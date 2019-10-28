Selena Gomez, Anitta, Kesha e Kanye West nos lançamentos da semana #13

Selena Gomez no clipe de Look At Her Now Crédito: Reprodução/Youtube

Mais uma semana começa com o Divirta-se apresentando os lançamentos musicais dos últimos dias. Desta vez, a seleção passa por Anitta, Projota, Melim, mas a novidade está nos retornos de Selena Gomez, Kesha, James Blunt e Kanye West. Confira o que há de novo e atualize sua playlist.

"QUÉ PASA" - PROJOTA

O cantor Projota lançou o single, Qué Pasa em parceria com Mario Bautista e o lendário grupo de hip-hop cubano Orishas. O clipe tem toda a atmosfera e cores latinas que encantaram Projota e foi gravado em duas partes: a primeira nas ruas de Madri, na Espanha, com os Orishas, e a segunda, no México, com Mario Bautista. A novidade é também o primeiro single do próximo álbum do brasileiro, Tributo Aos Sonhadores II  compilação que em breve terá sua data de lançamento anunciada. Confira

"LOSE YOU TO LOVE ME" e "LOOK AT HER NOW"

Na última semana, Selena Gomez voltou com dois lançamentos: "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now". A primeira é lenta e fala de superação de um relacionamento ruim. O clipe em preto e branco e expressa bem o clima da letra.

No dia seguinte, ela lançou a dançante "Look at her now". Para Selena, a música é uma sequência do processo de término. Eu senti que essas duas músicas lançadas em sequência completam a história de como uma pessoa pode se levantar não importa quais obstáculos a vida traga. Acalmando a bagunça e vivendo em seus próprios termos , disse Selena. Confira o clipe.

"PANTERA" - ANITTA

Anitta está indo bem na carreira internacional a ponto de estar na trilha sonora do filme "As Panteras". A música em português e espanhol leva o diferencial latino para o disco que conta, em sua maioria, com cantoras norte-americanas. Confira abaixo a música e a tracklist de "As Panteras".

"DIA CINZA" - MELIM

Melim segue lançando mais uma música. Desta vez, com apoio do Governo. "Dia Cinza" foi feita para integrar uma campanha do Ministério da Cidadania contra o uso de drogas e fala sobre a chegada de uma nova fase depois de um período ruim. Ouça abaixo.

"SABOTAGE" - JOJO

Após um jejum de três anos, Jojo está voltando com tudo. A cantora de "Too Little, Too Late" lança a segunda música em menos de um mês. Após o lançamento de "Joanna", ela aparece com "Sabotage". O single é uma prévia do próximo disco, que ainda não tem data de lançamento. Na música, ela reflete sobre os erros do passado. Toda vez que eu escuto eles falando de você, eu penso se eu brinquei comigo mesma e sabotei o amor, diz trecho da canção. Ouça.

"DIE A LITTLE BIT" - TINASHE

Tinashe está de volta apresentando uma faixa do disco "Songs For You" (ainda sem previsão de lançamento). A música "Die a Little Bit" tem participação da rapper Ms. Banks e conta com um clipe repleto de coreografias sensuais.

Vale lembrar que, mesmo sem data de lançamento, "Songs For You" ganhou um trailer. Confira.

"WE MADE IT" - LOUIS TOMLINSON

Mais um ex-One Direction lança música nova neste mês. Depois de Harry e Niall, Louis apresenta sua nova canção "We Made It". Ela chega com um clipe e o anúncio de shows no Brasil, nos dias 9 e 10 de maio, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Enquanto os ingressos não estão à venda, aproveite a nova música.

"RAISING HELL" - KESHA

Kesha volta às suas raízes debochadas com Raising Hell, parceria com Big Freedia e que estará em seu novo álbum High Road. A faixa dançante traz um clipe ousado em que a cantora encarna uma pastora que sofre abusos do marido e resolve revidar. Confira o clipe.

"GOOD AS HELL" - LIZZO FEAT. ARIANA GRANDE

A versão original já conta com 198,2 milhões. Agora, Lizzo deve estrapolar os plays de "Good As Hell" nas plataformas digitais. O single ganhou um remix com participação de Ariana Grande. Confira.

"JESUS IS KING" - KANYE WEST

Kanye West mostra todo seu lado espiritual em seu nono álbum da carreira. "Jesus is King" traz 11 faixas na linha gospel. Se você não acredita na mudança, olha um trecho da letra de "Water". Jesus flui através de nós/ Jesus cura as feridas/ Jesus limpa a música/ Jesus, por favor nos ajude/ Jesus, por favor, nos cure/ Jesus, por favor, nos perdoe/ Jesus, por favor revele/ Jesus, nos dê força/ Jesus, nos faça bem/ Jesus, nos ajude a viver/ Jesus, nos dê riqueza/ Jesus é a nossa segurança/ Jesus é a nossa rocha/ Jesus, nos dê a graça/ Jesus, nos dê segurança.

Vale lembrar que o disco foi lançado junto com o filme homônimo. Algumas exibições dele já foram feitas pelo artista ao longo de outubro nas cidades de Detroit, Chicago, Nova Iorque e Washington. Confira abaixo um vídeo dos bastidores da produção.

"ONCE UPON A MIND" - JAMES BLUNT