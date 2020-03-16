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Medidas preventivas

Globo deixa de exibir 'Mais Você' para dar destaque a coronavírus

Mudanças ocorrem em meio a medidas para proteger elencos e equipes da emissora

Publicado em 16 de Março de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 07:58
  Crédito: Reprodução/Instagram @marciogranado
Com o aumento da pandemia de coronavírus, a Globo anunciou neste domingo, 15, alterações em sua programação para dar mais espaço para a cobertura jornalística sobre a covid-19. A principal alteração é que a emissora deixa de exibir o Mais Você, a apresentadora da atração matutina é Ana Maria Braga, que está fazendo quimioterapia e imunoterapia contra um câncer de pulmão.
Outra mudança na parte da manhã é que a partir desta segunda-feira, 16, o Bom Dia de cada região terá 30 minutos a mais de duração, se estendendo até as 8h30. O Bom Dia Brasil passa ter duração de duas horas, indo ao ar das 8h30 às 10h30, logo em seguida começa o Encontro com Fátima Bernardes.
O Jornal Hoje também será ampliado e avançará, parcialmente, pelo horário do Se Joga.
A cobertura jornalística sobre o coronavírus também terá flashes ao vivo durante toda a programação. As mudança vão durar por tempo indeterminado.

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