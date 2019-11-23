Ney Matogrosso, Alicia Keys e Anitta nos lançamentos da semana #17

A semana chega cheia de músicas para aumentar sua playlist. De agitadas como a reunião de Anitta, Mc Rebecca, Luísa Sonza e Lexa na música "Combatchy" até as calmas do Coldplay, a lista está diversa. Não podemos esquecer de artistas consagrados como Paul MCcartney, Ney Matogrosso e Kylie Minogue. Confira a lista do Divirta-se.
SINGLES
- "HOME TONIGHT" E "IN A HURRY" - PAUL MCCARTNEY
- Quem é fã do "iê-iê-iê" vai curtir os últimos lançamentos de sir Paul McCartney. O ex-Beatle lançou duas faixas inéditas, intituladas Home Tonight e In A Hurry. As canções, gravadas durante a produção do álbum Egypt Station (2018), tem versos apaixonados e os toques do violão clássico de Paul. Confira!
- "ONE I'VE BEEN MISSING" - LITTLE MIX
- O quarteto britânico lançou sua música para este Natal. "One Ive Been Missing" fala de viver esta época do ano com alguém que você está sentindo falta. Porque eu estive fora por tanto tempo / mas eu continuo / porque eu preciso te mostrar o quanto eu te amo neste Natal ( ) / eu esperei o ano inteiro para estar perto da pessoa que estou sentindo falta neste Natal", diz o trecho. Confira a canção.
- "COM OU SEM MIM" - GUSTAVO MIOTO
- De composição própria em parceria com Edu Valim e Renan Valim, Gustavo Mioto lança "Com ou Sem Mim", gravada no dia 03 de novembro, no Shopping RioMar, em Fortaleza, dentro do projeto Gustavo Mioto Ao Vivo em Fortaleza". A faixa abre abre passagem para os demais lançamentos do sertanejo. Confira.
- "CUIDA DE MIM" - WANESSA CAMARGO
- Wanessa segue no lançamento das sete músicas até março de 2020. A bola da vez é "Cuida de Mim", que foi composta pela própria cantora em companhia do pai, Zezé di Camargo, e Liah Soares. "Sabe aquele amor que deu certo, aquele amor que você entrega seu coração de olhos fechados e se sente realizado e amado? É sobre isso que quero contar nessa nova música", afirma Wanessa. Confira o clipe.
- "TIME MACHINE" - ALICIA KEYS
- Alicia Keys está de volta com uma música cheia de groove. O embalo é tanto que ela gravou o clipe numa pista de patinação, local muito frequentado por americanos na era disco. "Essa é uma música de patinação para mim. É como se você tivesse dado algumas voltas e finalmente começasse a sentir livre, podendo ser 100% você
sem se preocupar com coisas como: 'E vou cair? Alguém vai esbarrar em mim?'", disse Alicia à Entertainment Weekly. Confira o clipe.
- "COMBATCHY" - ANITTA, LEXA, LUÍSA SONZA E MC REBECCA
- Esta é para tombar com as inimigas. Anitta, Lexa, Luísa Sonza e Mc Rebecca se reuniram para o single "Combatchy". Cada uma com sua trupe, fazem uma batalha bem divertida, dançante e com muito bumbum. Confira o clipe.
- "TÃO BOM" - GMEYER
- Artista revelação pop no Brasil, ?GMeyer lança o clipe de ?Tão Bom" com produção musical de Nave. O vídeo se desenrola numa House Party cheia de sedução. Confira o clipe.
- "QUE SE DESCULPE VOCÊ" - GIOVANNA
- Tem novo som na área também. A paulistana Giovanna lança seu terceiro single Que Se Desculpe Você. Este é bem diferente dos trabalhos anteriores que eram mais pop. A música romântica mostra um pouco da versatilidade da moça que vale ficar de olho. Confira abaixo o lançamento e a canção "Cola em Mim" para entender os dois momentos da moça.
- "IVORY TOWER" - CELLARDOOR
- Tem produção capixaba sendo lançada também nesta semana. cellardoor, projeto do músico André Graciotti, está com clipe e single novo. Segundo o artista, "Ivory Tower" traz uma série hipnótica de imagens que simula o dia-a-dia de quem navega entre informações na internet em busca de algum sentido. A faixa, parceria com a cantora francesa Maja, marca o começo de uma nova fase do artista, após o bem-recebido álbum Seashores & Riversides. Confira.
ÁLBUNS E EPS
- STEP BACK IN TIME: THE DEFINITIVE COLLECTION (EXPANDED) - KYLIE MINOGUE
- Quando você pensa que Kylie Minogue fez uma coletânea completa de sua carreira se engana. Depois do lançamento de "Step Back In Time: The Definitive Collection", lançada em junho, a cantora resolveu relançar o disco com uma expansão. Agora, são 68 faixas com músicas de toda a carreira da diva pop. Destas, 18 são remixadas ou instrumentais. Se você não conhece Kylie, tá na hora de ver sua vasta carreira, iniciada nos anos 1980 e viva até hoje.
- BLOCO DE RUA - NEY MATOGROSSO
- Depois de mais de 5 anos ininterruptos à frente da turnê Atento aos sinais, Ney Matogrosso lança "Bloco na rua", espetáculo que estreou em janeiro de 2019 e já é um estrondoso sucesso de crítica e público. O disco reúne 20 canções lançadas em sua maioria na década de 1970. Sergio Sampaio, Chico Buarque, Rita Lee e Herbert Vianna são alguns dos responsáveis pelas canções. Ney disponibiliza o DVD na íntegra em seu canal do YouTube de Ney apenas neste domingo (24). Caso não dê tempo, ele promete lançar os vídeos um a um no canal futuramente. Enquanto isso, você pode ouvir o disco todo que já está disponível.
- "EVERYDAY LIFE" - COLDPLAY
- Coldplay lança o oitavo disco da carreira. "Everyday Life" traz 16 canções num álbum duplo. As já lançadas Orphans, Arabesque, Daddy, Champions Of The World e a faixa-título estão garantidos no trabalho. Segundo a banda, o disco mostra como sentimos as coisas, trazendo temas como terrorismo, intolerância, desmatamento e armas. Confira.