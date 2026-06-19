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Contusão

Meio-campista canadense Ismaël Koné sofre lesão grave em jogo contra o Catar na Copa

Após um choque, o jogador canadense ficou caído com o pé virado, em cena que aparenta quebra do osso

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 21:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2026 às 21:22
Koné sofreu uma fratura na perna durante a partida contra o Catar pela Copa do Mundo
Reuters/Simon Fearn

O meio-campista Ismaël Koné sofreu uma grave lesão na perta durante a partida entre Canadá e Catar, nesta quinta-feira (18), e está fora da Copa do Mundo 2026. A partida foi válida pelo grupo B do mundial e o Canadá vencia por 3 a 0 no momento da lesão.


O canadense de 23 anos que atua no Sassuolo, da Itália, sofreu uma entrada do jogador catari Assim Madibo, aos 50 minutos de jogo. Após o choque, o jogador fica caído com o pé virado, em cena que aparenta quebra do osso.


O meio-campista do Catar recebeu cartão vermelho após o lance.


A lesão sofrida por Koné é a primeira mais grave registrada na Copa do Mundo 2026. O lance revoltou os atletas canadenses em campo e a comissão técnica: "A perna dele está pendurada", disse um dos assistentes técnicos na beira do banco, logo após a falta.

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