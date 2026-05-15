Quase 100% dos turistas que visitaram o Espírito Santo no Carnaval recomendam o estado, afirma pesquisa

O avanço da educação profissional no Espírito Santo e os bastidores da expansão do ensino técnico no estado são tema do livro “Jadir Pella: o caminhar de uma educação inovadora”, que será lançado no próximo dia 14 de maio, às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A obra reúne relatos sobre a trajetória do educador e gestor público Jadir Pella, ex-reitor do Instituto Federal do Espírito Santo(Ifes) e ex-secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.





O livro revisita a transformação do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) no Ifes e o processo de interiorização da rede de ensino técnico no Espírito Santo, ampliando o acesso à formação pública em diferentes regiões capixabas. A publicação também mostra como a criação de cursos alinhados às vocações econômicas locais contribuiu para a formação de mão de obra qualificada e para o desenvolvimento regional.





“A Educação Profissional precisa dialogar com a realidade de cada território. Quando isso acontece, ela deixa de ser apenas formação e passa a ser instrumento de transformação econômica e social”, afirma Jadir Pella no livro.





A obra ainda detalha os bastidores das articulações em Brasília para fortalecer a educação profissional capixaba. Segundo o autor, o processo envolveu negociações junto ao Governo Federal para viabilizar cerca de R$ 500 milhões em investimentos voltados a projetos de estrutura, engenharia e currículo pedagógico.





“Esse livro é um registro para que a história da nossa Educação Profissional e Tecnológica não se perca. É a prova de que, com gestão técnica e diálogo entre governo e sociedade, é possível construir instituições públicas de alto desempenho”, conclui Jadir.