Ricky Martin, Pearl Jam e Ivete Sangalo nos lançamentos da semana #26

O Carnaval 2020 está logo ali. Assim, artistas começaram a lançar suas apostas para bombar na folia. Lexa, Pocah e Kaya Konky soltaram seus promissores hits. O mais esperado e encorpado para bombar é o de Ivete Sangalo, que veio com um EP contendo três canções.
Fora o Carnaval, nomes como Ricky Martin e Pearl Jam estão com lançamentos mostrando que voltaram com tudo. Confira a lista de lançamentos do Divirta-se.
- "TIBURONES" - RICKY MARTIN
- Ricky Martin começa 2020 com "Tiburones". A balada é em espanhou e passa a mensagem de amor, tolerância e união. "Tiburones é uma música que muitos vão se identificar. O que eu queria era que o vídeo captasse uma história universal, e foi isso que eu quis filmar em Porto Rico. A música e o vídeo envolvem todas as emoções, energia e sentimentos, que são emblemáticos quando nos juntamos como pessoas" disse Ricky. Confira.
- "BLINDING LIGHTS" - THE WEEKND
- The Weeknd resolveu presentear os fãs com o clipe de "Blinding Lights". Lançado quase dois meses após lançar a música, o clipe traz o cantor com o rosto coberto de sangue enquanto ele ri e conta a história que o levou a esse estado. Assista.
- "EVERYTHING I WANTED" - BILLIE EILISH
- Poucos dias antes de ser consagrada no Grammy 2020, onde venceu quatro das principais categorias, Billie Eilish lançou o clipe de "Everything I Wanted". A música foi lançada em 13 de novembro e não faz parte de nenhum disco da cantora. O clipe foi dirigido pela própria Eilish e te até dedicatória ao irmão.
- "DANCE OF THE CLAIRVOYANTS" - PEARL JAM
- Pearl Jam já começa a preparar os fãs para o lançamento de "Gigaton". O quinteto, liderado por Eddie Vedder, lançou "Dance Of The Clairvoyants" - a terceira faixa do compilado que está por vir. A banda lançou um vídeo com diversas imagens da natureza e do meio-ambiente para acompanhar a música. Assista abaixo. Vale lembrar que "Gigaton" é o primeiro disco do grupo em sete anos, e chega no dia 27 de março com 12 faixas.
- "NOBODY BUT YOU" - BLAKE SHELTON E GWEN STEFANI
- O casal Blake Shelton e Gwen Stefani apresentaram no Grammy 2020 a música "Nobody But You". Quem curtiu, pode se ligar que já tem clipe rodando desde a última semana. A canção faz parte do álbum Fully Loaded: Gods Country, de Blake. Confira o clipe fofo.
- "CORPOCONTINENTE" - CÉU
- No segundo single e clipe de seu mais recente trabalho, "APKÁ!", Céu utiliza uma licença de justaposição da língua portuguesa para traduzir saudade para o mundo, com "Corpocontinente". "O resultado apresenta um clipe extremamente brasileiro e tropical, porém a maneira como as coisas são filmadas e consolidadas, vira absolutamente contemporâneo e mundial. Então vejo referências do Brasil e vejo do mundo, e acho que trata de um sentimento amoroso, e de uma relação, que é a saudade, por um outro ponto de vista extremamente interessante", diz Céu. Confira.
- "HIT DO CARNAVAL" - KAYA CONKY, POTYGUARA BARDO E CYBERKILLS
- Kaya Conky e Potyguara Bardo se uniram com o duo CyberKills para lançar o single "Hit do Carnaval". Munidas com a força do nordeste e inspiradas em grandes sucessos do carnaval, como Gilmelândia, Psirico e Chiclete com Banana, elas misturam tudo com o brega e criam uma receita para um hit da folia. Confira.
- "AQUECIMENTO DA LEXA" - LEXA
- Depois de emplacar Sapequinha e Só Depois do Carnaval nos últimos dois anos, Lexa já tem sua aposta para o Carnaval 2020. De olho no período festivo, ela lança "Aquecimento da Lexa". Segundo a cantora, a faixa é uma homenagem aos beats marcantes do funk, sua raiz musical. O clipe já tem mais de 2 milhões de views e alguns fãs do gênero já dizem que a música é "prima" do movimento da sanfoninha".
- "CARNAVAL CHEGANDO" - RENNAN DA PENHA E POCAH
- Quem também já está em ritmo de carnaval é Rennan da Penha e Pocah. Eles fazem o anúncio para a folia de Momo com "Carnaval Chegando". A canção conta com clipe gravado ao vivo. Confira.
- "I LOVE YOU COROTE" - ARETUZA LOVI
- Aretuza Lovi está de volta com "I Love You Corote". Recheada de influências nordestinas, a música conta com o ex-BBB Wagner como o muso no clipe. Confira abaixo o forrozão da drag.
- "FOGUENTA" - DAYA LUZ
- Por falar em ritmo nordestino, o brega toma conta de "Foguenta". O clipe da música de Daya Luz leva uma mulher empoderada a diversos pontos turísticos do Recife. Confira.
DISCOS E EPs
- "O MUNDO VAI" - IVETE SANGALO
- Ivete Sangalo já está em ritmo de Carnaval. Para arrastar multidões em Salvador, na Bahia, a cantora lança "O Mundo Vai". O EP é composto de três músicas, onde a que se destaca é a que dá nome ao trabalho devido ao axé forte nas batidas. As outras canções são "Não Me Olha Assim", com Tom Kray, e "Coisa Linda", com Whindersson Nunes, marcadas pela mistura do axé com o pop. Confira abaixo o clipe de "O Mundo Vai" e o EP.
- "EVOLUIU - PARTE 2" - KEVIN O CHRIS
- O funkeiro liberou Evoluiu Parte 2. O EP conta com quatro faixas, sendo uma ("Deixa a Pepeca") com participação do MC Jottapê. Aliás, o feat ganhou um clipe ao vivo. O DVD foi gravado em novembro e contou com outras participações como Wesley Safadão, Pocah, Papatinho, L7nnon, DJ Zullu e DJ FP do Trem Bala, que devem aparecer nas próximas partes a serem lançadas. Confira a segunda abaixo.