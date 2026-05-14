Espírito Santo terá 11 corridas de rua neste domingo (17)





Para quem deseja provas mais longas, a Corrida Reev+Marista, em Colatina, oferecerá corrida de 21km, além das opções de 5km e 10km. Outra alternativa para quem busca trajetos maiores é a Uprise Brasil, no município de Aracruz, com os mesmos 21km no percurso mais extenso, e 8km no mais curto.





De volta à Grande Vitória, Vila Velha será palco da corrida Madalena à Penha, com chegada no Parque da Prainha e provas de 12,5km e 7km. Ainda na região metropolitana, o Circuito Sesc de Corridas será mais um a oferecer percurso de 3km para caminhada, além de corrida de 6km.



