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Natal em família

Ex-mulher passa Natal em família após Hulk assumir namoro com sobrinha

Iran Ângelo recebeu apoio e ficou com a família no Natal, em Pipa, no Rio Grande do Norte; segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Hulk e a nova namorada, Camila, curtiram as festividades na Paraíba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 10:34

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 10:34

Iran Ângelo, ex-mulher do jogador Hulk, passou o Natal em família após escândalo envolvendo a sobrinha Camila e o ex-marido Crédito: Reprodução/Instagram @ray.angelopersonal
Quem foi que disse que mesmo depois do escândalo na família do jogador Hulk não haveria Natal em família? Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o atacante e a nova namorada, Camila Ângelo, não deram as caras durante as festividades, no entanto todos os demais integrantes do clã se reuniram para celebrar a data. 
Hulk passou a festividade - provavelmente acompanhado da nova namorada - em Campina Grande, na Paraíba. 
Já a ex-esposa esteve com o restante da família em Pipa, no Rio Grande do Norte. Nessa festinha, o que não faltou foram stories no Instagram e fotos rolando soltas nas redes sociais. 

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E com Deus e muita dignidade seguimos. Deus cuida de tudo. Obrigada senhor por não deixar ninguém nos destruir, chegou a escrever Rayssa Ângelo, irmã de Iran Ângelo (a ex), em um vídeo compartilhado na web, segundo a colunista. 

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