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Maria está entre nós!

Nasce filha de Chay Suede e Laura Neiva: 'Ela é linda'

Maria, primeira filha de Laura Neiva com o ator capixaba Chay Suede, nasceu em São Paulo na manhã desta quinta-feira (26) pós-Natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 15:23

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 15:23

Laura Neiva e o marido, o ator Chay Suede Crédito: Reprodução/Instagram @neivalaura
Maria, a filha de Laura Neiva com o capixaba Chay Suede, já está entre nós! A menininha nasceu na manhã desta quinta-feira (26) em São Paulo. 
> Mãe de Chay Suede supera perda e se forma aos 47 anos no ES: "Sonho"
A informação foi confirmada pelo ator em entrevista à revista Quem.

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"Nasceu hoje, graças a Deus! Está tudo bem, elas estão bem. Não sei dizer se foi parto normal. Homem esquece de perguntar esses detalhes. Ela é linda! Estou me preparando para ir para São Paulo", disse o avô da criança à publicação. 
O parto estava previsto para acontecer até o final do ano, cerca de dia 30 de dezembro. 

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