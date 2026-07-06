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Teste-drive

Fiat Fastback Impetus Hybrid equilibra elegância e racionalidade na linha 2026

Testamos a versão topo de gama eletrificada do SUV cupê que aposta em nova motorização auxiliar para o trânsito urbano, mantendo o apelo visual e o espaço generoso da categoria

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 17:34

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

06 jul 2026 às 17:34
Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
A musculatura da carroceria e os para-choques pronunciados dão o tom de robustez esperado de um SUV, mas sem perder a elegância urbana de um legítimo cupê. Gabriel Mazim

Em um mercado dominado por SUVs e também picapes de propostas familiares ou puramente utilitárias, a silhueta ousada do SUV cupê segue cavando um nicho de desejo muito particular, principalmente por aqui no Brasil, onde a maior parte dos modelos estão na faixa premium. E o Fiat Fastback, desde o seu lançamento, tem buscado tornar mais acessível essa silhueta.


Motor A Gazeta testou a versão Impetus Hybrid da linha 2026, que tem a missão de preencher esta lacuna, apresentando-se como um produto maduro, mas que carrega consigo uma importante ressalva temporal para os compradores mais ansiosos do segmento premium nacional. Com preços partindo de R$ 136.990 no site oficial da marca, o crossover se posiciona como uma das opções mais refinadas do catálogo da Fiat antes do degrau esportivo assinado pela grife do escorpião. 


É importante sublinhar que o modelo testado ainda pertence à linha 2026. Para a linha 2027 uma das novidades deve ser a edição comemorativa dos 50 anos da Fiat no Brasil, unidade que já foi, inclusive, avistada não tão bem camuflada em testes de campo, exibindo detalhes estéticos exclusivos da celebração.

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
A assinatura em cursivs do nome 'Fastback' na traseira pontua a identidade de um carro que se prepara para uma renovação global de design. Gabriel Mazim

Além disso, o Fastback passará em breve por uma profunda transformação estética e de plataforma para se alinhar à nova identidade de design global da marca, que estreará inicialmente no país com o Grande Panda (projeto que deve assumir o nome de Novo Argo por aqui). O visual renovado do futuro Fastback (que fora daqui vai se chamar Grizzly) já foi adiantado em teasers pelo perfil global da Fiat no Instagram ao lado do próximo Pulse.


Enquanto essa transformação global não vira realidade por aqui, as linhas atuais, repletas de recortes e ângulos complexos, sustentam uma presença chamativa que eleva o status estético do modelo, deixando a impressão de estarmos diante de um carro consideravelmente mais caro do que ele realmente é.

Design e conectividade

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
O painel de instrumentos digital de 7 polegadas traz excelentes gráficos e exibe o funcionamento do sistema elétrico auxiliar. Gabriel Mazim

Por dentro da cabine, as credenciais de topo de linha da gama tradicional se fazem presentes logo no primeiro contato. O habitáculo traz uma boa lista de equipamentos padrão, mantendo a coesão em ser um carro topo de gama da Fiat.


O Fastback traz bancos revestidos em couro de boa densidade e painéis de portas dianteiras com revestimentos macios ao toque. O ambiente digital acompanha o painel de instrumentos digital de 7 polegadas com direito a uma simpática entrada animada ao acionar a ignição, e a tela central touchscreen de 10,1 polegadas responsável pelo infoentretenimento com pareamento sem fio e navegação intuitiva. Completam o pacote o teto solar, ar-condicionado digital automático e o freio de estacionamento eletrônico equipado com a função autohold.

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
Espaço interno da segunda feleira acomoda bem dois adultos. Gabriel Mazim

Em termos de aproveitamento de cabine, o cupê mostra-se imponente. A sensação de robustez e espaço interno é nítida, amparada por um dos trunfos comerciais do veículo: um porta-malas de 516 litros de capacidade volumétrica líquida no padrão de medição VDA. 


Trata-se de uma capacidade de carga que deixa o Fastback muito bem posicionado diante de seus rivais diretos, batendo de frente com as especificações generosas encontradas em veículos familiares e picapes intermediárias voltadas ao lazer.

Impressões ao dirigir

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
O caimento suave do teto em direção à traseira que define o design cupê, complementado pelos 192 mm de altura livre do solo Gabriel Mazim

Sob o capô, a hibridização adota a cartilha técnica do sistema híbrido leve (MHEV) que estreou na Stellantis pelo Fastback e o Pulse já na linha 2025. Aqui, o motor elétrico de baixa voltagem atua exclusivamente como suporte ao propulsor a combustão, desempenhando o papel técnico de um alternador. O sistema não traciona o motor sozinho em nenhum momento de rodagem, concentrando seus esforços na otimização de energia. 


Acoplado ao motor T200 (um três cilindros em linha, de 1.0 litro, turbo com injeção direta de combustível), o Fastback desenvolve até 130 cv de potência máxima com etanol e 125 cv com gasolina a 5.750 rpm, enquanto o torque atinge 20,4 kgfm a 1.750 rotações. O modelo é essencialmente vocacionado para o trânsito urbano, demonstrando agilidade nas saídas em semáforos onde o torque fornece uma leve sensação de força ao arrancar.

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
O conjunto óptico afilado com faróis Full LED integra-se à grade frontal, ostentando a Fiat Flag nas cores da bandeira italiana." Gabriel Mazim

Na estrada, o comportamento dinâmico é competente e o carro mostra agilidade nas retomadas de velocidade na pista, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que gerencia de forma inteligente as sete marchas simuladas. Ao pressionar o botão Sport no volante, o mapa de aceleração e a calibração da direção modificam-se para entregar respostas mais ariscas na pista. 


Mas é bom o condutor purista alinhar suas expectativas em relação à esportividade: a performance geral preserva exatamente o mesmo padrão do modelo térmico e não entrega nada de excepcional como o comportamento dinâmico proporcionado pela versão esportiva Abarth, que utiliza o propulsor T270 de 180 cv de potência. 


Além disso, a premissa de um ganho monumental na eficiência energética deixa um pouco a desejar. O sistema elétrico auxiliar faz pouca diferença prática no consumo de combustível, registrando médias de rodagem que se mantêm bastante próximas dos números aferidos na antiga versão somente a combustão.

Sem desligar o start-stop

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
O volante multifuncional com revestimento em couro destaca o icônico botão vermelho Sport. Gabriel Mazim

Outro ponto que exige adaptação do motorista é o sistema start-stop. O dispositivo desliga o motor a combustão nas paradas e, no momento da partida, exige um tempo de resposta que transmite ao condutor uma leve sensação de atraso na arrancada. Como a Fiat optou por não disponibilizar uma tecla física ou atalho permanente para desativar essa assistência, o usuário é obrigado a se habituar à sua intrusão contínua no anda e para do trânsito.


No quesito conforto de rodagem, a fabricante italiana faz valer sua vasta experiência em engenharia de suspensão voltada à realidade das ruas brasileiras. O isolamento de vibrações e ruídos externos é competente e o ajuste dos amortecedores absorve com eficiência calçamentos desgastados e ondulações leves.

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
O logotipo na tampa traseira identifica o conjunto mecânico T200 Hybrid, que tra o sistema híbrido leve (MHEV) . Gabriel Mazim

Por outro lado, o perfil baixo dos pneus que calçam as rodas de liga leve de 18 polegadas acaba se tornando um leve incômodo. Dependendo do tamanho e da profundidade do buraco enfrentado nas ruas, a banda de rodagem fina falha em filtrar a pancada de forma progressiva, gerando um impacto seco que chega a “doer o coração” do motorista. 


No lado da segurança ativa, o pacote ADAS se prova bom de jogo e atua com precisão, englobando frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e comutação automática de farol alto.

Veredito

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
As rodas de liga leve de 18 polegadas preenchem as caixas, mas o perfil baixo dos pneus exige atenção redobrada. Gabriel Mazim

O Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026 entrega um conjunto repleto de sofisticação visual e recheado de assistências de condução modernas para o perímetro urbano. Sua virtude continua sendo o casamento entre as linhas imponentes de cupê e a versatilidade de um porta-malas espaçoso. 


Embora o sistema híbrido leve flerte com a timidez na redução de consumo e o start-stop possa incomodar os motoristas mais tradicionais, o modelo se consolida como uma compra racional para quem deseja desfrutar de um topo de linha tecnológico antes das iminentes renovações globais da marca para o modelo.

Ficha técnica 

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
Modelo tem dianteira imponente e grade em preto brilhante Gabriel Mazim

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026

  • Motor: Dianteiro, transversal, três cilindros em linha, 12V, turbo, injeção direta + Motor elétrico auxiliar (Híbrido Leve / MHEV)

  • Cilindrada total: 999 cm³

  • Potência máxima: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina) a 5.750 rpm

  • Torque máximo: 20,4 kgfm (gasolina/etanol) a 1.750 rpm

  • Transmissão: Automática do tipo CVT com simulação de 7 velocidades e aletas no volante

  • Direção: Assistência elétrica progressiva

  • Rodas e Pneus: Liga leve de 18 polegadas com pneus 215/45 R18

  • Suspensão: Dianteira independente tipo McPherson; Traseira com eixo de torção

  • Altura livre do solo: 192 mm

  • Capacidade do porta-malas: 516 litros (padrão VDA)

  • Preço sugerido: a partir de R$ 136.990,00 (Preço base verificado no site oficial)

Galeria: Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026
A traseira alta abriga lanternas em LED horizontais e o porta-malas de 516 litros. Gabriel Mazim

O que agradou

  • Silhueta cupê elegante e imponente que transmite aspecto de carro premium.

  • Porta-malas espaçoso de 516 litros, oferecendo um dos maiores volumes de carga para a categoria.

  • Cabine tecnológica equipada com duas telas digitais integradas e gráficos de qualidade.

  • Pacote de segurança ativa ADAS eficiente e bem calibrado para o asfalto.

  • Agilidade nas retomadas urbanas auxiliada pelas respostas do botão Sport.


O que poderia ser melhor

  • Redução de consumo proporcionada pelo sistema híbrido leve é pouco perceptível na prática.

  • Atuação intrusiva do start-stop que gera leve atraso na saída e não possui botão de desativação permanente.

  • Pneus de perfil baixo em rodas aro 18 repassam impactos secos ao passar por imperfeições profundas.

  • Desempenho linear e correto, porém sem o vigor mecânico da assinatura Abarth.

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