AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • 16 a cada 100 veículos leves vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2026 são eletrificados
Impulso elétrico

16 a cada 100 veículos leves vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2026 são eletrificados

Participação de eletrificados no mercado brasileiro de janeiro a junho deste ano mais do que dobrou comparado ao segundo semestre de 2025; comparativo também mostra que elétricos e híbridos cresceram seis vezes mais do que total do setor

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 12:26

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

10 jul 2026 às 12:26
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Participação de eletrificados no mercado automotivo brasileiro chegou a 16% no primeiro semestre de 2026. Reprodução

A participação dos veículos eletrificados no mercado automotivo brasileiro alcançou 16% no primeiro semestre de 2026, mais que o dobro comparado ao segundo semestre de 2025 (7,7%), segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). De janeiro a junho deste ano, as vendas de elétricos e híbridos atingiram 215.023 unidades, total 125% superior às do mesmo período do ano passado (95.493). 


Somente em junho de 2026, foram emplacados 47.579 unidades, volume recorde para um único mês na série histórica. Vale lembrar que os dados da ABVE não incluem as vendas de modelos com o sistema híbrido leve (MHEV), uma vez que estes não contam com tração elétrica. Se considerarmos os chamados “micro-híbridos”, o total de eletrificados seria de 54.503 em junho e 244.961 no acumulado de 2026.


Os dados são representativos do novo comportamento do consumidor brasileiro, que passa a aceitar, cada vez mais, carros equipados com essas novas tecnologias, que chegam aos montes – assim como novas marcas. A título de comparação, o mercado doméstico do setor automotivo brasileiros, como um todo, cresceu 20% no primeiro semestre deste ano, enquanto os eletrificados cresceram 125% no mesmo período, ou seja, seis vezes mais.


“Nos últimos três anos, conquistamos leis de direito à recarga para proprietários de veículos elétricos em vários estados brasileiros, a começar por São Paulo, conseguimos que os bombeiros aprovassem normas modernas de instalação de pontos de recarga nos edifícios residenciais dos principais mercados e investimos no desenvolvimento de uma rede confiável de mais de 25 mil eletropostos públicos e semipúblicos”, destaca o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.


Para o presidente da associação, ainda falta muito para a concretização de um ambiente regulatório robusto para a eletromobilidade no Brasil, mas as medidas recentes são passos na direção correta.


“Hoje, tanto o empresário de alta renda quanto o profissional de classe média e o trabalhador de aplicativo já acreditam no veículo elétrico, e não só porque é mais seguro e sustentável, mas porque é mais eficiente e econômico”, afirma.

 

Veja a evolução da participação dos eletrificados nas vendas domésticas do mercado automotivo do Brasil no último ano:


  • junho/25: 7,7%
  • julho/25: 8,3%
  • agosto/25: 9,4%
  • setembro/25: 9,2%
  • outubro/25: 8,6%
  • novembro/25: 9,3%
  • dezembro/25: 12,7%
  • janeiro/26: 14,6%
  • fevereiro/26: 14,1%
  • março/26: 13,7%
  • abril/26: 16,2%
  • maio/26: 17%
  • junho/26: 18,3%

Leia mais sobre veículos elétricos em Motor

MG4 Urban

MG4 Urban atinge mais de 2.400 reservas em 24h e marca abre fila de espera

BYD Dolphin Mini

Montadoras chinesas podem atingir 30% do mercado nacional de carros até 2030

GWM Ora 5 2026

Conheça o novo GWM Ora 5, SUV elétrico que chega ao Brasil por R$ 159.000

Mobilidade elétrica no ES

Emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil crescem 14,3% em 2026

BYD Atto 2

BYD Atto 2 é lançado como primeiro híbrido flex da marca e tem preços a partir de R$ 149.990

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Carro Híbrido
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marciele Albuquerque
Entenda a condição de Marciele, do BBB 26; o que causa a alopecia e como é o tratamento?
Motorista morre em acidente na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória
Motorista morre após bater de frente com ônibus do Transcol em Vitória
Editais e Avisos - 10/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados