Quase 100% dos turistas que visitaram o Espírito Santo no Carnaval recomendam o estado, afirma pesquisa

Os turistas estão descobrindo as belezas capixabas. E não só isso: estão gostando tanto a ponto de recomendar o Estado como um ótimo destino para turismo. Segundo dados da Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista no Carnaval 2026, realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), 98,2% dos visitantes que estiveram no Estado recomendariam o destino novamente.
Além disso, 90% dos entrevistados afirmaram que a experiência atendeu ou superou as expectativas. Foram 1.678 entrevistas em 17 municípios e os dados foram analisados pelo Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo).
O nível de recomendação é de 100%, um dos principais indicadores de qualidade do destino. Isso fortalece a reputação do Espírito Santo e amplia a divulgação espontânea, que é decisiva para atrair novos visitantes.
André Spalenza coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES
A média de permanência em terras capixabas é de 6,43 dias e os mineiros estão no topo da lista (31,1%), seguidos pelos cariocas (14,2%) e paulistas (2,6%). “A presença expressiva de turistas de fora, especialmente de Minas Gerais, reforça a importância de estratégias regionais integradas para ampliar esse fluxo”, avaliou Spalenza.
A gastronomia capixaba foi um dos pontos fortes da experiência, tendo 91,6% de registros positivos. Além dela, a segurança pública (88,3%) e hospitalidade (83,3%) também marcaram índices altos. Fevereiro figurou como o quinto melhor mês da série histórica iniciada em 2011 e o terceiro maior desde 2014, o que indica resiliência no setor.
Esses indicadores mostram que o Estado entrega uma experiência consistente, com destaque para atributos que influenciam diretamente a decisão de retorno
André Spalenza coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES
Ação integrada
Prisma assina campanha do Hospital Santa Rita com foco no cuidado e na presença
A Prisma Inteligência de Marketing veiculou a nova campanha do Hospital Santa Rita para reforçar um dos principais diferenciais da instituição: a presença contínua de especialidades médicas no pronto-socorro. Com o mote “Cuidar é presença”, a estratégia busca evidenciar a atuação integrada das equipes e a estrutura disponível 24 horas por dia.
O primeiro desdobramento da campanha traz o tema “Pronto-Socorro 24h, com mais especialidades - Só no Santa Rita”, evidenciando a disponibilidade fixa de áreas como neurologia, cardiologia, ortopedia e pediatria. Segundo a campanha, o modelo reduz etapas no atendimento e amplia a capacidade de resposta em situações de urgência.
Além de VT e spots de rádio, a ação também está presente em outdoors, painéis de LED, envelopamento de ônibus, portais de notícia e redes sociais, ampliando a presença da marca na Grande Vitória.
“Em saúde, a disponibilidade muda o padrão de resposta. Com equipe presente e fluxo estruturado, você reduz tempo, ganha precisão e melhora a condução do atendimento. O Santa Rita já opera assim. A Prisma deu visibilidade e força ao que eles fazem tão bem”, afirma Raquel Rampon, sócia da Prisma.
Educação Capixaba
Livro resgata bastidores da expansão do ensino profissional no Espírito Santo
O avanço da educação profissional no Espírito Santo e os bastidores da expansão do ensino técnico no estado são tema do livro “Jadir Pella: o caminhar de uma educação inovadora”, que será lançado no próximo dia 14 de maio, às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A obra reúne relatos sobre a trajetória do educador e gestor público Jadir Pella, ex-reitor do Instituto Federal do Espírito Santo(Ifes) e ex-secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.
O livro revisita a transformação do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) no Ifes e o processo de interiorização da rede de ensino técnico no Espírito Santo, ampliando o acesso à formação pública em diferentes regiões capixabas. A publicação também mostra como a criação de cursos alinhados às vocações econômicas locais contribuiu para a formação de mão de obra qualificada e para o desenvolvimento regional.
“A Educação Profissional precisa dialogar com a realidade de cada território. Quando isso acontece, ela deixa de ser apenas formação e passa a ser instrumento de transformação econômica e social”, afirma Jadir Pella no livro.
A obra ainda detalha os bastidores das articulações em Brasília para fortalecer a educação profissional capixaba. Segundo o autor, o processo envolveu negociações junto ao Governo Federal para viabilizar cerca de R$ 500 milhões em investimentos voltados a projetos de estrutura, engenharia e currículo pedagógico.
“Esse livro é um registro para que a história da nossa Educação Profissional e Tecnológica não se perca. É a prova de que, com gestão técnica e diálogo entre governo e sociedade, é possível construir instituições públicas de alto desempenho”, conclui Jadir.