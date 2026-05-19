Racismo: tempo de legislar, tempo de educar e tempo de aplicar o Direito

Juízes não podem ser meros aplicadores das normas, ainda que o façam de forma rigorosa. Eles precisam fazê-lo sempre em consonância com uma carga axiológica carregada dos princípios éticos e morais que, em essência, compõem o espírito da norma, qual seja, uma justiça comprometida com a verdade e com a dignidade humana.





A recente decisão judicial prolatada pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que condenou a professora Juliana Maria Zucollotto pelo crime de racismo, tratado inicialmente na denúncia como crime de intolerância e/ou injúria racial de cor e/ou etnia, demostra que novos ventos de justiça sopram, trazendo esperança para povos historicamente injustiçados. Eles precisam acreditar que melhores tempos se avizinham, tempos de justiça, nos quais o princípio constitucional da igualdade não seja mais uma utopia, promessa inalcançável, mas uma realidade capaz de inibir condutas que representem violação sistemática de direitos, produzindo dor e injustiças.

Ao aplicar a lei na Ação Penal movida pelo Ministério Público do Espírito Santo, a Justiça capixaba mostra a importância de uma atuação que se sustenta no sistema multinível de proteção dos Direitos Humanos, no qual normas internas e tratados internacionais se entrelaçam na produção de uma hermenêutica com forte sustentação jurídica e axiológica capaz de produzir decisões justas que efetivamente sejam capazes de reparar os danos causados, ainda que nenhuma medida judicial reparatória possua potencial para apagar as consequências das violações sofridas.





Necessário destacar a importância do Conselho Nacional de Justiça ao instituir o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, Resolução nº 598, que compromete magistrados a uma atenção redobrada na aplicação do direito e na formulação de uma hermenêutica sensível à realidade brasileira, à justiça e à dignidade.