Fiat inicia vendas de edição limitada de 50 anos para Toro e Fastback

A Fiat iniciou as vendas das edições especiais de 50 anos de sua operação no Brasil para os modelos Toro e Fastback. A série comemorativa é baseada nas configurações híbridas leve (MHEV) de ambos os veículos, representadas pelas versões Volcano na picape e Impetus no SUV cupê. A produção será restrita a 550 unidades numeradas para cada um dos modelos.





O lançamento marca a trajetória da fabricante no mercado nacional, utilizando dois dos principais produtos de seu portfólio atual. Os veículos trazem atualizações estéticas e a incorporação de novos equipamentos de série. As vendas dos modelos comemorativos começam no dia 9 de julho através da rede de concessionárias da marca.





Na parte externa, a Fiat Toro Edição Especial 50 Anos adota a tonalidade exclusiva cinza Maximum Steel. O visual é complementado por teto pintado em preto, rodas e grade frontal com acabamento escurecido, além de adesivos laterais e logotipos alusivos à versão. A picape também ostenta a Fiat Flag colorida na carroceria. O Fastback segue proposta similar, com teto solar panorâmico, adesivos decorativos no teto e laterais, emblemas externos da série e a bandeira da marca.