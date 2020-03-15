Dan Abranches, Coldplay, Rita Ora estão nos lançamentos da semana #28

A semana começa com diversos lançamentos, inclusive um local. Dan Branches, depois de brilhar no "The Voice Brasil", lança uma música e seu primeiro clipe. Acompanham o capixaba nas novidades, Jojo, Frejat, Coldplay, Rita Ora e muitos outros artistas. Nos lançamentos de álbuns e EPs, temos Felipe Araújo e Wanessa. Confira abaixo.
- "DARK CLOUD" - DAN ABRANCHES
- Depois de sua participação no "The Voice Brasil 2019", Dan Abranches abre caminho para sua arte e lança "Dark Cloud", um início do álbum "Titán", que prepara para o segundo semestre deste ano. A canção em inglês, que mistura o soul e o blues com pitadas de eletrônico, foi escrita há quase dois anos e já faz parte do repertório do show do capixaba. "É a música que o público tem uma reação mais forte. Afinal é uma música forte e intensa que fala sobre relações abusivas, claustrofóbicas, e ela descreve essas sensações num monólogo", explica Dan, em entrevista ao Divirta-se.
- "1900 E VOVÔ" - JOÃO BOSCO E VINÍCIUS
- João Bosco & Vinícius prosseguem divulgando o DVD Ao vivo em Goiânia, gravado em outubro de 2019. A faixa conta com a participação de Dorgival Dantas, que gravou a parceria um dia antes da data oficial do show que renderia o DVD devido a imcompatibilidade de agenda. "Queríamos muito a participação dele em nosso DVD. A música tem tudo a ver com o perfil do Dorgival, ela é romântica... tinha que ser com ele!", explica Vinícius.
- "BLACKFRIDAY DE GOSTOSA" - RENNAN DA PENHA
- Divulgando seu DVD "Segue o Baile", Rennan da Penha acaba de lançar a faixa "Blackfriday de Gostosa", com participação de Thiaguinho MT e o produtor JS O Mão de Ouro. O brega funk é composição de Thiaguinho MT e promete agradar os fãs do gênero. O DVD ainda sai neste primeiro semestre.
- "PERGUNTA URGENTE" - FREJAT
- Frejat está de volta, apresentando o primeiro single de seu mais novo álbum, Ao Redor do Precipício, que será lançado em maio. Com uma pegada rock e folk, "Pergunta Urgente" é a única faixa do disco que não é escrita pelo cantor. "A música fala sobre a urgência da vida. Aquela sensação de que a gente teria que ser mais de um para tudo o que queremos viver, diz Frejat. Vale lembrar que o último disco de Frejat, "Intimidade Entre Estranhos" já tem 12 anos após seu último. O álbum, com 13 faixas inéditas, foi produzido por Kassin, Humberto Barros, Maurício Negão e o próprio Frejat.
- "WORRY ABOUT ME" - ELLIE GOULDING
- Ellie Goulding está de volta numa faixa voltada ao pop e hip hop. "Worry About Me" traz a participação de blackbear e abre os trabalhos da cantora em 2020, cujos fãs anseiam por um álbum de inéditas. Worry About Me é uma canção que escrevi ao me lembrar de uma época em que um rapaz me queria quando lhe fosse conveniente, numa altura em que já o tinha esquecido. É intencionalmente irónica, porque não sou uma pessoa rancorosa, apenas achei piada. Foi refrescante escrever, sob o sol de Los Angeles, porque na altura escrevia canções sombrias sobre o meu estado de espírito em Nova Iorque, descreve Ellie.
- "OLD ME" - 5 SECONDS OF SUMMER
- A banda 5 Seconds Of Summer está bem nostálgica no clipe de "Old Me". Na letra, eles falam da mudança de meninos para homens. Assim, no clipe, eles entram num trem de lembranças falando dos erros do passado superados.
- "MAN" - JOJO
- Depois de "Joanna" e "Sabotage", lançadas ano passado, Jojo abre os trabalhos de 2020 com o single "Man". A canção é mais pop e agitada que as lançadas anteriormente. "Se eu vou amar alguém, eu vou precisar de um homem daqueles. Alguém que me quer como um fã. Eu preciso de alguém que me ame como eu me amo", diz trecho da canção. Vale lembrar que 1º de maio sai o disco "Good To Know". Confira o clipe de "Man", onde ela faz uma baladinha com as amigas, incluindo Tinashe
- "WASABI" - LITTLE MIX
- Depois de se apresentar no Brasil, o Little Mix se despede do "LM5" com o clipe de "Wasabi". O vídeo mostra os bastidores da turnê de sucesso do quarteto. Confira as meninas se divertindo na turnê enquanto um disco novo não aparece.
- "DIDN'T I" - ONEREPUBLIC
- O OneRepublic traz uma pequena amostra para os fãs do álbum "Human", com a música "Didn't I". Numa vibe intimista, eles aparecem em uma casa mostrando que se importam com a pessoa amada. Confira o clipe. Vale lembrar que o próximo disco da banda está previsto para 8 de maio.
- "HOW TO BE LONELY" - RITA ORA
- Rita Ora dá uma pausa nas canções dançantes e traz "How To Be Lonely". A faixa inicia a nova era da moça e fala sobre solidão. Ninguém nunca vai me mostrar como ficar sozinha?/ Acabo sozinha quase todas as noites/ Eu devo ser a única/ Sentindo-se como uma perdedora, você me mostrará como ficar sozinha, diz trecho da canção.
- "TROUBLE IN TOWN" - COLDPLAY
- Coldplay lança o clipe de "Trouble In Town". O vídeo é baseado no clássico de George Orwell, "A Revolução dos Bichos", mostrando uma cidade habitada por "animais". Tem de porcos políticos a raposas fugitivas. A música faz parte do disco "Everyday Life", que já teve os clipes de Cry Cry Cry e Champion of the World divulgados. Confira o novo vídeo.
- "KINGS & QUEENS" - AVA MAX
- Ava Max está empoderada em seu novo single. "Kings & Queens" deve fazer parte do álbum de estreia da cantora, que ainda não tem data para ser lançado. Se todos os reis tivessem suas rainhas no trono/ Nós gostaríamos de champagne e faríamos um brinde/ Para todas as rainhas que estão lutando sozinhas/ Queridas, vocês não estão dançando sozinhas, diz trecho da canção. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "ONERPM SHOWCASE (AO VIVO)" - WANESSA
- Wanessa acaba de lançar um EP ao vivo. Com seis faixas, ONErpm Showcase foi gravado no ano passado, nos estúdios da ONErpm em São Paulo. Dando voz à grandes hits como Cuida de Mim e Vou Lembrar, Wanessa relembrou antigos sucessos, como Apaixonada por Você.
- "HEARTBREAKER WEATHER" - NIALL HORAN
- Mais um ex-One Direction lança um disco neste ano. Niall Horan é a bola da vez e apresenta "Heartbreaker Wheater". Álbum, cuja faixa homônima abre os trabalhos. No clipe, ele banca o apresentador de TV cheio de charme e descontraído. O novo projeto conta com 14 faixas, todas escritas por ele mesmo, nos mostrando um outro lado artístico do cantor. Confira o clipe e o disco, que está mais maduro que "Flicker" (2017)
- "FELIPE ARAÚJO IN BRASÍLIA AO VIVO - VOL. 2" - FELIPE ARAÚJO
- Felipe Araújo apresenta a segunda parte do projeto, gravado em setembro na capital federal. O EP Felipe Araújo In Brasília ao Vivo - vol. 2, com novas três faixas, está disponível em todas as plataformas. A música que abre esta segunda etapa é "Quebra Essa". O novo EP conta com outras duas faixas inéditas, Vai Trabalhar Virada e Estoque de Você, que também foram mostradas ontem ao público. Completam o repertório os sucessos já conhecidos Big Bang, Minha Vontade e Espaçosa Demais, esta última que já acumula mais de 140 milhões de streams nos aplicativos de música. Confira abaixo o clipe e o EP.