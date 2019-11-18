Céline Dion, Westlife e Billie Eilish nos lançamentos da semana #16

Westlife no clipe de Hello My Love Crédito: Reprodução/YouTube

Se você é fã das músicas do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000 vai curtir com os lançamentos desta semana. Tudo isto porque Céline Dion e Westlife estão de volta com trabalhos inéditos.

Para a nova geração, Camila Cabello e Billie Eilish estão com seus lançamentos melodramáticos. ToveLo e Valesca também estão na lista que conta até com a banda vencedora do 4º Festival de Música de Muqui, Cainã e a Vizinhança do Espelho. Confira.

SINGLES

"BLANCO" - J BALVIN

O astro colombiano J Balvin acaba de lançar a canção Blanco em todas as plataformas digitais, com direito a clipe e tudo. O lançamento pegou todos de surpresa porque a música não tem ligação com o álbum "Oasis", lançado em junho. Confira o clipe de "Blanco"



"LIVING PROOF" - CAMILA CABELLO



O próximo álbum de Camila Cabello, "Romance", só chega em dezembro. Mas a cantora acaba de lançar mais um single que deve compor o disco. "Living Proof" é a quinta música lançada por Cabello neste ano. A faixa vem após Cry For Me, Liar, Easy e Shameless. Quando você me toca, me pinta como um Van Gogh / eu quero estudar cada centímetro de você / até você confiar em mim para fazer anjos virarem realidade", diz trecho da canção. Confira.



"ARE U GONNA TELL HER?" - TOVE LO FEAT. MC ZAAC



A parceria mais inusitada e que está dando o que falar ganhou um lyric video. Tove Lo e MC Zaac estão bem ousados no video com as letras de "Are U Gonna Tell Her?". Confira abaixo.



"EVERYTHING I WANTED" - BILLIE EILISH



Com possível chance de levar um Grammy em 2020 pelo disco de estreia "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", a cantora acabou de lançar um novo single. "everything i wanted" fala da relação de Billie com seu irmão. Não importa o que aconteça, nós sempre estivemos e vamos estar ali para tornar a situação melhor, diz trecho da canção. Confira.



CIDADÃO DE BEM - CAINÃ E A VIZINHANÇA DO ESPELHO



A banda capixaba, que acabou de vencer o 4º Festival de Música de Muqui acaba de lançar o clipe da música "Cidadão de Bem", que faz uma crítica sobre os preconceitos com as diferenças. Confira a obra.



"FURDUNCINHO" - VALESCA POPOZUDA



Depois de se transformar em fada madrinha e mergulhar no mundo imaginário dos contos, em seu último trabalho, Valesca Popozuda encara a dona do Canil e lança "Furduncinho". A música de composição de Wallace Vianna, André Vieira, Pedro Breder, Tállia e Romeu R3, tem ritmo envolvente, letra empoderada e traz uma homenagem ao rei do funk, Catra. Confira a música.



"FLAMES" - R3HAB & ZAYN & JUNGLEBOI



O primeiro single de Zayn depois das 27 faixas do álbum Icarus Falls (2018) está entre nós. O pop eletrônico chegou com um lyric video bem legal e uma letra provocante. "É melhor você fugir de mim, antes que eu pegue sua alma", diz um trecho de "Flames".



ALBÚNS / EPs

SPECTRUM - WESTLIFE



Sete anos após o fim do grupo e nove sem um álbum de inéditas , o Westlife está de volta. O quarteto irlandês lançou "Spectrum" durante o feriado de 15 de novembro. Composto de 11 faixas, o grupo continua trabalhando bem os vocais, mas sem surpresas no ritmo apresentado. Destaque para as canções lançadas desde o início do ano como "Hello My Love", "Better Man", "Dynamite" e "My Blood".



Inclusive, os rapazes gravaram um vídeo explicando qual a música favorita de cada um no disco. Confira as imagens e ouça o disco em seguida.

"COURAGE" - CÉLINE DION



A diva Céline Dion lançou o aguardado álbum "Courage". São 20 faixas inéditas, com as já conhecidas "Impercetions" e "Lying Down", lançadas no último mês. Vale lembrar que este é o primeiro disco de inéditas em três anos. Ele conta com as tradicionais baladas e também o eletrônico. Curta o clipe de "Courage" e depois ouça o disco inteiro.

