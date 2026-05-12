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Diversificação

Empresa de marca própria do ES fecha contrato milionário para produção de autopeças

Fundada no Espírito Santo e especializada no setor farmacêutico e de beleza, a Marca Livre está avançando para o segmento automotivo, após fechar contratos com distribuidores

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 17:03

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 mai 2026 às 17:03
Setor de marcas próprias avança para produto automotivo
Setor de marcas próprias avança para produtos automotivos. Divulgação

No ramo de marcas próprias desde 2024, principalmente no setor farmacêutico e de beleza, uma empresa do Espírito Santo está apostando na diversificação do desenvolvimento de produtos para ampliar a participação no mercado.


Em 2026, a Marca Livre fechou dois contratos com distribuidores do setor automotivo. Agora, a previsão é faturar R$ 30 milhões no primeiro ano de operação. 


A escolha pela expansão nesse setor, segundo a empresa, passa pelo fato de que o avanço de novas montadoras tem mostrado um crescimento robusto em 2026, particularmente no segmento de autopeças. 


De acordo com Bruno Fernandes, estrategista em Private Label e sócio da Marca Livre, os projetos preveem o lançamento de aproximadamente 120 produtos e quatro marcas autorais, incluindo lubrificantes, itens da linha de iluminação automotiva, palhetas e outras peças.


As marcas autorais desenvolvidas pela empresa capixaba vão ser distribuídas tanto no Espírito Santo quanto em outros Estados. O lançamento já vai começar neste mês.


Em geral, os produtos autorais devem movimentar cerca de R$ 153 bilhões em vendas até o fim de 2026 no país, segundo dados da Associação Brasileira de Marcas Próprias. 

Empresa capixaba aposta no setor de marcas próprias
Empresa capixaba aposta em marcas próprias no setor farmacêutico. Divulgação

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