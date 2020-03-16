Globo deixa de exibir 'Mais Você' para dar destaque a coronavírus

Outra mudança na parte da manhã é que a partir desta segunda-feira, 16, o Bom Dia de cada região terá 30 minutos a mais de duração, se estendendo até as 8h30. O Bom Dia Brasil passa ter duração de duas horas, indo ao ar das 8h30 às 10h30, logo em seguida começa o Encontro com Fátima Bernardes.