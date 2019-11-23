Ney Matogrosso, Alicia Keys e Anitta nos lançamentos da semana #17

A semana chega cheia de músicas para aumentar sua playlist. De agitadas como a reunião de Anitta, Mc Rebecca, Luísa Sonza e Lexa na música "Combatchy" até as calmas do Coldplay, a lista está diversa. Não podemos esquecer de artistas consagrados como Paul MCcartney, Ney Matogrosso e Kylie Minogue. Confira a lista do Divirta-se.