Piloto capixaba de 13 anos selecionado pela CBA disputa competição na Bélgica

O piloto capixaba de kart João Paulo Bonadiman, de 13 anos, foi selecionado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para representar o Brasil no FIA Karting Academy Trophy, categoria Junior, em 2026. Considerada uma das principais competições do kartismo mundial, a disputa terá sua primeira etapa entre os dias 21 e 24 de maio, em Genk, na Bélgica.
A escolha foi baseada no desempenho do atleta ao longo de 2025, aliado a critérios estabelecidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), como a posse de licença internacional, capacitação técnica e experiência no esporte. O torneio será disputado em três etapas na Europa. Após a abertura na Bélgica, as próximas provas estão previstas para julho, em Sarno, e outubro, em Viterbo, ambas na Itália.
“É uma honra ser selecionado para representar o Brasil. Estou me preparando intensamente para dar o meu melhor. Já competi na Europa, no circuito de Viterbo, na Itália, mas será minha primeira vez na Bélgica e estou muito animado”, destacou o piloto.
Criado em 2010, o FIA Karting Academy Trophy tem como objetivo revelar novos talentos do automobilismo mundial. A categoria Junior reúne pilotos de 12 a 14 anos indicados por federações nacionais e adota um modelo de igualdade técnica, no qual todos competem com equipamentos idênticos, valorizando o desempenho individual. Nomes que hoje integram o grid da Fórmula 1, como Charles Leclerc, George Russell e Esteban Ocon, já passaram pela competição no início de suas carreiras.
Calendário – FIA Karting Academy Trophy Junior 2026:
21 a 24 de maio – Genk (Bélgica)
2 a 5 de julho – Sarno (Itália)
8 a 11 de outubro – Viterbo (Itália)