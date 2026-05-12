Suspeito de matar policial militar aposentado na Serra é preso

O suspeito de matar o policial militar da reserva José Luiz Pinheiro Rodrigues, de 69 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (12). A informação foi divulgada pela Polícia Civil. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (11), no bairro Novo Porto Canoa, na Serra.
Após fugir da região, Kleiton Cassimiro Ferreira, de 29 anos, foi encontrado em um terreno baldio no bairro Costa Dourada, no mesmo município. Segundo o delegado adjunto DHPP Serra, Pedro Henrique Silva, as investigações continuam; entretanto, em um interrogatório inicial, o suspeito alegou que o ataque aconteceu após o cabo mexer com a mulher dele na rua.
"Ele disse que José Luiz teria mexido com a esposa dele pela terceira vez quando ele estava voltando da creche, trazendo o enteado junto com a esposa. José Luiz teria feito uma graça, mexendo com a esposa dele, então ele foi até a sua residência, buscou uma 'peixeira', colocou em sua cintura e voltou ao local para tirar satisfação".
O crime
Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram os momentos que antecederam o crime. Nas gravações, José Luiz aparece sentado na calçada conversando com um amigo cadeirante. Em seguida, Kleiton chega de bicicleta e inicia uma discussão com o aposentado.
Durante o desentendimento, o suspeito tira uma faca da bermuda e encosta no pescoço da vítima. José Luiz se levanta e ameaça agredir o homem.
Logo depois, o policial aposentado é atingido no peito e tenta correr. Kleiton vai atrás dele. De acordo com testemunhas, após a vítima cair, o homem ainda desferiu duas facadas nas costas e utilizou um pedaço de madeira para agredi-lo.
Após o crime, Kleiton fugiu de bicicleta por uma rua próxima, onde um carro o aguardava. Ainda conforme testemunhas, ele deixou o local acompanhado da companheira e de uma criança, que seria seu enteado.
Testemunhas afirmaram ainda que o cabo aposentado e o vizinho tinham uma desavença antiga.