Pescador de Conceição da Barra desaparece de barco em alto-mar

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) realiza buscas para encontrar um pescador que desapareceu em alto-mar, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (11).





Segundo boletim registrado na Delegacia de Polícia do município, Anselmo da Silva Santos saiu para pescar no Rio Cricaré, na quarta-feira (10), acompanhado de outros dois pescadores, mas sumiu do barco onde estava.





Um dos tripulantes relatou na delegacia que o companheiro não embarcava há muito tempo para pescar e que, durante a viagem, "estava estranho" à bordo, apresentava tremores no corpo e repetia que queria ir embora. Ele declarou à polícia que acredita que Anselmo possa ter passado mal e caído do barco ou se jogado no mar.





A advogada Analian Lemos, que representa a família do pescador desaparecido, contestou declarações registradas no boletim. "A suposição de que o Sr. Anselmo teria 'passado mal' ou estava 'há muito tempo sem pescar' é leviana e desprovida de fundamento. Adicionalmente, cabe ressaltar que o mestre da embarcação possui o dever legal de zelar pela integridade e segurança de todos os tripulantes. Este dever inclui a prerrogativa e a responsabilidade de cancelar as atividades de imediato quando um dos tripulantes oferecer risco à própria segurança ou à dos demais", afirmou. A advogada também aponta que o boletim foi registrado apenas na segunda-feira (15), dias após o desaparecimento.





Por meio de nota, a Polícia Civil (PCES) informou que as circunstâncias do caso estão sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.





A Marinha do Brasil disse, em nota, que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) começou a busca pelo pescador e abriu um inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades do fato. A corporação também lamentou o ocorrido e ressaltou que "em casos de emergência marítima, a comunicação à Marinha do Brasil deve ser feita imediatamente, pois cada minuto é fundamental para salvar vidas em perigo no mar".