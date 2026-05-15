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Quase 100% dos turistas que visitaram o Espírito Santo no Carnaval recomendam o estado, afirma pesquisa

Segundo estudo da Secretaria de Estado do Turismo, 90% dos entrevistados afirmaram que a viagem correspondeu às expectativas, além disso foi registrado um aumento de 20% de passageiros nos aeroportos e ônibus

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 15:11

Públicado em 

15 mai 2026 às 15:11
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Com uma grande média de 90% de satisfação nas experiências dos entrevistados, o ES desponta como um dos principais destinos para os turistas do sudeste.
Com uma grande média de 90% de satisfação nas experiências dos entrevistados, o ES desponta como um dos principais destinos para os turistas do sudeste Crédito: Envato

Os turistas estão descobrindo as belezas capixabas. E não só isso: estão gostando tanto a ponto de recomendar o Estado como um ótimo destino para turismo. Segundo dados da Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista no Carnaval 2026, realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), 98,2% dos visitantes que estiveram no Estado recomendariam o destino novamente. 


Além disso, 90% dos entrevistados afirmaram que a experiência atendeu ou superou as expectativas. Foram 1.678 entrevistas em 17 municípios e os dados foram analisados pelo Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo). 

O nível de recomendação é de 100%, um dos principais indicadores de qualidade do destino. Isso fortalece a reputação do Espírito Santo e amplia a divulgação espontânea, que é decisiva para atrair novos visitantes.

André Spalenza coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES

André Spalenza
André Spalenza é coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES Crédito: Fecomércio-ES

A média de permanência em terras capixabas é de 6,43 dias e os mineiros estão no topo da lista (31,1%), seguidos pelos cariocas (14,2%) e paulistas (2,6%). “A presença expressiva de turistas de fora, especialmente de Minas Gerais, reforça a importância de estratégias regionais integradas para ampliar esse fluxo”, avaliou Spalenza.


A gastronomia capixaba foi um dos pontos fortes da experiência, tendo 91,6% de registros positivos. Além dela, a segurança pública (88,3%) e hospitalidade (83,3%) também marcaram índices altos. Fevereiro figurou como o quinto melhor mês da série histórica iniciada em 2011 e o terceiro maior desde 2014, o que indica resiliência no setor.


Esses indicadores mostram que o Estado entrega uma experiência consistente, com destaque para atributos que influenciam diretamente a decisão de retorno

André Spalenza coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES


Ação integrada

Prisma assina campanha do Hospital Santa Rita com foco no cuidado e na presença

A Prisma Inteligência de Marketing veiculou a nova campanha do Hospital Santa Rita para reforçar um dos principais diferenciais da instituição: a presença contínua de especialidades médicas no pronto-socorro. Com o mote “Cuidar é presença”, a estratégia busca evidenciar a atuação integrada das equipes e a estrutura disponível 24 horas por dia.


O primeiro desdobramento da campanha traz o tema “Pronto-Socorro 24h, com mais especialidades - Só no Santa Rita”, evidenciando a disponibilidade fixa de áreas como neurologia, cardiologia, ortopedia e pediatria. Segundo a campanha, o modelo reduz etapas no atendimento e amplia a capacidade de resposta em situações de urgência.


Além de VT e spots de rádio, a ação também está presente em outdoors, painéis de LED, envelopamento de ônibus, portais de notícia e redes sociais, ampliando a presença da marca na Grande Vitória.


“Em saúde, a disponibilidade muda o padrão de resposta. Com equipe presente e fluxo estruturado, você reduz tempo, ganha precisão e melhora a condução do atendimento. O Santa Rita já opera assim. A Prisma deu visibilidade e força ao que eles fazem tão bem”, afirma Raquel Rampon, sócia da Prisma.


Educação Capixaba

Livro resgata bastidores da expansão do ensino profissional no Espírito Santo

"Jadir Pella: o caminhar de uma educação inovadora" retrata a bastidores do autor na expansão da educação capixaba.
Jadir Pella: o caminhar de uma educação inovadora retrata a bastidores do autor na expansão da educação capixaba. Crédito: Jadir Pella/Divulgação

O avanço da educação profissional no Espírito Santo e os bastidores da expansão do ensino técnico no estado são tema do livro “Jadir Pella: o caminhar de uma educação inovadora”, que será lançado no próximo dia 14 de maio, às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A obra reúne relatos sobre a trajetória do educador e gestor público Jadir Pella, ex-reitor do Instituto Federal do Espírito Santo(Ifes) e ex-secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.


O livro revisita a transformação do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) no Ifes e o processo de interiorização da rede de ensino técnico no Espírito Santo, ampliando o acesso à formação pública em diferentes regiões capixabas. A publicação também mostra como a criação de cursos alinhados às vocações econômicas locais contribuiu para a formação de mão de obra qualificada e para o desenvolvimento regional.


“A Educação Profissional precisa dialogar com a realidade de cada território. Quando isso acontece, ela deixa de ser apenas formação e passa a ser instrumento de transformação econômica e social”, afirma Jadir Pella no livro.


A obra ainda detalha os bastidores das articulações em Brasília para fortalecer a educação profissional capixaba. Segundo o autor, o processo envolveu negociações junto ao Governo Federal para viabilizar cerca de R$ 500 milhões em investimentos voltados a projetos de estrutura, engenharia e currículo pedagógico.


“Esse livro é um registro para que a história da nossa Educação Profissional e Tecnológica não se perca. É a prova de que, com gestão técnica e diálogo entre governo e sociedade, é possível construir instituições públicas de alto desempenho”, conclui Jadir.

Jadir Pella
Jadir Pella é educador e gestor público com mais de 40 anos de atuação na educação profissional e tecnológica Crédito: Jadir Pella/Divulgação

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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