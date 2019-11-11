IZA, Simply Red, Mel C e Prince nos lançamentos da semana #15

Esta semana está recheada de lançamentos póstumos e retornos de artistas há um tempo sem novos trabalhos. Entre as músicas que ganham desta que estão "This Is How (We Want You To Get High)", do George Michael, e "Don't Let Him Fool Ya", do Prince. As canções aparecem três anos após as mortes de seus intérpretes.
Quem está de volta é Kelly Key, com o EP "Do Jeito Delas", e o Simply Red, com "Blue Eyed Soul". Além disso, artistas se uniram e lançaram alguns singles que valem ser notados e eleitos para entrarem nas playlists, como as novas da Mel C, que se uniu com o Sink the Pink, e da Iza, que está cantando com Ciara e Major Lazer. Confira.
SINGLES
- "TUSA" - KAROL G FEAT. NICKI MINAJ
- Vencedora do Grammy Latino 2018 como Melhor Artista Revelação, a cantora colombiana Karol G se juntou a Nicki Minaj para o lançamento do single "Tusa". A inédita parceria bilíngue com a rapper norte-americana traz uma letra que enfatiza o poder feminino. A batida é boa e promete render, tanto que o clipe já tem mais de 20 milhões de views.
- "PLAYBOY" - JEVON
- O novo nome do hip hop inglês lançou o single de "Playboy" na última sexta-feira (8). O clipe foi gravado no Rio de Janeiro e mostra o que vem no primeiro álbum do rapper, que é descendente de brasileiros, portugueses, filipinos e jamaicanos. O disco vai se chamar "Fell in Love in Brazil" e terá influências de ritmos brasileiros. Enquanto ele não sai, confira o clipe de "Playboy".
- "MEU EX" - GABILY
- A carioca está volta com uma nova parceria com 2F. A canção traz um toque de saudosismo por um relacionamento que já não existe mais e que pode acabar em recaída. O riff de guitarra rouba a cena em meio às batidas de funk. "Este vídeo mostra o meu lado instrumentista que, até então, não tinha aparecido muito nos meus clipes. Fiquei feliz de ter interpretado um solo de guitarra num funk típico de favela", conta. Confira o resultado.
- "AURORA" - JUANES FEAT. CRUDO MEANS RAW
- Juanes lança, junto com o rapper Crudo Means Raw, a canção "Aurora". A música leva o clima das ruas de Medelín, numa celebração e homenagem a cidade natal de ambos. A música é um anúncio do próximo álbum de Juanes, "Más Futuro Que Pasado", que será lançado no dia 22 de novembro. Confira o clipe.
- "HIGH HEELS" - MEL C FEAT. SINK THE PINK
- Empoderamento, glamour e drags. A fórmula é a usada por Mel C em seu novo single. "High Heels" leva a cantora novamente para o lado da música eletrônica. O clipe é cheio de closes, coreografia e muito carão. Confira.
- "LOLA" - IGGY AZALEA E ALICE CHATER
- O retorno da australiana ao show business continua agora com a parceria com Alice Chater. Em "Lola", as batidas do rap e da música latina se misturam numa canção bem gostosinha de ouvir. Vale lembrar que a canção não está no disco "In My Defense".
- "EVAPORA" - IZA, CIARA E MAJOR LAZER
- Major Lazer volta a apostar em cantoras brasileiras e no cenário deserto para suas músicas e clipes. A bola da vez é uma parceria internacional entre IZA e Ciara. A americana, inclusive, tenta um português no refrão com IZA. Confira o resultado deste pop eletrônico que tem um quê de "Sua Cara".
- "DON'T LET HIM FOOL YA" - PRINCE
- Três anos após a morte de Prince, a gravadora achou uma relíquia. A canção Dont Let Him Fool Ya é um registro das sessões de gravação do disco "1999", de 1982.
- "THIS IS HOW (WE WANT YOU GET HIGHT) - GEORGE MICHAEL
- Na mesma onda, a Universal lançou uma música póstuma de George Michael. "This Is How (We Want You To Get High)" foi divulgado após 7 anos sem lançamentos do cantor. O single fará parte da comédia romântica "Uma Segunda Chance Para Amar" (Last Christmas), filme distribuído pela Universal Pictures. O longa-metragem é inspirado nas músicas de George Michael e Wham!, famosa dupla pop britânica dos anos 80, formada por ele e Andrew Ridgeley.
ÁLBUM OU EP
- "BLUE EYED SOUL" - SIMPLY RED
- Após quatro anos a banda inglesa está de volta, com uma aula em dez faixas de soul, funk e ousadas baladas com carga emocional. O novo trabalho é o 12º disco na carreira da banda. O grupo já havia disponibilizado quatro faixas do álbum, "Sweet Child", "Thinking of You", "BadBootz" e "Complete Love", lançada recentemente. "Nesta fase da minha carreira, eu poderia fazer um daqueles álbuns reflexivos sombrios que lembram minha vida e todo esse tipo de coisa que as pessoas tendem a fazer em uma certa idade", admite Mick. "Mas eu pensei nisso! Eu queria fazer algo enérgico. Eu quero me divertir e é exatamente isso que você obtém em 'Blue Eyed Soul'", finaliza.
- "LEVADA DO GIGANTE" - LÉO SANTANA
- Com direito a flash mob, o cantor Léo Santana divulgou a primeira parte do DVD "Levada do Gigante". Nessa primeira fase, foram lançadas nove músicas, entre elas algumas já consagradas, como Contatinho (feat Anitta), Olha como está minha mesa e O dono da Porra Toda. Além dessas, o DVD conta com Solto (Feat com Atitude 67), Crise de saudade, Quebradeira, Avisa, Rabetão GG e Cabecinha Cinturinha.
- "SI: FOREVER - THE DIAMOND EDITION" - ANDREA BOCELLI
- O italiano está de volta com um disco de 15 faixas. Na realidade o trabalho é uma versão estendida do álbum "Sì", de 2018. Além das parcerias com Dua Lipa e Ed Sheeran - já presentes no primeiro trabalho, a nova versão tem cinco canções inéditas. Entre elas, estão parcerias com seu filho, Matteo Bocelli, Ellie Goulding e com a atriz Jennifer Garner. Inclusive, o clipe com Ellie foi lançado há um mês.
- "REWORKED" - SNOW PATROL
- Depois de lançar duas prévias, o Snow Patrol lançou o álbum finalizado da era "Reworked", que comemora os 25 anos do grupo. Além das oito faixas já divulgadas, como "Called Out In The Dark (Reworked)", "Heal Me (Reworked)", "I Think Of Home", "Time Wont Go Slowly' e "Chocolate", o disco chega com outras oito faixas cheia de versões de antigos hits. Confira.
- "DO JEITO DELAS" - KELLY KEY
- Mais um retorno foi anunciado. Agora é a vez de Kelly Key tentar voltar aos holofotes. Para isto, ela lança o EP "Do Jeito Delas". Composto de quatro faixas, ela traz parcerias como Pocah, Preta Gil e Cynthia Luz, que cantam em releituras de antigos trabalhos de Key. A mistura do estilo de músicas leves de Kelly com o funk acelerado de Pocah, em "Pegue ou Puxe", é interessante. O pop/batucada de Preta Gil casou bem com o estilo de Kelly em "Só Quero Ficar". "É ou nao é pra chorar" casou perfeitamente com o tom de Cynthia Luz. O resultado é uma boa experiência para uma tentativa de volta, mas precisa de mais que a inédita "Aumenta o Som" promete. Confira o EP.