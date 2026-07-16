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Mercado aquecido

Vendas de veículos usados crescem 7,5% em junho no ES; veja os modelos mais vendidos

Mercado nacional também teve crescimento, de 10,3%, comparado a junho do ano passado, segundo dados da Fenauto; veja quais foram os modelos de carros e motos mais vendidos

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 10:37

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

16 jul 2026 às 10:37
Venda de carros usados
As vendas de carros usados e seminovos cresceram em junho, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil. Shutterstock

O mercado capixaba de veículos seminovos e usados cresceu 7,5% em junho de 2026, comparado ao mesmo mês do ano passado, e chegou a 43.637 unidades comercializadas, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). De janeiro a junho de 2026, foram vendidos 247.086 usados e seminovos, 10,4% a mais do que no mesmo período de 2025.


No acumulado do ano, os modelos seminovos (de 0 a 3 anos de uso) registram 69.779 unidades vendidas, alta de 22% comparado ao mesmo período do ano passado. Apenas em junho de 2026, foram comercializadas 12.820 unidades de veículos nesta faixa de idade, um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior. 


Já os veículos com 13 ou mais anos de uso tiveram um crescimento de 3,4% em relação a junho do ano passado, chegando a 12.971 unidades no sexto mês de 2026. No acumulado deste ano, já são 72.659 unidades, alta de 13% comparado ao mesmo período do ano passado.


No mês de junho e no acumulado do ano, o segmento com maior número de vendas foi o de carros, que chegaram a 25.608 unidades comercializadas no mês e 146.691 de janeiro a junho. As motos ficam em segundo lugar, com 10.481 unidades em junho e 58.586 unidades no acumulado do ano. Em seguida, vêm os veículos comerciais leves (5.853 e 32.365) e os comerciais pesados (1.011 e 5.610).


O resultado no Espírito Santo acompanhou o mercado a nível nacional de usados, que registrou 1.585.208 unidades vendidas em junho de 2026, valor 10,3% maior do que o mesmo mês do ano passado. No acumulado deste ano, foram 9.078.184 comercializações, contra 8.350.449 de janeiro a junho de 2025 – ou seja, houve um crescimento de 8,7%.

Veículos mais vendidos

Considerando automóveis e veículos comerciais leves, o modelo usado mais vendido do Espírito Santo em junho foi Toyota Corolla, com 1.640 unidades comercializadas. Em segundo lugar, ficou a Fiat Strada, com 1.487 unidades, e em terceiro o Volkswagen Gol, com 1.464 unidades. 


Entre as motos, o modelo mais comercializado foi a Honda CG150 (2.432 unidades), seguida da Honda Biz (1.632) e da Honda NXR150 (943). 


Veja a seguir os 10 mais vendidos em cada segmento:


Automóveis e comerciais leves


1. Toyota Corolla - 1.640 unidades

2. Fiat Strada - 1.487 unidades

3. VW Gol - 1.464 unidades

4. Hyundai HB20 - 1.306 unidades

5. Chevrolet Onix - 975 unidades

6. Toyota Hilux - 842 unidades

7. Fiat Toro - 782 unidades

8. Fiat Uno - 781 unidades

9. VW Saveiro - 630 unidades

10. Fiat Palio - 611 unidades


Motos


1. Honda CG150 - 2.432 unidades

2. Honda Biz - 1.632 unidades

3. Honda NXR150 - 943 unidades

4. Honda CG 125 - 580 unidades 

5. Honda XRE 300 - 428 unidades 

6. Honda NXR - 296 unidades 

7. Honda Pop - 283 unidades 

8. Honda Pop 100 - 212 unidades 

9. Honda CB 300 - 174 unidades 

10. Yamaha Fazer FZ25 - 172 unidades 

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