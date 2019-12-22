Anitta, Lana Del Rey e Gloria Groove nos lançamentos da semana #21

Numa semana de poucos lançamentos, temos até bastante canção com chance de "hitar". A começar por Anitta, que lançou a quarta música do seu projeto "Brasileirinha". Lana Del Rey, Gloria Groove, Timbala e Gustavo Mioto também estão na lista. Um dos lançamentos curiosos é o de Felipe Araújo, que misturou pagode e sertanejo. Além disso, tem Mariah Carey voltando às paradas com uma canção bem antiga. Confira.
SINGLES
- "ATÉ O CÉU" - ANITTA E MC CABELINHO
- A quarta faixa do projeto "Brasileirinha", de Anitta, está entre nós. "Até o Céu" é uma mistura de funk, pop e eletrônico e mostra a cantora cheia de intimidade com MC Cabelinho. Antes de Até o Céu, já tinham sido lançadas as canções Meu Mel, Combatchy e Some Que Ele Vem Atrás. Confira o clipe.
- "NORMAN FUCKING ROCKWELL", "BARTENDER" E "HAPPINESS IS A BUTTERFLY"
- Lana Del Rey fez a famosa promoção compre 1, leve 3. A cantora lançou o clipe de "Norman Fucking Rockwell", porém o vídeo tem 14 minutos e quando você assiste, se depara com os clipes de "Bartender" e "Happiness Is a Butterfly". Na primeira parte, ela aparece sozinha. Já nas outras duas, Lana tem companhia. Confira.
- "A CAMINHADA" - GLORIA GROOVE
- Inspirada na série "Pose", Gloria Groove lança o clipe de "A Caminhada". Esta é a última música do EP "Alegoria", que conta ainda com "Mil Grau", "Magenta Ca$h" e "Sedanapo". O vídeo mostra um concurso onde os vencedores formam uma trupe para combater corruptos. Confira.
- "ENLOUQUECEU" - TIMBALADA
- A semana começa com lançamento no axé. A Timbalada se junta a Léo Santana e mistura as batidas de seus tambores com o pagodão da Bahia do "gigante". O grupo diz que a canção tem inspiração em "Thriller", de Michael Jackson, mas não conseguimos achar a semelhança. Confira.
- "BRECHÓ" - GUSTAVO MIOTO
- A sensação do sertanejo lançou mais uma faixa do álbum Gustavo Mioto Ao Vivo em Fortaleza. A música é romântica e conta com composição de Luan Santana e Matheus Marcolino. Se liga no recado sofrido para a ex: "Muda de mundo, de namorado, me joga num Brechó de amores usados".
- "ARTE" - MALÍA
- A faixa que faz parte da trilha sonora da novela "Bom Sucesso", da Rede Globo, acaba de ganhar um videoclipe. O clipe foi todo gravado com imagens de celular e mostram a cantora de bem consigo mesma e contagiando as pessoas por onde passa.
- "FETICHE" - FELIPE ARAÚJO
- O cantor Felipe Araújo acaba de disponibilizar o vídeo de Fetiche. A canção faz parte da primeira parte do terceiro DVD do cantor, Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo, gravado em setembro. A música é um sertanejo misturado com pagode. Se achou curioso, fique atento a todos detalhes do vídeo.
RELANÇAMENTOS
- "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU" - MARIAH CAREY
- Quem diria que uma música lançada há 25 anos voltaria às paradas de sucesso e ganharia clipe novo. Mariah Carey conseguiu novamente o feito com "All I Want For Christmas Is You", que ganhou um novo clipe. A música é tipo a nossa "Então é Natal", com Simone, mas com muito boa repercussão. Confira a obra.
- "PAJUBÁ REMIX I" - LINN DA QUEBRADA
- Linn da Quebrada resolveu relançar o disco "Pajubá", de 2017. Porém, as músicas chegam todas remixadas. Confira as duas obras.
ÁLBUNS E EPS
- "PPNATAL" - PATATI PATATÁ
- Para animar o Natal da criançada, a dupla de palhaços gravou um EP com três músicas temáticas para a época do ano, como "Noite Feliz". O trabalho contou com participações do sertanejo Daniel, de Tiago Abravanel e da cantora gospel Aline Barros. De acordo com a Rinaldi Produções, responsável pela dupla, as canções ganharam arranjos contemporâneos e mais alegres, com o objetivo de agradar a todas as idades e públicos.
- "RETRÔ" - MÁRCIA FELLIPE
- A cantora lançou o álbum no início de dezembro. Com 21 faixas, o álbum passa por todas as fases de Márcia Fellipe, incluindo os singles que ficaram registrados em sua inconfundível e potente voz durante suas passagens pelas bandas Aviões do Forró, Furacão do Forró, Garota Safada, Forró do Muído, entre outras, que agora fazem parte da sua carreira solo. Na última quinta, Márcia lançou os vídeos de cinco canções do disco. Confira abaixo os clipes e o disco.