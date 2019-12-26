Zezé Di Camargo posa com Wanessa, Graciele e Marcus Buaiz em Guarapari

O clima de paz e amor do fim de ano reina na família Camargo. Zezé Di Camargo que o diga. O sertanejo está só alegria em uma foto tirada em condomínio de luxo de Guarapari, no Espírito Santo, onde a família de Marcus Buaiz, marido de Wanessa Camargo, possui um imóvel à beira-mar.
No clique, postado pelo próprio cantor e pelo genro nas redes sociais, estão - além do sertanejo - sua noiva, Graciele Lacerda, as filhas Wanessa e Camilla Camargo e os genros Marcus Buaiz e Leonardo Lessa Lopes.
"Já com a família no amado Espírito Santo. Contagem regressiva para o aniversário da Wanessa", legendou Marcus Buaiz no post que fez no Instagram.
Para quem não sabe, Wanessa completa 37 anos no próximo sábado (28), mesmo dia em que Ivete Sangalo sobe ao palco do Cafe de la Musique, na Península de Meaípe, em Guarapari, para seu "Ivete Sunset", novo show com formato inédito no Estado.
No registro publicado por Marcus, os internautas e fãs da família só souberam elogiar o fato de todos protagonizarem no clique lindo (e raro!). "Wanessa, te amo como cantora maravilhosa que é. Família linda", disse uma, enquanto outra soltou: "Parabéns, minha diva". Um outro fã brincou: "Só queria estar aí. Na amizade mesmo".