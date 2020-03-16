Globo deixa de exibir 'Mais Você' para dar destaque a coronavírus

Com o aumento da pandemia de coronavírus, a Globo anunciou neste domingo, 15, alterações em sua programação para dar mais espaço para a cobertura jornalística sobre a covid-19. A principal alteração é que a emissora deixa de exibir o Mais Você, a apresentadora da atração matutina é Ana Maria Braga, que está fazendo quimioterapia e imunoterapia contra um câncer de pulmão.
Outra mudança na parte da manhã é que a partir desta segunda-feira, 16, o Bom Dia de cada região terá 30 minutos a mais de duração, se estendendo até as 8h30. O Bom Dia Brasil passa ter duração de duas horas, indo ao ar das 8h30 às 10h30, logo em seguida começa o Encontro com Fátima Bernardes.
O Jornal Hoje também será ampliado e avançará, parcialmente, pelo horário do Se Joga.
A cobertura jornalística sobre o coronavírus também terá flashes ao vivo durante toda a programação. As mudança vão durar por tempo indeterminado.
Já o sinal da GloboNews estará aberto nas próximas duas semanas para informar a população sobre o coronavírus.