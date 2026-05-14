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Espírito Santo terá 11 corridas de rua neste domingo (17)

Provas vão desde caminhadas de 3km até meia-maratonas

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2026 às 18:38
Corrida de Santa Rita 2024
Divulgação/PMCI
Febre entre os capixabas, as corridas de rua seguem angariando participantes em todo o território do Espírito Santo. Neste domingo (17), em 10 cidades diferentes, sendo cinco fora da Grande Vitória, o Estado receberá 11 provas, que vão de caminhadas de 3km até percursos de 21km.


Em Marataízes, a Corrida Rumo ao Hexa agita o município com trajeto de 5,5km, passando pela orla da Praia Central, com largada às 7h. Na capital, Vitória, duas provas estão agendadas para este domingo, com a Track & Field Run Series oferecendo percursos de 10km e 5km, enquanto o Desafio Energia Petrobras terá caminhada de 3km, além das corridas de 5km e 10km.



Cachoeiro de Itapemirim será mais uma das cidades contempladas pelas provas do dia 17 de maio, com a Corrida de Santa Rita, que tem trajeto de 7km, como atração. Em Linhares, a opção disponível será a Corrida do Flamengo, também com 7km, enquanto Guaçuí recebe a Corrida Rústica Guardiões do Caparaó, com os mesmos 7km de percurso. Na cidade de Muniz Freire, a prova Corre Muniz chega à sua segunda edição, e terá opções de 5km e 10km para os participantes.


Para quem deseja provas mais longas, a Corrida Reev+Marista, em Colatina, oferecerá corrida de 21km, além das opções de 5km e 10km. Outra alternativa para quem busca trajetos maiores é a Uprise Brasil, no município de Aracruz, com os mesmos 21km no percurso mais extenso, e 8km no mais curto.


De volta à Grande Vitória, Vila Velha será palco da corrida Madalena à Penha, com chegada no Parque da Prainha e provas de 12,5km e 7km.  Ainda na região metropolitana, o Circuito Sesc de Corridas será mais um a oferecer percurso de 3km para caminhada, além de corrida de 6km.


Circuito Sesc de Corrida
Divulgação/Sesc

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