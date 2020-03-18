Artistas fazem shows e festivais virtuais para manter o público em casa

Os artistas Matheus e Kauan, André Prando e Flavinha Mendonça Crédito: Montagem A GAZETA

Seguindo a máxima de "que o artista vai aonde o povo está", músicos, cantores e companhia decidiram usar de seus milhares de seguidores na web para promoverem shows on line enquanto o público está de "quarentena" devido ao surto de Covid-19 . Chris Martin, do Coldplay, Roberta Sá, Teresa Cristina e Leoni já disponibilizaram apresentações intimistas nas redes e estimulam até a realização de festivais do gênero.

A ideia de Chris Martin, ao fazer uma live na segunda-feira (16) pelo YouTube, incentivou outros cantores como John Legend, intérprete de sucessos como "All Of Me" e "Preach". O norte-americano aproveitou e fez uma corrente chamando outros colegas de trabalho a fazerem o mesmo e entreter o público durante a quarentena. A hashtag #TogetherAtHome se espalha e já conta com Charlie Puth, dos hits "We Don't Talk Anymore" e " Attention", anunciando seu pocket show no Twitter.

A ideia de shows pela internet caiu como uma luva para produtores fazerem festivais reunindo diversos artistas, como o "Eu Fico em Casa". A iniciativa portuguesa conta com 78 artistas, que começaram a se apresentar nesta terça-feira (17) e seguem com shows até domingo (22). Os músicos fazem pocket shows de 30 minutos em suas próprias contas no Instagram na hora marcada e divulgada pelo perfil do evento. Basta o internauta "comparecer" na live e curtir.

Em terras capixabas, André Prando foi convidado a participar da edição brasuca do evento. Ele, que cancelou todas suas apresentações, seguindo as instruções do Governo do ES e do Ministério da Saúde, confirmou que estará no "Eu Fico em Casa BR", que acontece de 24 a 27 de março e deve contar com 40 horas de música. "As datas estão sendo divulgadas ainda e o line-up sendo preenchido. Nos próximos dias, deve sair a programação completa", conta.

ES TEM UM FESTIVAL PARA CHAMAR DE SEU

Por falar em capixaba, o programa "Em Movimento" estreia nesta quarta-feira (18) o "Rock em Casa". O projeto visa promover shows de artistas locais por meio de lives em seu perfil do Instagram , que conta com mais de 40 mil seguidores.

Queremos incentivar nossos artistas locais, que tiveram eventos e shows prejudicados, em prol de um bem maior. E nosso intuito é, também, incentivar você, seguidor, a se entreter dentro da própria casa com responsabilidade e sem fazer mal a ninguém nesse momento tão delicado, diz post feito pela atração da TV Gazeta.

Segundo o gerente de Entretenimento da TV Gazeta, Cesinha Fernandes, a ideia é seguir a missão do programa: a de valorizar o Espírito Santo. "Os artistas começaram a nos procurar de forma voluntária e a lista está crescendo. O capixaba é parceiro, é amigo e curte um bom Rock", explica.

Diego Lyra é o primeiro artista a se apresentar. Ele vai conversar com os internautas e fazer um show de meia hora na sequência. Além dele, estão confirmados shows de Duo Wuo, Barol Beats, Michele Freire, Flavinha Mendonça e Anderson Ventura no Instagram do programa.

"O objetivo é manter as lives por todo esse tempo em que os shows e casas de festas estão canceladas. Depois dessa sequência de lançamento, vamos manter as LIVES, sempre às 20h, concentradas no fim de semana, que é o momento onde bate a vontade de ir pro rock", detalha.

Confira abaixo uma lista de festivais e artistas que estão aderindo à corrente para manter a população em casa, levando entretenimento ao vivo pela internet, durante o período de quarentena do coronavírus.

PARA CURTIR DURANTE A QUARENTENA

ROCK EM CASA

O projeto exibe shows e conversas com artistas capixabas nas lives do Instagram do Em Movimento

As lives acontecem diariamente, a partir das 20h. O início é nesta quarta-feira (18)

Aristas: Diego Lyra (18), Duo Wuo (19), Barol Beats (20), Michele Freire (21), Flavinha Mendonça (22) e Anderson Ventura (23)

#TAMO JUNTO

Festival promovido pelo O Globo em que os artistas vão transmitir seus shows por lives no próprio Instagram, que serão transmitidas ao vivo no site e nas redes sociais do jornal

As transmissões acontecem de sexta (20) a domingo (22), das 18h às 22h

Até o momento são 25 artistas confirmados, entre eles: Martinho da Vila, Adriana Calcanhotto, Jards Macalé, Marcos Valle, Duda Beat, Nego do Borel e Margareth Menezes.

FESTIVAL MÚSICA EM CASA

Produzido pela Universal Music e GTS, o evento contará com shows exclusivos e super intimistas de grandes nomes da música brasileira. Sandy, Léo Santana, Felipe Araújo, Melim, Vitão, Projota e Luisa Sonza são alguns dos artistas escalados

As apresentações acontecem de 20 a 29 de março, a partir das 19h

Para curtir os shows, basta acessar o link oficial do evento no Instagram, que vai direcionar para o perfil de cada artista.

FESTIVAL EU FICO EM CASA

São 78 artistas portugueses que se apresentam, de terça-feira (17) a domingo (22)

As apresentações acontecem no perfil de cada artista no Instagram. O perfil do festival serve de ponte e divulgação das apresentações. Confira abaixo a programação

FESTIVAL EU FICO EM CASA BR

De 24 a 27 de março serão 76 apresentações únicas, em formatos inéditos e intimistas via Instagram

Line-up conta com Daniela Mercury, Maria Gadu, Teresa Cristina, André Prando, Adriana Calcanhoto, Valesca Popozuda entre outros nomes.

Enquanto a programação não acontece, você pode conferir uma playlist feita no Spotify pela organização com músicas dos participantes

FESTIVAL FICO EM CASA ES

Inteiramente virtual, o festival acontecerá de 28 a 30 de março. As lives dos artistas capixabas ainda não tem programação fechada, elas estarão em breve nas redes sociais do projeto. Colaborações financeiras para subsidiar os trabalhos dos artistas serão feitas via PicPay dos próprios músicos.

LÁ NA LAJE

As atrações são Bruna Siren & Hapino & Miq



O show será realizado no terraço do Centro Cultural Elizário Rangel para os vizinhos do condomínio Rios da Serra, em São Diogo, na Serra.

O evento ocorrerá na segunda-feira (23), às 19h . Para quem não por perto, a apresentação estará disponível em lives nas redes sociais do centro de cultura.

FESTIVAL LÁ DE CASA

Acontece de 20 a 22 de março, de 17h a 0h, com lives de 30 minutos de 42 artistas via Instagram

Alguns nomes já estão confirmados, como: AnaVitoria (@oanavitoria), Ana Muller (@real.anamuller), Bola Zimbra (@bolazimbra), Bryan Behr (@bryanbehroficial), Bruna Caram (@brunacaram), Estevão Queiroga (@estevaoqueiroga), Gerson Borges (@gersonborges), Gustavo Bertoni (@gustavobertoni), Jairo Horsth (@j.horsth), Kaops e Raony (@keopseraony), Larisa Lisboa (@larissalisboamusic), Leal Melo (@@lealmelo), Lorena Chaves (@lorenachaves), Matheus Ávila (@matheusavila), Saudade (Saulo von Seehausen - @osaudade), Sergio Carvalho (@sergiorebentomusic), Paulo Nazareth (@paulo.nazareth), Thiago Bruno (@euthiagobruno), Yohannah (@yohannah) e Yohomama (@yohomamamusic).



MATHEUS E KAUAN

Os sertanejos também entraram na onda de promoverem atrações pela internet. Matheus e Kauan já estão até com data marcada. A primeira apresentação foi na última quinta (19), mas haverá shows semanais nos perfis dos artistas no Instagram. "Como não estamos no palco, vamos pegar o violão e cantar para os nossos fãs, tendo a nossa casa como cenário e, assim, mesmo que de forma digital, ter este contato com todos, conta Kauan.

PAULA FERNANDES

A cantora começou a fazer shows intimistas em seu Twitter. "Se Deus quiser daqui a pouco essa crise passa, e a gente fica livre para se encontrar nos shows pessoalmente! Amo vcs", escreveu numa das postagens ao citar a live feita na terça-feira (17).

ALEJANDRO SANZ E YUNGBLUD



Para não deixarem os fãs aguando com as apresentações da nova turnê - inclusive no Brasil -, os artistas Alejandro Sanz e Yungblud realizaram, já nesta semana, shows virtuais. E, para felicidade do público, deixaram as gravações disponíveis na web para que os interessados assistam quantas vezes quiserem.

LEONI

O cantor realizou o show "O Afeto é um vírus" e seu canal no YouTube, na última terça-feira (17).

MILEY CYRUS

A cantora está apresentando uma série chamada BrightMinds no Instagram.

CHARLIE PUTH

O norte-americano confirmou sua participação na corernte #togetherathome com um show transmitido em suas redes sociais. Confira abaixo.

NIALL HORAN

O ex-One Direction, que está lançando o álbum "Heartbreak Weather", foi desafiado por Charlie Puth e também fez sua apresentação nesta quinta-feira (19). Confira abaixo.

ONE REPUBLIC

A banda foi desafiada por Niall e se apresenta nesta sexta-feira (20) em suas redes sociais.