Justin Bieber, Eva e Claudia Leitte nos lançamentos da semana #23

O ano está começando devagar e quem acompanha são os lançamentos dos artistas. O início de 2020 está tímido nos lançamentos mas alguns de peso como Justin Bieber. O canadense prometeu e lançou um single nesta semana. Claudia Leitte já se aquece para o carnaval, assim como a Banda Eva, e nisso o mercado musical começa o ano devagar. Confira as novidades e atualize a playlist.