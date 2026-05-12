Fiat Cronos mostra por que sedãs ainda são relevantes em um mundo de SUVs

Em um mercado cada vez mais inundado de SUVs, os sedãs, que já ocuparam a nobre posição de carro de família, principalmente por conta do espaço, ficaram meio de lado nos lançamentos. Boa parte das montadoras nacionais ainda conservam um ou dois modelos três volumes em seu line-up. Mas o holofote está completamente virado para os utilitários, que têm o apelo do espaço (nem todos), da posição de dirigir mais alta e da sensação de estar a bordo de um veículo uma categoria acima.
A Fiat é uma das marcas que não desistiu dos sedãs, oferecendo ainda o compacto Cronos, que nasceu do projeto do Argo, hatch que pode ganhar uma versão totalmente nova, em forma de SUV (aliás, a extinção dos hatches para dar lugar a SUVs compactos é assunto para outra matéria…).
Na Argentina, onde o modelo é fabricado, ele está entre os mais vendidos desde o seu lançamento. No entanto, aqui no Brasil, sua realidade é um pouco diferente. De janeiro até abril, o modelo vendeu pouco mais de 6,9 mil unidades, segundo dados da Fenabrave, ficando em 32º lugar de vendas geral, sendo 4.235 uniades na venda direta (pessoa jurídica) e 2.696 unidades no varejo (pessoa física).
Entre os sedãs (incluindo compactos, pequenos e médios), sua colocação o deixa em quinto lugar, atrás do Chevrolet Onix Plus (12.640 unidades), Hyundai HB20S (12.144 unidades), Volkswagen Virtus (10.312 unidades) e Toyota Corolla (8.857 unidades), com dados de janeiro a abril de 2026.
Ou seja, suas vendas são relevantes na categoria, mas bem longe dos números dos SUVs mais vendidos por aqui, cuja lista é encabeçada pelo Volkswagen T-Cross, com 26.840 unidades comercializadas de janeiro a março.
E para entender mais dos predicados desse "herói da resistência", Motor A Gazeta fez o teste-drive a bordo da versão Precision do modelo, que é a topo de linha e foi o primeiro modelo da Fiat a trazer as mudanças visuais da marca iniciada no ano passado, aguardando o lançamento do novo SUV da marca, conhecido na Europa como Grande Panda.
Design atualizado e espaço de sobra
A renovação visual do Cronos para a linha 2026 foca em dar uma percepção de maior largura ao modelo. A nova grade frontal é trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, conectando os faróis de forma fluida.
Na versão Precision, essa elegância é elevada pelo conjunto óptico full LED, que afila o olhar do sedã. O para-choque segue essa linguagem com linhas precisas que conversam com as superfícies esculturais do capô.
Na traseira, o volume do para-choque ficou mais robusto e ganhou elementos verticais que modernizam o conjunto. A versão Precision ainda se destaca pelas maçanetas externas cromadas e pelas novas rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantado. Outro detalhe são os retrovisores externos em preto brilhante, que agora contam com luzes de cortesia sob a base e são rebatíveis.
O interior do Cronos Precision a atenção fica para o acabamento, com o escurecimento do teto e de todos os detalhes plásticos, deixando alguns detalhes, como o descanso de braço nas portas dianteiras, em couro sintético.
Os bancos, também revestidos em couro ecológico, são de série e foram repaginados para oferecer maior conforto em viagens longas. Por ser uma versão topo de linha, o único opcional oferecido é o revestimento em couro marrom, pelo preço de R$ 1.350.
O espaço interno continua sendo generoso, acomodando bem os passageiros, tanto nos bancos da frente quanto nos de trás. Apesar de que carregar uma terceira pessoa no meio, na fileira traseira, pode ser um tanto incômodo se forem três adultos e se a pessoa for muito alta.
Um detalhe que ainda deixa a desejar é a falta de saídas de ar-condicionado exclusivas para os ocupantes do banco traseiro. Em dias de calor intenso, o sistema digital automático dianteiro precisa trabalhar mais para resfriar a cabine inteira. Outro ponto é que, embora o acabamento interno tenha melhorado com o tom escurecido, o uso de plástico duro em painéis e portas ainda é predominante, o que é comum para a categoria, mas poderia ter mais materiais macios ao toque.
No quesito conectividade, o modelo deu um passo importante ao adotar o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A central multimídia de 7 polegadas, embora funcional e intuitiva, poderia ter acompanhado o crescimento das telas dos concorrentes, mas entrega o que promete sem a necessidade de cabos. O volante multifuncional com revestimento em couro e o ar-condicionado digital automático completam o pacote de facilidades ao alcance do motorista.
Um dos maiores trunfos do Cronos continua sendo seu bagageiro. Com 525 litros, ele ostenta o maior porta-malas do segmento de compactos, superando até sedãs de categorias superiores. O compartimento possui iluminação interna, facilitando o manuseio de bagagens à noite. Contudo, o estepe localizado sob o assoalho é do tipo de emergência, uma solução que privilegia o espaço interno, mas exige cautela em caso de furo.
O sedã também conta com bancos traseiros bipartidos 60/40, permitindo ampliar a capacidade de carga para objetos longos. As maçanetas externas cromadas dão o toque final de brilho que diferencia a versão Precision das demais.
Dirigibilidade e motorização
A visibilidade e o conforto em vias esburacadas são garantidos pela altura mínima do solo de 193 mm. Essa característica deixa o Cronos mais alto que alguns sedãs e até mesmo hatches, permitindo enfrentar crateras urbanas e lombadas sem o receio de raspar o fundo do carro. Ao volante, a sensação é de estar em um carro robusto, mas com a suavidade de rodagem típica dos modelos da Fiat.
A dirigibilidade é um ponto alto, facilitada pela direção com assistência elétrica, que torna as manobras bastante leves. O diâmetro mínimo de curva de 10,34 metros ajuda a colocar o sedã em qualquer vaga apertada. Para manobras de ré, a precisão é garantida pela combinação da câmera de ré, sensores traseiros e a função tilt down do retrovisor direito, que abaixa o espelho automaticamente ao engatar a marcha.
Sob o capô, o Cronos Precision mantém o motor Firefly 1.3 de quatro cilindros. Ele entrega até 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol. É um motor valente e bastante econômico em uso urbano, fazendo até 12,6 km/l com gasolina na cidade. No entanto, a ausência de uma versão turbo é sentida em comparação direta com o Onix Plus e o HB20S, que oferecem retomadas mais vigorosas.
A transmissão automática do tipo CVT simula sete marchas e prioriza o conforto. Para quem busca um pouco mais de agilidade, existe o Modo Sport, que altera o mapa de aceleração e as trocas simuladas, fazendo com que o carro saia bem. Entretanto, a proposta do modelo é nitidamente voltada para o trânsito urbano e a eficiência energética, sendo um dos sedãs automáticos mais econômicos atualmente.
No campo da segurança, a linha 2026 da versão Precision deu um salto ao incluir quatro airbags de série (dois frontais e dois de tórax/cabeça). Além disso, o modelo conta com controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa (Hill Holder) e o sistema de monitoramento de pressão dos pneus (iTPMS).
A suspensão utiliza o sistema McPherson na dianteira com rodas independentes e eixo de torção na traseira. Os amortecedores hidráulicos telescópicos de duplo efeito garantem uma filtragem eficiente das irregularidades do solo. O resultado é um rodar estável e confortável, ideal para o asfalto irregular das ruas brasileiras.
Dirigindo o Fiat Cronos Precision no dia a dia, é possível constatar que é um veículo equilibrado e uma boa escolha para quem preza espaço, mas não se importa com o status de um SUV. Ele agrada pelo visual moderno, principalmente para quem ainda admira um bom sedã.
A conectividade sem fios e o espaço de carga tornam o modelo um ponto a se observar para famílias que buscam um carro mais moderno. Sua vocação urbana é nítida, e embora não tenha o fôlego de um motor turbo, ele compensa com baixo consumo e um conjunto de equipamentos muito completo para a sua faixa de preço.
Ficha técnica
Fiat Cronos Precision 1.3 AT Flex
Motor: Transversal dianteiro, 4 cilindros em linha, 8 válvulas.
Cilindrada total: 1332 cm³.
Potência máxima (ABNT): 98 cv (gasolina) @ 6.000 rpm / 107 cv (etanol) @ 6.250 rpm.
Torque máximo (ABNT): 13,2 kgfm @ 4.250 rpm (gasolina) / 13,7 kgfm @ 4.000 rpm (etanol).
Transmissão: Automática CVT com 7 marchas simuladas; tração dianteira.
Sistema de freios: Hidráulico com ABS/ESC; discos ventilados na frente e tambor atrás.
Suspensão: Dianteira McPherson com barra estabilizadora; traseira com eixo de torção.
Direção: Pinhão e cremalheira com assistência elétrica.
Rodas e Pneus: Rodas R16X6; pneus 195/55 R16.
Peso em ordem de marcha: 1.190 kg.
Dimensões: Comprimento (4.372 mm), Largura (1.980 mm), Altura (1.524 mm), Entre-eixos (2.521 mm).
Altura mínima do solo: 193 mm.
Capacidades: Bagageiro (525 litros) e Tanque de combustível (45 litros).
Velocidade máxima: 175 km/h (gasolina) / 182 km/h (etanol).
Aceleração 0 a 100 km/h: 12,5s (gasolina) / 11,7s (etanol).
Consumo Urbano: 12,6 km/l (gasolina) / 8,6 km/l (etanol).
Consumo Estrada: 14,6 km/l (gasolina) / 10,7 km/l (etanol).
Preço: R$ 124.990.
O que agradou
Espaço: o porta-malas de 525 litros é o maior do segmento.
Visual: conjunto óptico Full LED e novas rodas diamantadas trazem sofisticação.
Conforto: altura do solo de 193 mm e suspensão bem calibrada para buracos.
Tecnologia: espelhamento sem fio e diversos sensores de auxílio à manobra.
Economia: modelo é um dos mais econômicos da sua categoria, faz 12,6 km/l (gasolina) e 8,6 km/l (etanol) no ciclo urbano e 14,6 km/l (gasolina) e 10,7 km/l (etanol) na estrada.
O que poderia melhorar
Motorização: falta de uma opção turbo para competir com os rivais diretos.
Multimídia: a tela de 7 polegadas poderia ser maior para acompanhar o mercado.
Climatização traseira: ausência de saídas de ar-condicionado para os ocupantes de trás.