Caçula de 15 anos de Glória Pires, Bento Morais platina o cabelo

Nem só Cleo Pires esbanja estilo na família de Glória Pires. Neste Natal, o caçula da veterana da Globo, Bento Morais, de 15 anos, surgiu com os fios totalmente platinados.
O menino, que é fruto do relacionamento da global com Orlando Morais, parece ter tido o visual aprovado pelos pais, que apareceram em vários vídeos e fotos ao lado do jovem.
Em seu perfil do Instagram, Bento recebeu inúmeros elogios em uma foto que postou de costas já com o cabelo platinado. "Gato", comentou a própria Glória Pires. "Gatinho", disse uma outra seguidora. "Tá galeguinho", brincou um fã.