Bets são investimentos? Entenda os riscos de apostar

O especialista em finanças Lélio Monteiro explica que essa confusão pode ocorrer devido à semelhança básica entre um investimento e uma aposta: em ambas as situações, a pessoa arrisca um determinado valor com chances de receber lucro ou prejuízo.





Porém, as diferenças falam mais alto. As apostas esportivas são consideradas apenas jogos de azar voltadas para recreação, sem garantias ou proteções legais. Diferentemente dos investimentos, que são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).





Segundo o assessor de investimentos e educador financeiro Érico Colodetti, os riscos também não são os mesmos. “Os riscos de um investimento são causados pela volatilidade, que é a oscilação dos preços no mercado de ações. Esse risco é impactado por muitos fatores, como a economia e a política. No caso do jogo, essa volatilidade é muito grande porque ela depende da sorte, fazendo com que os riscos também sejam maiores”, afirma.





Monteiro reforça que as apostas não seguem a lógica econômica dos investimentos.