Espírito Santo terá 11 corridas de rua neste domingo (17)

Em Marataízes, a Corrida Rumo ao Hexa agita o município com trajeto de 5,5km, passando pela orla da Praia Central, com largada às 7h. Na capital, Vitória, duas provas estão agendadas para este domingo, com a Track & Field Run Series oferecendo percursos de 10km e 5km, enquanto o Desafio Energia Petrobras terá caminhada de 3km, além das corridas de 5km e 10km.
Cachoeiro de Itapemirim será mais uma das cidades contempladas pelas provas do dia 17 de maio, com a Corrida de Santa Rita, que tem trajeto de 7km, como atração. Em Linhares, a opção disponível será a Corrida do Flamengo, também com 7km, enquanto Guaçuí recebe a Corrida Rústica Guardiões do Caparaó, com os mesmos 7km de percurso. Na cidade de Muniz Freire, a prova Corre Muniz chega à sua segunda edição, e terá opções de 5km e 10km para os participantes.
Para quem deseja provas mais longas, a Corrida Reev+Marista, em Colatina, oferecerá corrida de 21km, além das opções de 5km e 10km. Outra alternativa para quem busca trajetos maiores é a Uprise Brasil, no município de Aracruz, com os mesmos 21km no percurso mais extenso, e 8km no mais curto.
De volta à Grande Vitória, Vila Velha será palco da corrida Madalena à Penha, com chegada no Parque da Prainha e provas de 12,5km e 7km. Ainda na região metropolitana, o Circuito Sesc de Corridas será mais um a oferecer percurso de 3km para caminhada, além de corrida de 6km.