Usher, Dua Lipa, Anitta e Melim estão nos lançamentos da semana #20

A semana está abarrotada de lançamentos. Do R&B de Usher ao som popular de Jorge Vercillo, a lista de canções do Divirta-se promete dar uma boa bombada na sua playlist.
- "DON'T WASTE MY TIME" - USHER
- Usher está de volta numa música cheia de gingado, que lembra bem algumas baladas R&B do fim dos anos 1980. Para "Don't Waste My Time", o norte-americano contou com a parceria de Ella Mai. A mistura das vozes de Usher e Ella e o groove são perfeitos. Confira essa parceria.
- "FUTURE NOSTALGIA" - DUA LIPA
- A "Salvadora do Pop" está de volta com o segundo single do seu próximo álbum, que será lançado em 2020. Por sinal, a faixa dá nome ao disco que chega em 2020. "Future Nostalgia" tem uma pegada bem pop anos 90. "É um pouquinho do disco, pra prender vocês até o ano novo. Escrevi esta com em uma tarde que passei em Los Angeles, é divertida e brincalhona e não nos levamos muito a sério, mas amamos tanto que queríamos compartilhá-la com vocês! O lyric video chega em breve!".
- "EVIL TWIN" - MEGHAN TRAINOR
- Meghan Trainor liberou mais uma música do álbum Treat Myself, que chega no dia 31 de janeiro. Marcada pelo bom humor, "Evil Twin" traz a cantora colocando a culpa de suas tragédias em uma gêmea malvada. Ouça.
- "TUDO DE BOM" - PK E LUÍSA SONZA
- Em ascensão no rap e funk nacional, PK se une a Luísa Sonza na faixa "Tudo de Bom". A faixa fala sobre seguir em frente. Confira o vídeo colorido deste encontro.
- "A GENTE JUNTO" - ANAVITÓRIA
- Anavitória resolveu investir num "relançamento" nesta semana. Calma, a gente explica. O dueto lançou recentemente o álbum "N", com músicas de Nando Reis. Nesta última semana, elas resolveram lançar um clipe. Só que a canção é do disco "O Tempo é Agora", de 2018. "A Gente Junto" traz o dua numa interessante coreografia repleta de leveza. Confira.
- "LUZ" - RACHELL LUZ
- Na vibe MPB de Anavitória, temos a estreante Rachell Luz. A moça, que há menos de um mês lançou o álbum Ao Nordeste do Meu Coração - com releituras de Fagner, Lenine, Zeca Baleiro e Zé Ramalho -, resolveu apresentar um novo single. Agora, ela apresenta a canção "Luz", escrita em parceria com Pretinho da Serrinha, que também assinou a produção. A música fala de igualdade no relacionamento. O amor vai muito além dos cortejos. Ele sempre procura por igualdade, diz a cantora.
- "TÁ QUE TÁ" - MC ZAAC E SIMONE & SIMARIA
- As coleguinhas se jogaram num funk meio reggaeton. Elas estão na parceria com MC Zaac. "Tá Que Tá" mostra uma motorista estressada sensualizando em cima do carro no meio do engarrafamento. Simone e Simaria são as policiais que, ao invés de dar uma bronca na moça, dançam juntas. A música não é das mais animadas ou melhores que a dupla lançou. Os acessos no clipe não chegaram a 1 milhão até a noite deste domingo, mas a parceria promete dar um buzz.
- "PAZ, AMOR & GRAVE" - RUXELL, GLORIA GROOVE E RINCON SAPIÊNCIA
- A mistura do afrobeat, funk e trap está garantida com o trio Ruxell, Gloria Groove e Rincon Sapiência. "Paz, Amor e Grave" tenta levar uma mensagem positiva em meio às batidas animadas. No clipe, cada artista representa uma palavra que dá nome a produção. Rincon traduz a paz, Glória incentiva o amor e Ruxell protagoniza o grave confira.
- "MEU MEL" - ANITTA E MELIM
- Anitta entrou na vibe lenta, melosa e descontraída de Melim. Lembra bem a época "Zen" da cantora. Com as vozes em harmonia, a música é boa para curtir o verão com o crush. Confira o clipe que remete a um lual.
- "PAREDÃO" - KEVINHO FEAT. JOTTAPÊ E DADÁ BOLADÃO
- Kevinho, Dadá Boladão e MC JottaPê curtem o verão na favela rodeados de mulheres bonitas. "Paredão" traz um bregafunk que promete bombar. No que depender dos acessos, já é hit. O clipe já tem mais de 2,6 milhões de views.
- "AREIA FINA" - ALICE CAYMMI
- Sem pudores, Alice Caymmi se mostra vulnerável e ao mesmo tempo forte no clipe de "Areia Fina". A música do disco Electra teve o clipe divulgado na última sexta-feira. Alice conta que chorou copiosamente após ver o primeiro corte do clipe. "Mexeu tanto comigo que eu penso pouco sobre ele. É mais sentir mesmo. Foi muito duro assisti-lo. Ele é uma experiência sensorial que fala muito sobre o corpo presente, o corpo como verdadeiro envólucro das nossas vidas. O que chamamos de aceitação não se resume só a se aceitar. É se entender no mundo e o clipe aborda isso e muito mais", adianta.
- "SALT" - AVA MAX
- Ava Max está de volta com seu pop. Para encerrar 2019, ela traz "Salt". A canção dá um recado pro crush e joga duro: "Não vou chorar / Não vou te dar o que você quer", diz trecho. Confira.
- "RESENTMENT" - KESHA
- Após Raising Hell e My Own Dance, Kesha apresenta a faixa intimista "Resentment". Lançada na última semana, ela vem com um clipe com a cantora toda ao natural. A música faz parte do novo álbum de Kesha, que se chama High Road. O disco será lançado no dia 10 de janeiro.
- BLIND LEADING THE BLIND - MUMFORD & SONS
- A banda Mumford & Sons acaba de divulgar o videoclipe oficial de seu novo single, Blinding Leading The Blind, gravado durante a turnê da banda em Bangkok, na Tailândia, e contando com a direção de Nick Davies. Confira.
- "GIRASSOL" - PRISCILA ALCANTARA E WHINERSSON NUNES
- Whindersson Nunes segue forte na carreira artística. O humorista fez uma parceria com a cantora Priscilla Alcântara e juntos cantam a emotiva "Girassol". A música é uma homenagem ao cantor Gabriel Diniz, amigo de Whindersson que faleceu aos 29 anos, vítima de um acidente de avião. Eu quero dar mais valor até a luz do Sol/Que eu esteja preparado pra quem me conduz/Que eu seja eternamente como um girassol/De costas pro escuro e de frente pra luz, canta Priscilla. Confira.
- "BRICKS" - TOMMY GENESIS E CHARLI XCX
- Charli XCX lançou seu disco há três meses. Agora, a britânica aparece numa parceria com Tommy Genesis. "Bricks" se trata de um rap em que a dupla ostenta. "Olhe o meu brilho/ Todas as minhas coisas são douradas/ Olhe para o meu gelo tão frio", diz trecho da canção. Confira.
- "MOTOR ACELERADO" - MATEUS CARRILHO
- Ousado e todo no estilo Miami Vice, Mateus está de volta com Motor Acelerado. A música que mistura o pop e o brega faz faz parte do projeto Dose Dupla, que virá com tudo em 2020. Confira o vídeo cheio de coreografias.
- REPARA - MC REBECCA, KEVIN O CHRIS E WC NO BEAT
- MC Rebecca se juntou a Kevin O Chris para fechar o ano com gostinho de hit. Quem se junta a dupla é WC No Beat. Confira a produção que está bombando na internet.
- "ZORRA" - BAD GYAL
- A estrela catalã Bad Gyal, conhecida por suas combinações únicas de dancehall, reggaeton e ritmos urbanos, que vêm conquistando o mundo, apresenta Zorra. A música sensual tem uma letra irresistível que irá capturar a atenção de todos e ficar na cabeça.
ÁLBUNS E EPs
- "FINE LINE" - HARRY STYLES
- O novo álbum de Harry Styles, altamente aguardado e aclamado pela crítica, traz 12 faixas disponíveis em diversas versões: streaming, CD e vinil (com direito a um livro de 32 páginas com fotos exclusivas dos bastidores do processo de gravação). O disco chega com a música "Adore You". que acumulou mais de 40 milhões de streams e visualizações ao redor do mundo. Confira o disco que está bem mais jovem que o disco de estreia do cantor.
- "NOVA" - LUA
- Espiritualidade, ancestralidade e astrofísica surgem na música de Lua, artista carioca que dá os primeiros passos na carreira. O pop urbano da moça é bem explorado no single duplo Nova, com as faixas Resiliência - que ganha clipe - e Dali & Kali, com beats do renomado produtor Papatinho (Marcelo D2, Criolo, Black Alien, Anitta, Ludmilla). Confira.
- "VERDADES" - CÉSAR MENOTTI E FABIANO
- César Menotti e Fabiano comemoram 16 anos do primeiro disco lançado (Palavras de Amor) com o lançamento do EP Verdades. Nele, a dupla canta 4 faixas inéditas: Desespero, I Love, Luciana e a nova música de trabalho da dupla Só Mais Uma Verdade, uma bachata com batida dançante que promete animar os amantes de um bom sertanejo. Essas quatro faixas foram escolhidas a dedo para o EP e a faixa-destaque, Só Mais Uma Verdade é uma música romântica, sertaneja e que tem muito a ver com a nossa história, diz César.
- "NAS MINHAS MÃOS" - JORGE VERCILLO
- Jorge Vercillo dialoga com vários estilos e universos bem diferentes dos percorridos pelo artista até hoje no novo disco. Para se ter uma ideia, "Nas Minhas Mãos" tem parcerias com Thiaguinho, Péricles e Vitor Kley, além da inusitada parceria com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e a participação inédita do seu filho Vini Vercillo, que canta com o pai uma de suas próprias composições em inglês. Ao todo são 16 músicas, sendo a maioria de composição do próprio Vercillo e quatro delas inspiradas em sua esposa Martha Suarez. Confira.