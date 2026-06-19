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Histórico!

Com dois a mais, Canadá goleia Catar e conquista primeira vitória em Copas

Além disso, seleção norte-americana aplicou a maior goleada de uma equipe da CONCACAF na história das Copas

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 21:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2026 às 21:31
Nathan Saliba prestou homenagens ao meia Koné, que sofreu grave lesão na partida entre Canadá e Catar
Federação Canadense de Futebol

A seleção canadense conquistou sua primeira vitória na história das Copas ao golear o Catar na noite desta quinta-feira (18) por 6 a 0.



O confronto teve como destaques a dupla Jonathan David e Cyle Larin, atacantes da Juventus e do Southampton, respectivamente.


A partida, válida pelo Grupo B, foi marcada pelo domínio do Canadá e igualou a maior diferença de gols da competição até agora, junto com o 7 a 1 da Alemanha contra Curaçao.


O jogo também teve um hat-trick de David, que igualou Lionel Messi na artilharia do torneio, com três gols.

O jogo

O time canadense foi superior durante todo o confronto, potencializado pela dupla de atacantes e por triangulações entre os meias e laterais.


Desde os minutos iniciais, o time anfitrião demonstrava facilidade para chegar à área catari.


Faltava acertar os últimos passes para abrir o placar, o que aconteceu aos 17 minutos. Alistair Johnston cruzou, e David finalizou. Mahmoud Abunada, goleiro da seleção do Catar, deu rebote, e Larin completou para as redes.


Com o placar favorável, a seleção canadense manteve o ritmo.


Aos 28 minutos do primeiro tempo, foi a vez de David estufar as redes. Após tentativa de chute de Buchanan, a bola sobrou para o camisa 10 da equipe finalizar de primeira e marcar um bonito gol.

Aos 31 minutos, Buchanan infiltrou na defesa catari e foi derrubado na entrada da área por Homam Ahmed, lateral-esquerdo do Catar.


O árbitro Cristián Marcelo Garay Reyes assinalou o pênalti, mas, avisado pelo VAR, voltou atrás. O árbitro marcou falta perigosa e expulsou Ahmed.


Com um a mais, o Canadá continuou atacando. Aos 47, em mais uma jogada tramada pelo lado direito, Johnston cruzou e Larin finalizou de cabeça à queima-roupa. Abunada fez grande defesa, mas não impediu Jonathan David de completar para as redes mais uma vez


O domínio se refletiu na posse de bola, com o Canadá terminando o primeiro tempo com 67%, ante 33% do time do Catar.


O confronto tinha as duas seleções em busca de uma marca histórica. Canadá e Catar se enfrentaram em busca da primeira vitória no torneio, após não terem vencido nas edições anteriores do Mundial.


Os times empataram na primeira rodada da Copa nos EUA, México e Canadá, conquistando seus primeiros pontos na história do torneio.


A seca de vitórias era maior por parte dos canadenses. O Canadá disputa seu terceiro Mundial (jogou o torneio no México, em 1986, e, em 2022, no Qatar).


Na última Copa, a seleção ficou na lanterna do Grupo F, com zero pontos, atrás de Marrocos, Croácia e Bélgica. Em 1986, em grupo com União Soviética, Hungria e França, os canadenses também ficaram sem pontos.


O Catar, anfitrião da Copa de 2022, disputa seu segundo Mundial. Na última edição do torneio, a seleção ficou na lanterna do grupo que tinha Holanda, Senegal e Equador.

Lesão grave

Koné sofreu uma fratura na perna durante a partida contra o Catar pela Copa do Mundo
Reuters/Simon Fearn

O confronto também foi marcado por um momento triste. A seleção canadense continuou pressionando a seleção catari na volta do segundo tempo, e a dinâmica da partida prosseguiu.


Aos 5 minutos da etapa final, Ismael Kone driblou Assim Madibo, que fez falta por trás. Ao cair, o pé de Kone ficou preso no chão, provocando uma ruptura na perna do meia canadense.


Madibo foi expulso, deixando o Catar com dois jogadores a menos. Kone saiu de maca, aplaudido pela torcida canadense presente no estádio BC Place, em Vancouver.


O jogo teve um gol de falta do meio-campista canadense Nathan Saliba, que entrou no lugar de Kone e homenageou o compatriota.


O 5º gol veio após o ponta Jacob Shaffelburg chutar e o meio-campista Mohamed Manai completar contra a própria meta. O placar foi fechado por gol de Jonathan David, que completou chute de Saliba de fora da área.


O time do Canadá volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 16h, contra a Suíça, em confronto direto pela liderança do Grupo B. No mesmo dia e horário, o Catar enfrenta a Bósnia.

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