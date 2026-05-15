Homem assalta loja e acaba morto por dono do estabelecimento em São Mateus

Quando a polícia chegou ao local, encontrou o suspeito caído e já sem vida. O corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que dono do estabelecimento, de 28 anos, acabou conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).