Cabo aposentado da PM é morto a facadas após discussão com vizinho na Serra

O cabo aposentado da Polícia Militar José Luiz Pinheiro Rodrigues, de 69 anos, foi morto a facadas na noite de segunda-feira (11), no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o suspeito do crime é um vizinho da vítima.





Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram os momentos que antecederam o crime. Nas gravações, José Luiz aparece sentado na calçada conversando com um amigo cadeirante. Em seguida, o suspeito, de 29 anos, chega de bicicleta e inicia uma discussão com o aposentado.





Durante o desentendimento, o suspeito tira uma faca da bermuda e encosta no pescoço da vítima. José Luiz se levanta e ameaça agredir o homem.