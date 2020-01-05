Justin Bieber, Eva e Claudia Leitte nos lançamentos da semana #23

O ano está começando devagar e quem acompanha são os lançamentos dos artistas. O início de 2020 está tímido nos lançamentos mas alguns de peso como Justin Bieber. O canadense prometeu e lançou um single nesta semana. Claudia Leitte já se aquece para o carnaval, assim como a Banda Eva, e nisso o mercado musical começa o ano devagar. Confira as novidades e atualize a playlist.
SINGLES
- "YUMMY" - JUSTIN BIEBER
- Promessa é dívida para Justin Bieber, pelo menos no quesito musical. O rapaz prometeu e iniciou 2020 com um lançamento. Na última sexta-feira (3), o canadense soltou "Yummy", single que dá um sinal de sua nova fase, mais R&B. O clipe foi lançado no sábado e chamou atenção pelo cabelo rosa do cantor. Confira.
- "PERIGOSINHA" - CLAUDIA LEITTE
- Claudia Leitte já iniciou suas apostas para hit do carnaval. Em 2020, a cantora chega com "Perigosinha", faixa que faz parte do projeto "Bandera Move" lançado recentemente com quatro músicas. O clima de folia está até no videoclipe, gravado durante uma apresentação de Claudinha em cima do trio. Três personagens apresentadas no início do vídeo se encontram e curtem toda a badalação do show na pipoca.
- "ON SOMEBODY" - AVA MAX
- Apesar de estarmos em 2020, ainda vale um último lançamento de 2019. No dia 29 de dezembro, Ava Max lançou uma música para os fãs. "On Somebody" chegou sem clipe mas é um pop gostoso e mostra uma não superação de término.
- "SABOR DE VERÃO" - FELIPE DYLON PART. BUCHECHA
- Desde "Musa do Verão" (2003), Felipe Dylon se mostra apaixonado pela estação mais quente do ano. Agora, ele volta com "Sabor de Verão", em que a musa de 2003 não foi esquecida. "No verão ela é a musa/ Conquistou meu coração/Ela usa e abusa/ Mulherão fora da curva/Que me mata de paixão", diz trecho do refrão. Mas toda essa "inspiração" na letra não veio do ex-muso teen. Foi Buchecha, que faz participação na música, que entregou a letra ao amigo. "Foi um grande presente receber esta linda canção do querido Buchecha e ainda mais o convite para cantarmos essa juntos! SABOR DE VERÃO, é um som alto astral, com a pureza do amor de verdade, que nasce dentro dos corações dos jovens apaixonados", conta Felipe. Confira.
- "WRONG DIRECTION" - HAILEE STEINFELD
- Famosa por "A Escolha Perfeita" e pela participação na nova versão de "As Panteras" (2019), Hailee Steinfeld iniciou 2020 lançando "Wrong Direction". A balada romântica fala sobre o final de um relacionamento. Vale lembrar que ela já teve sucesso como cantora ao ter uma música na trilha sonora do filme "Bumblebee" (2018). Confira o lyric video de "Wrong Direction".
- "SAIDERA" - ATITUDE 67
- O Atitude 67 acaba de lançar o vídeo de Saideira. A canção é parte do repertório da primeira etapa do projeto Label 67 Ao Vivo. A gravação foi realizada no Espaço Barra Funda, em São Paulo, e também conta com cenas captadas em Araçariguama, na região metropolitana de Sorocaba. Como aperitivo do DVD, já foi disponibilizado um bloco de clipes com todas as faixas juntas num só vídeo. Assista abaixo o vídeo de "Saidera" e o compilado do projeto.
ÁLBUNS E EPs
- "EVA 4.0 - Vol. 2" - BANDA EVA
- Para marcar os 40 anos de carreira, a Banda Eva lança por completo o DVD EVA 4.0. Gravado em Belo Horizonte, o show teve a segunda parte lançada neste início de 2020. "Alô Paixão", "Beleza Rara", "Flores" e muitos outros hits estão no trabalho que comemora as quatro décadas da banda. As participações neste capítulo são de Durval Lelys e Mumuzinho. Somando as duas partes, os fãs tem 24 músicas para curtir e aquecer para o carnaval.
- "EN TUS PLANES" - DAVID BISBAL
- O romântico latino também tem vez por aqui. David Bisbal mostra que todo seu sucesso continua na raiz latina ao lançar "En Tus Planes". Composto de 12 canções, sendo oito inéditas, o disco traz ainda quatro canções lançadas recentemente como singles "A Partir de Hoy", com Sebastián Yatra; "Perdón", com Greecy; "Bésame", com Juan Magán; e "Abriré la Puerta", com Alejandro Sanz. A música de trabalho leva o nome do próprio disco e já tem clipe. Confira abaixo o vídeo e o disco.