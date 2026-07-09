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Edição de aniversário

Fiat inicia vendas de edição limitada de 50 anos para Toro e Fastback

Picape e SUV cupê trazem itens tecnológicos adicionais e acabamento personalizado para celebrar o aniversário da marca.

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 11:07

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

09 jul 2026 às 11:07
Fiat Fastback e Toro 50 anos
Badge comemorativo fixado na lateral identifica a série limitada de 50 anos da Fiat no Brasil. Fiat/Divulgação

A Fiat iniciou as vendas das edições especiais de 50 anos de sua operação no Brasil para os modelos Toro e Fastback. A série comemorativa é baseada nas configurações híbridas leve (MHEV) de ambos os veículos, representadas pelas versões Volcano na picape e Impetus no SUV cupê. A produção será restrita a 550 unidades numeradas para cada um dos modelos.


O lançamento marca a trajetória da fabricante no mercado nacional, utilizando dois dos principais produtos de seu portfólio atual. Os veículos trazem atualizações estéticas e a incorporação de novos equipamentos de série. As vendas dos modelos comemorativos começam no dia 9 de julho através da rede de concessionárias da marca.


Na parte externa, a Fiat Toro Edição Especial 50 Anos adota a tonalidade exclusiva cinza Maximum Steel. O visual é complementado por teto pintado em preto, rodas e grade frontal com acabamento escurecido, além de adesivos laterais e logotipos alusivos à versão. A picape também ostenta a Fiat Flag colorida na carroceria. O Fastback segue proposta similar, com teto solar panorâmico, adesivos decorativos no teto e laterais, emblemas externos da série e a bandeira da marca.

No interior, a picape recebe revestimento em suede com costuras exclusivas e a inscrição “Fiat 50” bordada nos encostos dos bancos. O painel exibe uma animação de boas-vindas customizada na tela digital, acompanhada de plaqueta numerada e detalhes de acabamento escurecidos. O Fastback repete o padrão de costuras e bordados nos assentos, trazendo o emblema numérico no console para identificar a unidade da série limitada.

Tecnologia

A central multimídia da Toro possui tela de 10 polegadas e passa a integrar recursos adicionais do pacote de assistência à condução (ADAS), como frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança de faixa. 


O pacote de segurança da picape agrega sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e sensores de estacionamento na dianteira, além de banco do motorista com regulagens elétricas.

O Fastback vem equipado com central multimídia de 10,1 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, painel de instrumentos totalmente digital e o sistema de telemetria Connect////Me, que disponibiliza mais de 30 funções de serviços conectados. O SUV também traz o pacote ADAS com frenagem de emergência, comutação automática dos faróis e assistente de permanência em faixa.

Motorização

A Fiat Toro utiliza o conjunto propulsor Turbo 270 Flex associado ao sistema híbrido-leve MHEV de 48V, configuração que estreou a tecnologia de eletrificação na categoria de picapes nacionais. 


O Fastback adota o motor T200 flex acoplado ao sistema MHEV de 12V, mantendo o foco na eficiência energética adotado recentemente pela linha de produtos da marca no país.

Ficha 

Fiat Toro 50 anos
Fiat Toro 50 anos Fiat/Divulgação

Fiat Toro SE 50 anos (baseada na versão Volcano)

  • Motor: Turbo 270 Flex com sistema híbrido-leve MHEV de 48V

  • Exterior: Cor Maximum Steel, teto preto, rodas e grades escurecidas, adesivos laterais e badge 50 anos

  • Interior: Bancos em suede com costuras exclusivas e bordado "Fiat 50", Welcome Cluster no painel, badge numerado e detalhes escurecidos

  • Tecnologia: Central multimídia de 10”, ADAS (frenagem automática e alerta de mudança de faixa), sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de estacionamento frontal e banco do motorista elétrico

  • Preço: R$ 202.480

Fiat Fastback 50 anos
Fiat Fastback 50 anos Fiat/Divulgação

Fiat Fastback SE 50 anos (baseada na versão Impetus)

  • Motor: T200 Flex com sistema híbrido-leve MHEV de 12V

  • Exterior: Teto solar panorâmico, adesivos exclusivos no teto e laterais, badge comemorativo e Fiat Flag

  • Interior: Bancos com costura exclusiva, bordado “Fiat 50” e badge interno numerado

  • Tecnologia: Painel full digital, multimídia de 10,1” com espelhamento sem fio, Connect////Me (30 funções) e ADAS (frenagem de emergência, assistente de faixa e comutação de farol)

  • Preço: R$ 181.480

*Com informações da Fiat.

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