Ariana Grande, Wanessa e Donatto nos lançamentos da semana #22

2019 termina com uma lista mais básica de lançamentos musicais. Os mais chamativos são o disco ao vivo de Ariana Grande e os singles de Wanessa e da aposta da Universal Music, Donatto. Prepare-se que os sertanejos também soltaram diversas músicas para animar sua festa de réveillon.
- "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU" - MARIAH CAREY E VÁRIOS ARTISTAS
- Mariah Carey lançou na última semana um novo clipe para o hit "All I Want For Christmas", que completou 25 anos em 2019. Para completar as comemorações, ela fez outro vídeo e com o reforço de mais de 50 celebridades. Ariana Grande, Katy Perry, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Ryan Reynolds, Cindy Lauper, Jon Travolta, Kim Kardashian e até Anitta estão neste meio. Confira mais uma versão para o clássico do natal americano e europeu.
- "PUT IT ALL ON ME" - ED SHEERAN FEAT. ELLA MAI
- Ed Sheeran encerra o ano com o lançamento do clipe de "Put It All On Me". Nele, casais de diversas partes do mundo mostram sua relação com a dança. Parceria com a cantora Ella Mai, a música faz parte do álbum No.6 Collaborations Project, de julho.
- "DESISTE NÃO" - WANESSA CAMARGO
- Passeando pelo ES com a família, Wanessa Camargo ainda teve tempo para lançar um último single em 2019. "Desiste Não" continua a linha intimista e motivacional da cantora. "Desistir não. Você chegou tão perto, falta pouco", diz trecho da canção.
- "MI ÚLTIMA LETRA" - GUSTTAVO LIMA
- Gusttavo Lima segue divulgando seu DVD "O Embaixador In Cariri", lançado no último dia 13 de dezembro. A música da vez é "Mi Última Letra". Nela, o cantor mistura o sertanejo com o ritmo caribenho bachata. Assim, o espanhol e o português se misturam na letra. Confira abaixo.
- "SUOR DA SUA BOCA" - LAUANA PRADO FEAT. BRUNO E MARRONE
- Quem também segue divulgando o DVD gravado recentemente é Lauana Prado. A cantora lançou na última sexta-feira o clipe de "Suor da Sua Boca". A música é uma parceria com Bruno e Marrone e está no disco "Livre (Ao Vivo/Vol. 1)", que foi lançado no dia 3 de dezembro. A segunda parte chega logo em janeiro de 2020. Enquano isso, confira o clipe da "Suor da Sua Boca".
- "INVENTA ALGUM SENTIMENTO" E "LONGEVIDADE" - FELIPE ARAÚJO
- Felipe Araújo divulgou mais duas canções do DVD "Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo", gravado em setembro às margens do Lago Paranoá. "Longevidade" e "Inventa Algum Sentimento" ainda não estão nos streamings, apenas no YouTube. A segunda, por sinal, estava nos vídeos em alta da última sexta-feira (27). Confira os dois lançamentos abaixo.
- "SÓ VOCÊ" - DONATTO
- Artista revelação da Universal Music. Donatto é conhecido por suas composições e colaborações em projetos de diversos nomes da música, como Anitta, Ludmilla, Mc Zaac, Nego do Borel, Belo, Buchecha, Gabily, entre outros. Seu primeiro EP "Mixtape" foi lançado em novembro. Para fechar o ano, o rapaz lança o single de "Só Você". E a estreia foi boa. O vídeo estava em primeiro nos vídeos em alta do YouTube na última sexta-feira. Confira o pop/pagode do rapaz.
DISCOS E EPs
- "K BYE FOR NOW" - ARIANA GRANDE
- Ariana Grande também se despede de 2019 com um lançamento. A cantora traz o registro de sua "Sweetener Tour". "k bye for now (swt live)" chega com 32 músicas trazendo um resumo dos últimos quatro álbuns de Ariana: My Everything, Dangerous Woman, Sweetener e thank you next. As canções também estão disponíveis no YouTube.
- "JACKBOYS" - TRAVIS SCOTT
- Travis Scott lançou Jackboys. O disco de sete faixas traz parcerias com Young Thug e Offset, além de um remix de Highest In The Room com vocais de Rosalía e Lil Baby. Se você gosta de rap, vale conferir.