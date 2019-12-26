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Fotos rolando soltas na web!

Camila Pitanga comemora Natal com ex-marido e namorada

A atriz Camila Pitanga, que assumiu namoro com a artesã Beatriz Coelho em novembro deste ano, passou as vésperas do Natal com ela e o ex-marido e exibiu fotos com os dois na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 11:02

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 11:02

  Crédito: Carla Biriba
A atriz Camila Pitanga registrou em seu próprio Instagram a noite que teve na véspera de Natal ao lado da família. Nos cliques, a bonita mostrou que estavam presentes Beatriz Coelho, sua atual namorada, e o ex-marido, Cláudio Amaral Peixoto. 
Camila Pitanga passou a véspera de Natal com a família Crédito: Reprodução/Instagram @caiapitanga
Camila foi casada com Peixoto, que é diretor de arte, em 2007 e 2011. Juntos, os dois têm uma filha, Antônia Peixoto, de 11 anos. 

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O relacionamento entre Camila e a artesã Beatriz Coelho veio à tona em novembro deste ano. 
Em nota enviada - na ocasião - para o colunista Léo Dias, Camila revelou que já estava junto de Beatriz há mais ou menos um ano, quando passaram a namorar. 

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