Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Senado aprova facilitação da renovação de CNH para bons condutores
Com exame médico

Senado aprova facilitação da renovação de CNH para bons condutores

Proposta original do governo Lula (PT), de renovação automática sem exame, foi modificada no Congresso; medida favorece motoristas sem infrações

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 19:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2026 às 19:26
BRASÍLIA - O plenário do Senado aprovou a MP (medida provisória) que facilita a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses.
A renovação, no entanto, ao contrário do proposto inicialmente pelo governo Lula (PT), vai exigir o pagamento e a realização do exame médico, segundo o texto aprovado nesta terça-feira (12) de forma simbólica pelos senadores, quando não há contagem nominal dos votos.
As modificações feitas Congresso, portanto, mudaram a renovação automática e gratuita, sem necessidade de exame, anunciada por Lula em ano eleitoral, o que representa uma derrota para o Palácio do Planalto.
A necessidade de exames de aptidão física e mental foi incluída no texto por deputados e senadores na comissão mista da MP após lobby do setor médico.
Medida  facilita a renovação da CNH ao isentar os usuários das taxas.
 Reprodução/Pixabay
Na prática, a medida aprovada nesta terça facilita a renovação da CNH ao isentar os usuários das taxas e ao acabar com a obrigatoriedade de comparecimento ao Detran para aqueles que não tenham infrações, apesar de manter a ida ao consultório.
O texto diz que os valores para a realização dos exames deverão seguir o preço fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com atualização anual pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro que venha a substituí-lo. Em dezembro, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) fixou o valor de R$ 180.
Os motoristas não precisarão pagar as taxas de renovação do Detran, a menos que queiram receber a versão física da carteira. A proposta permite que o condutor escolha ter apenas a CNH digital.
As alterações feitas no Congresso também excluíram limitações à renovação antes propostas pelo governo, como a exclusão do benefício aos condutores com mais de 70 anos e a determinação de que condutores com mais de 50 anos só pudessem renovar a CNH automaticamente uma vez.
O governo também determinava que a renovação automática não se aplicaria para pessoas cuja validade da carteira é reduzida por recomendação médica.
Com a volta dos exames médicos, o texto aprovado não apresenta essas exceções.
A medida provisória tem como base o RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores), criado para premiar motoristas que não cometeram infrações de trânsito sujeitas à pontuação. A renovação facilitada vale apenas para esses motoristas.
O cadastro oferece ainda benefícios como descontos em taxas, condições especiais para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento, entre outros.
Editada em dezembro do ano passado pelo governo Lula, a medida provisória já estava em vigor, mas perderia a validade no próximo dia 19 se não fosse aprovada no Congresso. Com a aprovação na Câmara na semana passada e no Senado nesta terça, a medida passa a valer de forma definitiva – com as alterações feitas no Congresso.
De dezembro a março, mais de 1,5 milhão de CNHs já tinham sido renovadas automaticamente, sem a exigência do exame, nem agendamento ou pagamento de taxas.
O relator da comissão mista, o senador e ex-ministro dos Transportes Renan Filho (MDB-AL), fez um acordo com a gestão petista e com o senador Dr. Hiran (PP-RR), que é oftalmologista, e acatou uma emenda do colega para reestabelecer a exigência do exame.
A decisão de pôr um fim à obrigatoriedade dos exames médico e psicológico, que até o fim do ano passado poderiam custar mais de R$ 400, se apoiou em dados oficiais que, segundo o governo, revelam a baixa efetividade da exigência.
A Folha de S.Paulo teve acesso a uma análise técnica realizada pela Senatran sobre os exames. Os dados reunidos desde 2015 mostram que mais de 99,5% dos motoristas que passam pelos exames permanecem aptos a dirigir, enquanto cerca de 0,4% são considerados temporariamente inaptos. Uma fração de 0,03% recebe inaptidão definitiva.
Com base nisso, o governo argumentou que o exame periódico obrigatório se tornou apenas uma etapa burocrática e de alto custo para o cidadão.
No relatório em que defende a medida, Renan Filho argumentou que a MP "parte de diagnóstico técnico consistente no sentido de que o modelo atualmente vigente impõe custos elevados, burocracia excessiva e forte impacto econômico sobre milhões de brasileiros, sem que isso se traduza em ganhos proporcionais de segurança viária".
O impacto econômico também pesou na proposta do governo. A estimativa oficial é de que cerca de 5,8 milhões de motoristas tenham CNHs vencidas em 2026. Se for considerado o custo médio de aproximadamente R$ 401 por renovação aplicado antes da MP, incluindo taxas e exames, o impacto direto ultrapassa R$ 2,3 bilhões.
A Senatran aponta ainda que, conforme relatórios nacionais e de outros países, as causas de acidentes fatais em trânsito estão concentradas em problemas comportamentais, e não médicos. As principais causas são excesso de velocidade, uso de álcool e drogas, distração (uso de celular, por exemplo), não uso de cinto ou capacete e falhas de fiscalização, entre outros fatores.

Veja Também 

Kassio Nunes Marques, novo presidente do TSE

Nunes Marques toma posse na presidência do TSE com Lula e Flávio Bolsonaro presentes

Imagem de destaque

Senado aprova facilitação da renovação de CNH para bons condutores

Imagem de destaque

Copa do Mundo: 7 lições do futebol para tirar nota máxima na redação do vestibular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

CNH Senado Federal Congresso Nacional Política Governo Lula Luiz Inácio Lula da Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lote de cofres que será leiloado no dia 2 de junho
Leilão do Tribunal de Justiça do ES tem de pneus a cofres
Débora Veronez celebra aniversário com show de Ritchie em Vitória
Vista aérea de Enseada do Suá, bairro onde fica localizado o Cais das Artes.
Pressão sobre os custos da construção sobe e metro quadrado tem tudo para ficar ainda mais caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados