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The Weeknd, Ludmilla e Arlindinho nos lançamentos da semana #18

Romero Ferro e Kanye West também estão entre os artistas com músicas novas para atualizar a playlist
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 16:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 16:00

The Weeknd Crédito: Reprodução/Youtube
A semana começa com poucos lançamentos, mas importantes. The Weeknd apareceu depois de um tempo sumido com um hit, assim como Ludmilla e Arlindinho. Confira a seleção desta semana.
  • "BLINDING LIGHTS" - THE WEEKND
  • The Weeknd lançou mais um hino. "Blinding Lights" fará parte de seu novo projeto, Chapter IV, assim como Heartless. Com pegada oitentista, promete pegar. Confira.
  • "CLOSED ON SUNDAY" - KANYE WEST
  • O marido de Kim Kardashian soltou mais um clipe de seu projeto cirstão "Jesus is King". O vídeo de "Closed on sunday" foi gravado no Wyoming e conta com a esposa e os filhos. Confira.
  • "VERDADEIRO AMOR" - ROMERO FERRO
  • Romero Ferro lançou o clipe de Verdadeiro Amor, canção do disco FERRO, lançado em Agosto. No clipe intimista, vemos o cantor bem solto na praia e com crush.
  • "VERDINHA" - LUDMILLA
  • Ludmilla está um abuso só no clipe de "Verdinha". A faixa e o vídeo trazem um recado sobre o consumo de maconha. A polêmica está armada e você confere o clipe abaixo.
  • "SAUDADE DE VOCÊ" - KAYKY
  • O baiano Kayky, aposta brasileira no cenário pop, encerra o ano com o lançamento de mais um single de tirar o fôlego. Saudade da Gente é uma faixa 100% autoral, com letra e batidas super sensuais, sob a batuta de um dos maiores produtores do pop nacional atualmente, Umberto Tavares, em parceria com Mãozinha.

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ÁLBUM

  • "ARLINDINHO CRUZ - NOME E SOBRENOME" 
  • Arlindinho Cruz já é um cantor maduro no seu primeiro disco solo de estúdio. Talvez as fortes emoções vividas no caminho de realização do álbum e seu comprometimento com o samba sejam as principais causas para isso. Intitulado, "Arlindinho Cruz - Nome e sobrenome" o disco chega através da Sony Music, com produção de Prateado e quatorze faixas. Confira

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