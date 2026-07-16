Vendas de veículos usados crescem 7,5% em junho no ES; veja os modelos mais vendidos

O mercado capixaba de veículos seminovos e usados cresceu 7,5% em junho de 2026, comparado ao mesmo mês do ano passado, e chegou a 43.637 unidades comercializadas, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). De janeiro a junho de 2026, foram vendidos 247.086 usados e seminovos, 10,4% a mais do que no mesmo período de 2025.





No acumulado do ano, os modelos seminovos (de 0 a 3 anos de uso) registram 69.779 unidades vendidas, alta de 22% comparado ao mesmo período do ano passado. Apenas em junho de 2026, foram comercializadas 12.820 unidades de veículos nesta faixa de idade, um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior.





Já os veículos com 13 ou mais anos de uso tiveram um crescimento de 3,4% em relação a junho do ano passado, chegando a 12.971 unidades no sexto mês de 2026. No acumulado deste ano, já são 72.659 unidades, alta de 13% comparado ao mesmo período do ano passado.





No mês de junho e no acumulado do ano, o segmento com maior número de vendas foi o de carros, que chegaram a 25.608 unidades comercializadas no mês e 146.691 de janeiro a junho. As motos ficam em segundo lugar, com 10.481 unidades em junho e 58.586 unidades no acumulado do ano. Em seguida, vêm os veículos comerciais leves (5.853 e 32.365) e os comerciais pesados (1.011 e 5.610).





O resultado no Espírito Santo acompanhou o mercado a nível nacional de usados, que registrou 1.585.208 unidades vendidas em junho de 2026, valor 10,3% maior do que o mesmo mês do ano passado. No acumulado deste ano, foram 9.078.184 comercializações, contra 8.350.449 de janeiro a junho de 2025 – ou seja, houve um crescimento de 8,7%.