Empresa de marca própria do ES fecha contrato milionário para produção de autopeças

No ramo de marcas próprias desde 2024, principalmente no setor farmacêutico e de beleza, uma empresa do Espírito Santo está apostando na diversificação do desenvolvimento de produtos para ampliar a participação no mercado.





Em 2026, a Marca Livre fechou dois contratos com distribuidores do setor automotivo. Agora, a previsão é faturar R$ 30 milhões no primeiro ano de operação.





A escolha pela expansão nesse setor, segundo a empresa, passa pelo fato de que o avanço de novas montadoras tem mostrado um crescimento robusto em 2026, particularmente no segmento de autopeças.





De acordo com Bruno Fernandes, estrategista em Private Label e sócio da Marca Livre, os projetos preveem o lançamento de aproximadamente 120 produtos e quatro marcas autorais, incluindo lubrificantes, itens da linha de iluminação automotiva, palhetas e outras peças.





As marcas autorais desenvolvidas pela empresa capixaba vão ser distribuídas tanto no Espírito Santo quanto em outros Estados. O lançamento já vai começar neste mês.





Em geral, os produtos autorais devem movimentar cerca de R$ 153 bilhões em vendas até o fim de 2026 no país, segundo dados da Associação Brasileira de Marcas Próprias.