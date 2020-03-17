Globo muda programação das novelas por conta do coronavírus

Exibida em 2011, "Fina Estampa" será reprisada pela primeira vez na Rede Globo Crédito: Rede Globo/Divulgação

Com o avanço do coronavírus, a Rede Globo decidiu paralisar as gravações de suas novelas em produção: "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe", "Malhação: Toda Forma de Amar" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março, no lugar de "Éramos Seis", teve seu lançamento adiado por tempo indeterminado.

Atualmente no ar, "Malhação: Toda Forma de Amar" terá o seu final antecipado para o mês de abril, em data ainda a ser definida. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de Malhação: Viva a Diferença, escrita por Cao Hamburger e com direção artística de Paulo Silvestrini. O "folhteen" fez sucesso de público e crítica na época de sua exibição, em 2017, tanto que ganhou uma série derivada que deve estrear na Globoplay ainda em 2020.

Cena da novela "Novo Mundo", que volta a ser exibida na faixa das 18h da TV Gazeta Crédito: Rede Globo/Divulgação

A partir de 30 de março, com o fim de "Éramos Seis", será exibido um compacto de "Novo Mundo". Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Vinicius Coimbra, a novela retrata a transformação do Brasil com a chegada da família real portuguesa. A trama é ambientada no período que antecede a história de Nos Tempos do Imperador, próxima novela das seis, dos mesmos criadores.

"Totalmente Demais" volta à programação da Rede Globo Crédito: Divulgação/Rede Globo

"Salve-se Quem Puder" ficará no ar até sábado, dia 28, quando será feita uma pausa em sua exibição. Em 30 de março, estreará nesse horário uma versão compacta de "Totalmente Demais", escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e que contou com a direção artística de Luiz Henrique Rios.

"Amor de Mãe" será exibida até sábado, dia 21, quando sua primeira fase chega ao ápice. A segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de segunda-feira, dia 23, irá ao ar uma versão compacta de "Fina Estampa", escrita por Aguinaldo Silva com direção de Wolf Maia. A trama, exibida em 2011, foi um fenômeno de popularidade e eternizou o mordomo Crô, vivido com talento por Marcelo Serrado. Esta será a primeira reprise da novela, muito pedida pelos fãs nas redes sociais.

"Minha Vida em Marte" será exibido na programação da Rede Globo Crédito: Divulgação/Paris Filmes