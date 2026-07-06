Fiat Fastback Impetus Hybrid equilibra elegância e racionalidade na linha 2026

Em um mercado dominado por SUVs e também picapes de propostas familiares ou puramente utilitárias, a silhueta ousada do SUV cupê segue cavando um nicho de desejo muito particular, principalmente por aqui no Brasil, onde a maior parte dos modelos estão na faixa premium. E o Fiat Fastback, desde o seu lançamento, tem buscado tornar mais acessível essa silhueta.





Motor A Gazeta testou a versão Impetus Hybrid da linha 2026, que tem a missão de preencher esta lacuna, apresentando-se como um produto maduro, mas que carrega consigo uma importante ressalva temporal para os compradores mais ansiosos do segmento premium nacional. Com preços partindo de R$ 136.990 no site oficial da marca, o crossover se posiciona como uma das opções mais refinadas do catálogo da Fiat antes do degrau esportivo assinado pela grife do escorpião.





É importante sublinhar que o modelo testado ainda pertence à linha 2026. Para a linha 2027 uma das novidades deve ser a edição comemorativa dos 50 anos da Fiat no Brasil, unidade que já foi, inclusive, avistada não tão bem camuflada em testes de campo, exibindo detalhes estéticos exclusivos da celebração.