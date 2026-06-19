Com dois a mais, Canadá goleia Catar e conquista primeira vitória em Copas

O time canadense foi superior durante todo o confronto, potencializado pela dupla de atacantes e por triangulações entre os meias e laterais.





Desde os minutos iniciais, o time anfitrião demonstrava facilidade para chegar à área catari.





Faltava acertar os últimos passes para abrir o placar, o que aconteceu aos 17 minutos. Alistair Johnston cruzou, e David finalizou. Mahmoud Abunada, goleiro da seleção do Catar, deu rebote, e Larin completou para as redes.





Com o placar favorável, a seleção canadense manteve o ritmo.





Aos 28 minutos do primeiro tempo, foi a vez de David estufar as redes. Após tentativa de chute de Buchanan, a bola sobrou para o camisa 10 da equipe finalizar de primeira e marcar um bonito gol.

Aos 31 minutos, Buchanan infiltrou na defesa catari e foi derrubado na entrada da área por Homam Ahmed, lateral-esquerdo do Catar.





O árbitro Cristián Marcelo Garay Reyes assinalou o pênalti, mas, avisado pelo VAR, voltou atrás. O árbitro marcou falta perigosa e expulsou Ahmed.





Com um a mais, o Canadá continuou atacando. Aos 47, em mais uma jogada tramada pelo lado direito, Johnston cruzou e Larin finalizou de cabeça à queima-roupa. Abunada fez grande defesa, mas não impediu Jonathan David de completar para as redes mais uma vez





O domínio se refletiu na posse de bola, com o Canadá terminando o primeiro tempo com 67%, ante 33% do time do Catar.





O confronto tinha as duas seleções em busca de uma marca histórica. Canadá e Catar se enfrentaram em busca da primeira vitória no torneio, após não terem vencido nas edições anteriores do Mundial.





Os times empataram na primeira rodada da Copa nos EUA, México e Canadá, conquistando seus primeiros pontos na história do torneio.





A seca de vitórias era maior por parte dos canadenses. O Canadá disputa seu terceiro Mundial (jogou o torneio no México, em 1986, e, em 2022, no Qatar).





Na última Copa, a seleção ficou na lanterna do Grupo F, com zero pontos, atrás de Marrocos, Croácia e Bélgica. Em 1986, em grupo com União Soviética, Hungria e França, os canadenses também ficaram sem pontos.





O Catar, anfitrião da Copa de 2022, disputa seu segundo Mundial. Na última edição do torneio, a seleção ficou na lanterna do grupo que tinha Holanda, Senegal e Equador.