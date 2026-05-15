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A tiros

Homem assalta loja e acaba morto por dono do estabelecimento em São Mateus

O suspeito tentou tomar a arma do proprietário do estabelecimento assaltado e acabou sendo atingido pelos disparos. O homem foi conduzido à delegacia

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 18:34

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

15 mai 2026 às 18:34
O suspeito entrou em luta corporal com o proprietário da loja e acabou baleado Leitor A Gazeta

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, morreu após um assalto terminar em tiros na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Boa Vista, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele teria cometido um roubo em um comércio no Centro da cidade momentos antes de ser morto.

De acordo com o relato proprietário da loja à PM, o suspeito entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e levou objetos pessoais, produtos e também dinheiro. O comerciante relatou ainda que foi atrás do homem e, durante a abordagem, o suspeito teria tentado pegar a arma dele, momento em que os disparos foram efetuados. 

Quando a polícia chegou ao local, encontrou o suspeito caído e já sem vida. O corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que dono do estabelecimento, de 28 anos, acabou conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).      

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