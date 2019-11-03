Dua Lipa, Emicida, Bastille e Anitta nos lançamentos da semana #14

A semana começa com uma boa mistura de pop, rock, sertanejo e rap. Sim! Os lançamentos trazem desde Dua Lipa a Bastille e Emicida, que está com um disco incrível.
Quem também traz novidades é Pabllo Vittar e Dinho Ouro Preto, que está com um projeto paralelo ao Capital Inicial. A coluna ainda traz um lançamento capixaba, o duo Severino. Confira a lista
SINGLES
- "FREAKING ME OUT" - AVA MAX
- Ava Max está de volta no clipe de "Freaking Me Out". A cantora se mantém no pop eletrônico, mas este é de batidas mais lentas. No clipe, Ava aparece perturbada numa espécie de castelo com direito a calabouço e tudo. Confira.
- "SOME QUE ELE VEM ATRÁS" - ANITTA E MARÍLIA MENDONÇA
- Anitta agora une o sertanejo ao reggaeton. Em parceria com Marília Mendonça, a carioca lança "Some que ele vem atrás". A balada chega para animar os churrascos do fim de semana. O clipe foi gravado durante o Prêmio Multishow. Vale lembrar que a canção faz parte do projeto "Brasileirinha", só com canções em português e lançamentos até dezembro. Vamos esperar pois ela ainda promete um outro projeto para 2020.
- "DON'T START NOW" - DUA LIPA
- A salvadora do pop está de volta. Dua Lipa apresenta "Don't Start Now" para encerrar de vez a era "New Rules" e preparar os fãs para o novo disco que ainda não tem nome ou data para sair. A música mistura um som mais disco, mostrando que Dua Lipa ainda quer apostar nas pistas para garantir sucesso. Confira a canção.
- "SÓ AMOR" - PRETA GIL E GLÓRIA GROOVE
- Preta Gil está de volta e acompanhada de Glória Groove, a GG, numa parceria que é um manifesto às transexuais. A dupla convidou pra se juntar ao projeto várias mulheres trans como Laerte, Lea T e Glamour Garcia. Confira o clipe.
- "PODE ENTRAR" - BABADO NOVO E CLAUDIA LEITTE
- Claudia Leitte voltou ao Babado Novo? Sim, mas apenas para uma parceria. Ela foi convidada por Mari Antunes e topou cantar a música "Pode Entrar", o axé meloso lembra bem o DNA do grupo que já arrastou uma multidão em diversos carnavais. Confira.
- "BAD TO YOU" - ARIANA GRANDE, NORMANI E NICKI MINAJ
- Os grandes nomes da música pop atual, Ariana Grande, Normani e Nicki Minaj se juntaram para o lançamento do single "Bad To You". A faixa faz parte da trilha sonora do novo filme da franquia "As Panteras", estrelado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, com estreia para novembro deste ano. Confira o lyric video do lançamento e ouça o álbum completo abaixo.
- "ANOTHER PLACE" - BASTILLE E ALESSIA CARA
- A faixa integra o terceiro álbum de estúdio do grupo britânico, Doom Days, apresentado em junho, que é composto por um repertório de 11 músicas. Eu sempre ouvi Another Place como um dueto e queria que fosse uma história contada sob duas perspectivas. Adoramos a participação de Alessia e tudo o que ela trouxe para a música. Acho que ela realmente eleva a canção a um outro nível, disse o vocal Dan. Confira.
- "I FEEL LOVE" - SAM SMITH
- Após o sucesso do hit "How Do You Sleep?", o cantor Sam Smith apresenta a canção "I Feel Love". Se você é fã de clássicos, vai entender que o nome não é coincidência. O britânico resolveu gravar sua versão do sucesso de Donna Summer. As batidas são as mesmas e a voz ficou muito parecida. Confira.
- "MADRUGADA" - SAMIRA CLOSE
- A influencer e musa LGBT dos games estreia no mundo musical com uma balada eletrônica meio gótica. No clipe de "Madrugada", Samira se apresenta numa balada onde acontece um encontro com direito a um beijão. Confira.
- "UNBROKEN" - BON JOVI
- Considerado um dos maiores e mais lendários nomes do rock mundial, Bon Jovi acaba de lançar o single "Unbroken", com uma homenagem aos milhares de veteranos americanos que convivem com o transtorno de estresse pós-traumático. Para ajudar, pelos próximos 12 meses, a banda vai doar 100% da receita líquida do download de "Unbroken" para a Patriotic Service Dog Foundation. O single ainda estará na trilha sonora do documentário da Netflix, intitulado "To Be Of Service".
- "PRÓXIMA ESTAÇÃO" - SEVERINO
- Após chamar atenção com sua primeira demo, Sorriso de Bethânia, o duo Severino lança "Próxima Estação". A canção dá nome ao primeiro álbum do duo capixaba, a ser lançado no final de 2019, e traz uma mescla de música brasileira e eletrônica. Confira.
REMIX
- "MOTIVATION - SAVAGE REMIX" - NORMANI E 21 SAVAGE
- Se você já tinha curtido a estreia de Normani, ex-Fifth Harmoni, em carreira solo com "Motivation", vai curtir o remix. A canção manteve as mesmas batidas, mas as letras de 21 Savage entraram dando uma apimentada. Confira abaixo.
ÁLBUNS
- "111" - PABLLO VITTAR
- Pabllo Vittar lança seu terceiro trabalho "111" em duas etapas. A primeira é composta de quatro músicas, sendo duas já lançadas: "Parabéns", com Psirico, e "Flash Pose", com Charli XCX. "Amor de Que" recupera o ritmo brega que Pabllo sempre investiu. Em "Ponte Perra", a drag se joga no espanhol. Um EP bemmm poliglota. Confira.
- "AMARELO" - EMICIDA
- Emicida lançou um álbum bem realista. "AmarElo", além de dar nome ao disco, é o nome da canção com Pabllo Vittar e Majur, que fez sucesso recentemente. Por sinal, a música já dava uma bandeira do que viria. No disco, Emicida mostra bem a vida do brasileiro e os ritmos do Brasil, muito bem misturados e encaixados em suas letras. As parcerias são um show à parte: até Zeca Pagodinho e Dona Onete estão no meio. Confira.
- "ROQUE EM RÔU, VOL. 1" - DINHO OURO PRETO
- Dinho Ouro Preto se joga num projeto paralelo ao Capital Inicial. O EP "Roque em Rôu, Vol. 1" chega com três canções no de diferentes décadas. "Rolam as Pedras", "Tarde de Outubro" e "Saideira" refletem o rock nacional nas décadas de 1970, 1980 e 1990. "Acredito tratar-se de uma homenagem sincera e entusiasmada a um som que faz parte de mim e do país!", conta Dinho.