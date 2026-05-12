Suspeito de matar policial militar aposentado na Serra é preso

O suspeito de matar o policial militar da reserva José Luiz Pinheiro Rodrigues, de 69 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (12). A informação foi divulgada pela Polícia Civil. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (11), no bairro Novo Porto Canoa, na Serra.





Após fugir da região, Kleiton Cassimiro Ferreira, de 29 anos, foi encontrado em um terreno baldio no bairro Costa Dourada, no mesmo município. Segundo o delegado adjunto DHPP Serra, Pedro Henrique Silva, as investigações continuam; entretanto, em um interrogatório inicial, o suspeito alegou que o ataque aconteceu após o cabo mexer com a mulher dele na rua.

"Ele disse que José Luiz teria mexido com a esposa dele pela terceira vez quando ele estava voltando da creche, trazendo o enteado junto com a esposa. José Luiz teria feito uma graça, mexendo com a esposa dele, então ele foi até a sua residência, buscou uma 'peixeira', colocou em sua cintura e voltou ao local para tirar satisfação".