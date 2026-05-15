Carro roubado em Jardim Camburi é recuperado com munições em Vitória

Um carro do modelo Honda Fit que havia sido roubado no último domingo (10) foi recuperado em Goiabeiras, Vitória, pela Guarda Municipal, na noite desta quinta-feira (14). Dentro do veículo, os agentes encontraram munições intactas, que foram apreendidas, além de uma arma. Um homem de 28 anos — que conduzia o automóvel — foi detido.





Segundo a corporação, o carro foi roubado no bairro Jardim Camburi. Na ação em questão, um homem armado obrigou a condutora, de 46 anos, a entregar o veículo. Após isso, o suspeito tomou a direção e fugiu no sentido Serra.





Na quinta (14), o veículo foi flagrado por câmeras de monitoramento de Vitória circulando pelas ruas do município. O suspeito — que possui passagens por roubo — contou que um conhecido havia emprestado o carro para ele, por isso estava conduzindo. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo e munições, e foi encaminhado ao presídio. Já o automóvel foi conduzido até um pátio credenciado.



