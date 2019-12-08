Camila Cabello, Bethânia e Lauana Prado nos lançamentos da semana #19

Esta semana está repleta de lançamentos. São tantos que nem vale ficar dando muitos detalhes no abre. Corre que a lista tá boa com direito a MPB, samba, sertanejo, hip hop e muito pop. Confira o que o Divirta-se selecionou para você.
LANÇAMENTOS
- "JANAÍNA/COTIDIANO" - BIQUINI CAVADÃO
- O Biquini Cavadão resolveu presentear seus fãs com uma regravação inusitada. Eles misturaram seu pop/rock com o pagode de Péricles. "Janaína", da banda, e "Cotidiano", de Chico Buarque, são as faixas que fazem parte de um pout-pourri com direito a videoclipe. Confira que está muito bom!
- "ONDE VOCÊ MORA" - NANDO REIS E MELIM
- Por falar em regravação, quem também entrou na onda foi Nando Reis, que convidou o grupo Melim para regravar "Onde Você Mora?", conhecida nacionalmente pelo Cidade Negra. Composta por Nando Reis e Marisa Monte, a canção, que tem sua força na letra sensível e melancólica, consolou milhares de corações partidos na década de noventa. Confira a nova versão, mais light.
- "COMO UM CASO DE AMOR" - LUCIANA MELLO
- Luciana Mello está de volta com um belo samba. Por sinal, cantar, sambar, chorar, sorrir e bater palmas, versos da letra de Ronaldo Barcellos e André Renato não poderiam traduzir melhor os 35 anos na música da filha de Jair Rodrigues. Vale lembrar que o projeto ainda terá faixas inéditas, um mini documentário e um DVD. Confira o clipe do lançamento.
- "CALA BOCA CORAÇÃO" - GUSTAVO MIOTO
- Os fãs de sertanejo vão curtir o lançamento de Gustavo Mioto. Cala Boca Coração é a segunda música do projeto gravado ao vivo em Fortaleza, no início de novembro, e conta com a participação de Xand Avião. Enquanto o disco todo não chega, confira o vídeo.
- "QUEM MANDOU CHAMAR" - TROPKILLAZ, IZA E MATUÊ
- O duo Tropkillaz acaba de lançar seu mais novo single, Quem Mandou Chamar, que conta com as participações da cantora Iza e do rapper Matuê. É algo bem inesperado para o público, um feat da Iza com o Matuê, mas estou muito feliz com o resultado e acredito que os fãs de ambos também vão ficar, conta Laudz, do Tropkillaz. E ficou muito bom. Uma batida latina embala a canção que tem um clipe todo em animação, lançado no CCXP 2019.
- "AMOR DE QUE" - PABLLO VITTAR
- Pabllo Vittar lançou o clipe de "Amor de Que", música que integra o EP 111, lançado em 31 de outubro. Bastante comentada, com direito a lançamento num karaokê, a canção tem uma batida brega/pop bem gostosa. Por sinal, o evento para lançar a canção foi proposital já que o clipe foi gravado em um. Confira.
- "FINALLY / BAEUTIFUL STRANGER" E "SUGA'S INTERLUDE" - HALSEY
- Com álbum previsto para 17 de janeiro de 2020, Halsey está trabalhando com força na divulgação de singles. Depois de "Graveyard" e "Clementine", agora é a vez de Finally // beautiful stranger e SUGAs Interlude. A primeira veio com direito a clipe. Já a segunda é uma parceria do Suga do BTS. Esse marca seu segundo feat juntos, uma vez que já colaboraram em Boy With Luv. Enquanto o disco "Maniac" não sai, confira as faixas.
- "CHRISTMAS TREE FARM" - TAYLOR SWIFT
- Depois de "Lover", Taylor Swift veio toda preparada para o Natal. Com direito a vídeos caseiros de sua infância, ela lançou Christmas Tree Farm num clipe fofo. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "ROMANCE" - CAMILA CABELLO
- "Shameless", "Living Proof", "Señorita", "Liar" e "Cry For Me" são apenas cinco músicas no universo de 14 lançamentos que formam "Romance", o novo disco de Camila Cabello. Num clima bastante pop, o disco tem poucas músicas solares. Porém o embalo e baladas estão garantidos. Confira.
- "SAMBAS DE ENREDO DO CARNAVAL SP 2020" - COLETÂNEA
- Já é Carnaval, sim! Para as escolas de samba de São Paulo, pelo menos, a folia começou. Os sambas de enredo que vão desfilar no Anhembi, em 2020, já podem ser ouvidos no disco, que foi lançado na última sexta-feira (6). São 14 obras das escolas que fazem parte do grupo Especial, a elite do Carnaval, e 8 das agremiações que estão no grupo de Acesso.
- "MANGUEIRA: A MENINA DOS MEUS OLHOS" - MARIA BETHÂNIA
- Por falar em sambas, quem está de volta com um disco recheado de clássicos de Nelson Cavaquinho, Hermínio Bello de Carvalho, Paulinho da Viola, Guilherme de Brito, Paulinho Tapajós e Assis Valente, é Maria Bethânia. "Mangueira - A Menina Dos Meus Olhos" ainda conta com sambas inéditos de Nelson Sargento e Tantinho da Mangueira, somando nove músicas em homenagem à Verde e Rosa carioca. Confira.
- "LP1" - LIAM PAYNE
- Ex-integrante do One Direction, Liam traz um álbum diverso com muito pop, trap e até reggaeton. São 17 faixas, sendo "Stack It Up", "Strip That Down" e "Polaroid" já lançadas. Destaque para os duetos: Cheat Codes, Quavo, JBalvin, Zedd, Jonas Blue, Lennon Stella e Rita Ora, que o jornalista adora. Confira.
- "ADORE YOU" - HARRY STYLES
- Por falar em ex-One Direction, Harry Styles também lançou um EP na última sexta-feira (6). "Adore You" conta com a faixa que leva o nome do trabalho (tem até clipe), além de "Watermelon Sugar" e "Lights Up". Todas as canções estarão no segundo álbum solo do inglês, que será lançado nesta sexta-feira (13). Confira.
- "LIVRE (VOL. 1) - LAUANA PRADO
- Gravado ao ar livre no Hopi Hari, o badalado parque de diversões localizado em São Paulo, o projeto visual de Lauana Prado chega com toda pompa. São cinco faixas no trabalho lançado, sendo duas delas com clipe: "Viva a voz" e "Eu Tô Chegando". Confira abaixo um clipe e o disco.
SE LIGA
- Discografia de Jay-Z no Spotify
- Para comemorar os seus 50 anos, o rapper, compositor, produtor e empresário norte-americano Jay-Z disponibilizou toda sua discografia digitalmente no Spotify, incluindo 4:44 (2017), que tem colaborações de Beyoncé, Damian Marley e Frank Ocean. Resolvemos deixar ele embaixo para os que curtem hip hop.
- The Weeknd lança o clipe de "Heartless"
- Para a surpresa de seus fãs, o cantor e compositor The Weeknd divulgou, na última terça-feira (3), o clipe da faixa recém-lançada "Heartless", que fará parte do novo disco em produção. Por sinal, na semana passada divulgamos o lançamento de "Blinding Lights", que é incrível e merece um clipe.