserve.

Em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, junte ao refogado, finalize com o manjericão, e sirva em seguida.