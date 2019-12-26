Nasce filha de Chay Suede e Laura Neiva: 'Ela é linda'

Maria, a filha de Laura Neiva com o capixaba Chay Suede, já está entre nós! A menininha nasceu na manhã desta quinta-feira (26) em São Paulo.
A informação foi confirmada pelo ator em entrevista à revista Quem.
"Nasceu hoje, graças a Deus! Está tudo bem, elas estão bem. Não sei dizer se foi parto normal. Homem esquece de perguntar esses detalhes. Ela é linda! Estou me preparando para ir para São Paulo", disse o avô da criança à publicação.
O parto estava previsto para acontecer até o final do ano, cerca de dia 30 de dezembro.