Cabo aposentado da PM é morto a facadas após discussão com vizinho na Serra

O cabo aposentado da Polícia Militar José Luiz Pinheiro Rodrigues, de 69 anos, foi morto a facadas na noite de segunda-feira (11), no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o suspeito do crime é um vizinho da vítima.
Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram os momentos que antecederam o crime. Nas gravações, José Luiz aparece sentado na calçada conversando com um amigo cadeirante. Em seguida, o suspeito, de 29 anos, chega de bicicleta e inicia uma discussão com o aposentado.
Durante o desentendimento, o suspeito tira uma faca da bermuda e encosta no pescoço da vítima. José Luiz se levanta e ameaça agredir o homem.
Logo depois, o policial aposentado é atingido no peito e tenta correr. O suspeito vai atrás dele. De acordo com testemunhas, após a vítima cair, o homem ainda desferiu duas facadas nas costas e utilizou um pedaço de madeira para agredi-lo.
Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta por uma rua próxima, onde um carro o aguardava. Ainda conforme testemunhas, ele deixou o local acompanhado da companheira e de uma criança.
Desavenças antigas
Testemunhas afirmaram que o cabo aposentado e o vizinho tinham uma desavença antiga. A enteada da vítima, Kenia Soares, contou que a primeira discussão do dia aconteceu quando José Luiz voltava do supermercado com a esposa e encontrou o suspeito na rua.
Mais tarde, depois de retornar para casa, o aposentado sentou na calçada, hábito que mantinha diariamente, quando o vizinho voltou e uma nova discussão começou. Segundo relatos, o suspeito acusava José Luiz de mexer com a mulher dele.
"Minha mãe relatou que esse rapaz tinha passado por eles e falou com meu padrasto que ele estava igual um porco, pronto para morrer", disse a enteada.
Após ser atingido, a vítima ainda negou a acusação. “Não mexi com sua mulher, não”, afirmou.
A família descreveu José Luiz como um homem atencioso e muito ligado à esposa, filhos e netos. A enteada da vítima lamentou a morte e disse não saber como dará a notícia para as crianças da família.
Hoje esse menino acabou com nossa família. Acredito na justiça divina, mas quero ver a justiça do homem, porque isso não pode sair impune
Kenia Soares Enteada
Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
* Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.