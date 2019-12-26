Ex-mulher passa Natal em família após Hulk assumir namoro com sobrinha

Quem foi que disse que mesmo depois do escândalo na família do jogador Hulk não haveria Natal em família? Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o atacante e a nova namorada, Camila Ângelo, não deram as caras durante as festividades, no entanto todos os demais integrantes do clã se reuniram para celebrar a data.
Hulk passou a festividade - provavelmente acompanhado da nova namorada - em Campina Grande, na Paraíba.
Já a ex-esposa esteve com o restante da família em Pipa, no Rio Grande do Norte. Nessa festinha, o que não faltou foram stories no Instagram e fotos rolando soltas nas redes sociais.
E com Deus e muita dignidade seguimos. Deus cuida de tudo. Obrigada senhor por não deixar ninguém nos destruir, chegou a escrever Rayssa Ângelo, irmã de Iran Ângelo (a ex), em um vídeo compartilhado na web, segundo a colunista.