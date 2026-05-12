Fiat Cronos mostra por que sedãs ainda são relevantes em um mundo de SUVs

Em um mercado cada vez mais inundado de SUVs, os sedãs, que já ocuparam a nobre posição de carro de família, principalmente por conta do espaço, ficaram meio de lado nos lançamentos. Boa parte das montadoras nacionais ainda conservam um ou dois modelos três volumes em seu line-up. Mas o holofote está completamente virado para os utilitários, que têm o apelo do espaço (nem todos), da posição de dirigir mais alta e da sensação de estar a bordo de um veículo uma categoria acima.





A Fiat é uma das marcas que não desistiu dos sedãs, oferecendo ainda o compacto Cronos, que nasceu do projeto do Argo, hatch que pode ganhar uma versão totalmente nova, em forma de SUV (aliás, a extinção dos hatches para dar lugar a SUVs compactos é assunto para outra matéria…).





Na Argentina, onde o modelo é fabricado, ele está entre os mais vendidos desde o seu lançamento. No entanto, aqui no Brasil, sua realidade é um pouco diferente. De janeiro até abril, o modelo vendeu pouco mais de 6,9 mil unidades, segundo dados da Fenabrave, ficando em 32º lugar de vendas geral, sendo 4.235 uniades na venda direta (pessoa jurídica) e 2.696 unidades no varejo (pessoa física).