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Caçula de 15 anos de Glória Pires, Bento Morais platina o cabelo

Bento Morais, filho caçula da atriz da Globo Glória Pires, decidiu platinar o cabelo para passar o Natal e arrancou elogios dos fãs e seguidores em fotos com a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 11:47

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 11:47

Bento Morais, filho caçula de Glória Pires e Orlando Morais Crédito: Ana Morais
Nem só Cleo Pires esbanja estilo na família de Glória Pires. Neste Natal, o caçula da veterana da Globo, Bento Morais, de 15 anos, surgiu com os fios totalmente platinados. 
Ver essa foto no Instagram

Feliz natal! ????

Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial) em

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O menino, que é fruto do relacionamento da global com Orlando Morais, parece ter tido o visual aprovado pelos pais, que apareceram em vários vídeos e fotos ao lado do jovem. 
Em seu perfil do Instagram, Bento recebeu inúmeros elogios em uma foto que postou de costas já com o cabelo platinado. "Gato", comentou a própria Glória Pires. "Gatinho", disse uma outra seguidora. "Tá galeguinho", brincou um fã. 

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