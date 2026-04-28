Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa

O certo é que a questão do erro em saúde e da segurança do paciente não pode ficar restrita exclusivamente ao enfrentamento das imperícias, imprudências ou negligências dos profissionais de saúde. Elas são reais e precisam ser consideradas. Entretanto, enquanto a questão for tratada, exclusivamente, como um problema de conduta individual de médicos ou enfermeiros, não veremos uma real transformação da cultura de forma a garantir que as pessoas possam entrar em um serviço de saúde para receber cuidados sem correr o risco de terem sua saúde e suas vidas afetadas.





O problema da segurança do paciente deixa de ser uma questão de responsabilidade individual do profissional para se transformar em uma responsabilidade institucional. A adoção de tecnologias de controle, de sistemas de notificação e de responsabilização profissional e institucional, dentre outros, não basta para reduzir as estatísticas e garantir segurança aos pacientes.





O aparato normativo, como a Lei dos Direitos dos Pacientes, recentemente promulgada, um avanço importante e luta da Bioética brasileira, isoladamente não conseguirá alcançar os patamares de segurança almejados e possíveis.





Considerando a magnitude do problema e a necessidade de que seja construído um Sistema de Saúde mais seguro, tornam-se necessários fortes investimentos na formação dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos na gestão dos serviços, públicos ou privados.





Experiências exitosas desenvolvidas em várias partes do mundo, e também no Brasil, demonstram que a redução de erros profissionais é uma condição possível, dependendo de interesses e de um forte e eficiente programa de qualificação profissional e de sistemas de gestão, integridade, regulação e governança das práticas em saúde e das instituições.





É inadmissível que em uma mundo que alcançou o estágio de desenvolvimento tecnocientífico, de gestão e de governança que alcançamos, continuemos ter um torno de 55 mil pessoas morrendo por erro médico no Brasil entre 2024 e 2025, bem como 396.629 erros entre administração de medicamentos, cirurgias incorretas, lesões por pressão e por queimaduras, como vimos recentemente noticiado na imprensa em um parto ocorrido em nosso estado.





Segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem no mundo cerca de 3 milhões de pessoas por ano, em razão de cuidados de saúde inseguros. Em países com maior vulnerabilidade, as estatísticas são ainda mais assustadoras. Os dados indicam que 4 em cada 100 pessoas morrem por cuidados inseguros.





Os protocolos de segurança, a capacitação de profissionais, a arquitetura e os serviços de infraestrutura precisam ser objeto de intervenção urgente para que entrar em um serviço de saúde não se constitua uma roleta russa, da qual possamos sair sequelados ou mortos.