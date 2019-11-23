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Música

Ney Matogrosso, Alicia Keys e Anitta nos lançamentos da semana #17

Paul McCartney, Kylie Minogue, Little Mix, Coldplay e mais artistas também lançaram músicas nesta semana. Confira a seleção do Divirta-se
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 22:36

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 22:36

Anitta, Mc Rebecca, Lexa e Luísa Sonza no clipe de Combatchy Crédito: Divulgação
A semana chega cheia de músicas para aumentar sua playlist. De agitadas como a reunião de Anitta, Mc Rebecca, Luísa Sonza e Lexa na música "Combatchy" até as calmas do Coldplay, a lista está diversa. Não podemos esquecer de artistas consagrados como Paul MCcartney, Ney Matogrosso e Kylie Minogue. Confira a lista do Divirta-se.

SINGLES

  • "HOME TONIGHT" E "IN A HURRY" - PAUL MCCARTNEY
  • Quem é fã do "iê-iê-iê" vai curtir os últimos lançamentos de sir Paul McCartney. O ex-Beatle lançou duas faixas inéditas, intituladas Home Tonight e In A Hurry. As canções, gravadas durante a produção do álbum Egypt Station (2018), tem versos apaixonados e os toques do violão clássico de Paul. Confira!
  • "ONE I'VE BEEN MISSING" - LITTLE MIX
  • O quarteto britânico lançou sua música para este Natal. "One Ive Been Missing" fala de viver esta época do ano com alguém que você está sentindo falta. Porque eu estive fora por tanto tempo / mas eu continuo / porque eu preciso te mostrar o quanto eu te amo neste Natal () / eu esperei o ano inteiro para estar perto da pessoa que estou sentindo falta neste Natal", diz o trecho. Confira a canção.
  • "COM OU SEM MIM" - GUSTAVO MIOTO
  • De composição própria em parceria com Edu Valim e Renan Valim, Gustavo Mioto lança "Com ou Sem Mim", gravada no dia 03 de novembro, no Shopping RioMar, em Fortaleza, dentro do projeto Gustavo Mioto Ao Vivo em Fortaleza". A faixa abre abre passagem para os demais lançamentos do sertanejo. Confira.
  • "CUIDA DE MIM" - WANESSA CAMARGO
  • Wanessa segue no lançamento das sete músicas até março de 2020. A bola da vez é "Cuida de Mim", que foi composta pela própria cantora em companhia do pai, Zezé di Camargo, e Liah Soares. "Sabe aquele amor que deu certo, aquele amor que você entrega seu coração de olhos fechados e se sente realizado e amado? É sobre isso que quero contar nessa nova música", afirma Wanessa. Confira o clipe.
  • "TIME MACHINE" - ALICIA KEYS
  • Alicia Keys está de volta com uma música cheia de groove. O embalo é tanto que ela gravou o clipe numa pista de patinação, local muito frequentado por americanos na era disco. "Essa é uma música de patinação para mim. É como se você tivesse dado algumas voltas e finalmente começasse a sentir livre, podendo ser 100% você sem se preocupar com coisas como: 'E vou cair? Alguém vai esbarrar em mim?'", disse Alicia à Entertainment Weekly. Confira o clipe.

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  • "COMBATCHY" - ANITTA, LEXA, LUÍSA SONZA E MC REBECCA
  • Esta é para tombar com as inimigas. Anitta, Lexa, Luísa Sonza e Mc Rebecca se reuniram para o single "Combatchy". Cada uma com sua trupe, fazem uma batalha bem divertida, dançante e com muito bumbum. Confira o clipe.
  • "TÃO BOM" - GMEYER
  • Artista revelação pop no Brasil, ?GMeyer lança o clipe de ?Tão Bom" com produção musical de Nave. O vídeo se desenrola numa House Party cheia de sedução. Confira o clipe.
  • "QUE SE DESCULPE VOCÊ" - GIOVANNA
  • Tem novo som na área também. A paulistana Giovanna lança seu terceiro single Que Se Desculpe Você. Este é bem diferente dos trabalhos anteriores que eram mais pop. A música romântica mostra um pouco da versatilidade da moça que vale ficar de olho. Confira abaixo o lançamento e a canção "Cola em Mim" para entender os dois momentos da moça.
  • "IVORY TOWER" - CELLARDOOR
  • Tem produção capixaba sendo lançada também nesta semana. cellardoor, projeto do músico André Graciotti, está com clipe e single novo. Segundo o artista, "Ivory Tower" traz uma série hipnótica de imagens que simula o dia-a-dia de quem navega entre informações na internet em busca de algum sentido. A faixa, parceria com a cantora francesa Maja, marca o começo de uma nova fase do artista, após o bem-recebido álbum Seashores & Riversides. Confira.

ÁLBUNS E EPS

  • STEP BACK IN TIME: THE DEFINITIVE COLLECTION (EXPANDED) - KYLIE MINOGUE
  • Quando você pensa que Kylie Minogue fez uma coletânea completa de sua carreira se engana. Depois do lançamento de "Step Back In Time: The Definitive Collection", lançada em junho, a cantora resolveu relançar o disco com uma expansão. Agora, são 68 faixas com músicas de toda a carreira da diva pop. Destas, 18 são remixadas ou instrumentais. Se você não conhece Kylie, tá na hora de ver sua vasta carreira, iniciada nos anos 1980 e viva até hoje.
  • BLOCO DE RUA - NEY MATOGROSSO
  • Depois de mais de 5 anos ininterruptos à frente da turnê Atento aos sinais, Ney Matogrosso lança "Bloco na rua", espetáculo que estreou em janeiro de 2019 e já é um estrondoso sucesso de crítica e público. O disco reúne 20 canções lançadas em sua maioria na década de 1970. Sergio Sampaio, Chico Buarque, Rita Lee e Herbert Vianna são alguns dos responsáveis pelas canções. Ney disponibiliza o DVD na íntegra em seu canal do YouTube de Ney apenas neste domingo (24). Caso não dê tempo, ele promete lançar os vídeos um a um no canal futuramente. Enquanto isso, você pode ouvir o disco todo que já está disponível.
  • "EVERYDAY LIFE" - COLDPLAY
  • Coldplay lança o oitavo disco da carreira. "Everyday Life" traz 16 canções num álbum duplo. As já lançadas Orphans, Arabesque, Daddy, Champions Of The World e a faixa-título estão garantidos no trabalho. Segundo a banda, o disco mostra como sentimos as coisas, trazendo temas como terrorismo, intolerância, desmatamento e armas. Confira.

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