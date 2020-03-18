Coronavírus: mais modificações na programação da Globo

A série "Manifest" estreia em abril na Rede Globo Crédito: Rede Globo/Divulgação

A Rede Globo continua promovendo modificações em sua grade de programação por conta do avanço do coronavírus no Brasil. Na noite de terça (17), a emissora carioca detalhou como será a sua grade noturna semanal.

Nas noites de terça-feira, até o dia 31, o "Big Brother Brasil 20" continuará a ser exibido, seguido por "Fora de Hora". No dia 7 de abril, a primeira temporada da série "Manifest" estreará na Globo, após o "BBB".

Na quarta-feira, depois da nova versão de "Fina Estampa", virá BBB e, em seguida, com o cancelamento dos campeonatos de futebol, uma seleção de filmes vai ao ar no "Cinema Especial".

Nas noites de quinta-feira, depois de "BBB", Tatá Werneck continuará com o seu "Lady Night" e, nas sextas, segue em exibição o "Globo Repórter", também após o reality show.

Aos sábados, "É de Casa", "Caldeirão do Huck" e "Altas Horas" permanecerão indo ao ar em seus horários habituais.

Iza comanda o som no especial "Música Boa ao Vivo", que estreia na Rede Globo Crédito: Multishow/Divulgação

Já o "Só Toca Top Verão" terminará sua temporada no dia 28, quando será substituído por novas versões do programa do Multishow "Música Boa Ao Vivo", com Iza.

Nas tardes de domingo, o apresentador Fausto Silva continuará no ar no seu horário habitual, com o "Domingão do Faustão".

E, durante a semana, a sexta temporada de "Castle" continuará sendo exibida até o dia 31. Quando terminar, será substituída pela série inédita "Perception, Truques da Mente".

As próximas semanas também serão diferentes no "The Voice Kids". Impossibilitada de mostrar shows ao vivo, a Rede Globo vai exibir, durante os próximos quatro fins de semana, a começar deste domingo, dia 22, um compacto do reality, com os melhores momentos desta quinta temporada. Os espectadores vão vivenciar, novamente, toda a emoção e fofura com os melhores trechos das Audições às Cegas e da fase das Batalhas, cujo episódio final foi ao ar no último domingo (15).

A conclusão da fase final do reality ainda está sendo definida e está prevista para ir ao ar após o término das edições especiais.