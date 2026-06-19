AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Pescador de Conceição da Barra desaparece de barco em alto-mar
Norte capixaba

Pescador de Conceição da Barra desaparece de barco em alto-mar

Capitania dos Portos do Espírito Santo realiza buscas para encontrar Anselmo da Silva Santos, que sumiu na madrugada de quinta-feira (11)

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 22:54

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

18 jun 2026 às 22:54
Capitania dos Portos do Espírito Santo realiza buscas para encontrar Anselmo da Silva Santos, que sumiu na madrugada de quinta-feira (11)
Anselmo da Silva Santos saiu para pescar no Rio Cricaré, na quarta-feira (10), acompanhado de outros dois pescadores, mas sumiu do barco onde estava. Arquivo da família

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) realiza buscas para encontrar um pescador que desapareceu em alto-mar, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (11). 


Segundo boletim registrado na Delegacia de Polícia do município, Anselmo da Silva Santos saiu para pescar no Rio Cricaré, na quarta-feira (10), acompanhado de outros dois pescadores, mas sumiu do barco onde estava. 


Um dos tripulantes relatou na delegacia que o companheiro não embarcava há muito tempo para pescar e que, durante a viagem, "estava estranho" à bordo, apresentava tremores no corpo e repetia que queria ir embora. Ele declarou à polícia que acredita que Anselmo possa ter passado mal e caído do barco ou se jogado no mar.


A advogada Analian Lemos, que representa a família do pescador desaparecido, contestou declarações registradas no boletim. "A suposição de que o Sr. Anselmo teria 'passado mal' ou estava 'há muito tempo sem pescar' é leviana e desprovida de fundamento. Adicionalmente, cabe ressaltar que o mestre da embarcação possui o dever legal de zelar pela integridade e segurança de todos os tripulantes. Este dever inclui a prerrogativa e a responsabilidade de cancelar as atividades de imediato quando um dos tripulantes oferecer  risco à própria segurança ou à dos demais", afirmou. A advogada também aponta que o boletim foi registrado apenas na segunda-feira (15), dias após o desaparecimento.


Por meio de nota, a Polícia Civil (PCES) informou que as circunstâncias do caso estão sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.


A Marinha do Brasil disse, em nota, que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) começou a busca pelo pescador e abriu um inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades do fato. A corporação também lamentou o ocorrido e ressaltou que "em casos de emergência marítima, a comunicação à Marinha do Brasil deve ser feita imediatamente, pois cada minuto é fundamental para salvar vidas em perigo no mar". 

Veja Também 

Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra

Mais um corpo é encontrado em mesma área de mata na Serra

Imagem de destaque

Laboratório do tráfico: drogas e armas são descobertas em casa em Vila Velha

Imagem de destaque

"Nego Bozo", chefe do tráfico do Morro do Romão, é recapturado em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Norte Norte Conceição da Barra Pesca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional
Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados