Meio-campista canadense Ismaël Koné sofre lesão grave em jogo contra o Catar na Copa

O meio-campista Ismaël Koné sofreu uma grave lesão na perta durante a partida entre Canadá e Catar, nesta quinta-feira (18), e está fora da Copa do Mundo 2026. A partida foi válida pelo grupo B do mundial e o Canadá vencia por 3 a 0 no momento da lesão.





O canadense de 23 anos que atua no Sassuolo, da Itália, sofreu uma entrada do jogador catari Assim Madibo, aos 50 minutos de jogo. Após o choque, o jogador fica caído com o pé virado, em cena que aparenta quebra do osso.





O meio-campista do Catar recebeu cartão vermelho após o lance.





A lesão sofrida por Koné é a primeira mais grave registrada na Copa do Mundo 2026. O lance revoltou os atletas canadenses em campo e a comissão técnica: "A perna dele está pendurada", disse um dos assistentes técnicos na beira do banco, logo após a falta.