Camila Pitanga comemora Natal com ex-marido e namorada

A atriz Camila Pitanga registrou em seu próprio Instagram a noite que teve na véspera de Natal ao lado da família. Nos cliques, a bonita mostrou que estavam presentes Beatriz Coelho, sua atual namorada, e o ex-marido, Cláudio Amaral Peixoto.
Camila foi casada com Peixoto, que é diretor de arte, em 2007 e 2011. Juntos, os dois têm uma filha, Antônia Peixoto, de 11 anos.
O relacionamento entre Camila e a artesã Beatriz Coelho veio à tona em novembro deste ano.
Em nota enviada - na ocasião - para o colunista Léo Dias, Camila revelou que já estava junto de Beatriz há mais ou menos um ano, quando passaram a namorar.