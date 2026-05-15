Homem assalta loja e acaba morto por dono do estabelecimento em São Mateus

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, morreu após um assalto terminar em tiros na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Boa Vista, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele teria cometido um roubo em um comércio no Centro da cidade momentos antes de ser morto.
De acordo com o relato proprietário da loja à PM, o suspeito entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e levou objetos pessoais, produtos e também dinheiro. O comerciante relatou ainda que foi atrás do homem e, durante a abordagem, o suspeito teria tentado pegar a arma dele, momento em que os disparos foram efetuados.
Quando a polícia chegou ao local, encontrou o suspeito caído e já sem vida. O corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que dono do estabelecimento, de 28 anos, acabou conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).