Piloto capixaba de 13 anos selecionado pela CBA disputa competição na Bélgica





A escolha foi baseada no desempenho do atleta ao longo de 2025, aliado a critérios estabelecidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), como a posse de licença internacional, capacitação técnica e experiência no esporte. O torneio será disputado em três etapas na Europa. Após a abertura na Bélgica, as próximas provas estão previstas para julho, em Sarno, e outubro, em Viterbo, ambas na Itália.



