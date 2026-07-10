16 a cada 100 veículos leves vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2026 são eletrificados

A participação dos veículos eletrificados no mercado automotivo brasileiro alcançou 16% no primeiro semestre de 2026, mais que o dobro comparado ao segundo semestre de 2025 (7,7%), segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). De janeiro a junho deste ano, as vendas de elétricos e híbridos atingiram 215.023 unidades, total 125% superior às do mesmo período do ano passado (95.493).





Somente em junho de 2026, foram emplacados 47.579 unidades, volume recorde para um único mês na série histórica. Vale lembrar que os dados da ABVE não incluem as vendas de modelos com o sistema híbrido leve (MHEV), uma vez que estes não contam com tração elétrica. Se considerarmos os chamados “micro-híbridos”, o total de eletrificados seria de 54.503 em junho e 244.961 no acumulado de 2026.





Os dados são representativos do novo comportamento do consumidor brasileiro, que passa a aceitar, cada vez mais, carros equipados com essas novas tecnologias, que chegam aos montes – assim como novas marcas. A título de comparação, o mercado doméstico do setor automotivo brasileiros, como um todo, cresceu 20% no primeiro semestre deste ano, enquanto os eletrificados cresceram 125% no mesmo período, ou seja, seis vezes mais.





“Nos últimos três anos, conquistamos leis de direito à recarga para proprietários de veículos elétricos em vários estados brasileiros, a começar por São Paulo, conseguimos que os bombeiros aprovassem normas modernas de instalação de pontos de recarga nos edifícios residenciais dos principais mercados e investimos no desenvolvimento de uma rede confiável de mais de 25 mil eletropostos públicos e semipúblicos”, destaca o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.





Para o presidente da associação, ainda falta muito para a concretização de um ambiente regulatório robusto para a eletromobilidade no Brasil, mas as medidas recentes são passos na direção correta.





“Hoje, tanto o empresário de alta renda quanto o profissional de classe média e o trabalhador de aplicativo já acreditam no veículo elétrico, e não só porque é mais seguro e sustentável, mas porque é mais eficiente e econômico”, afirma.

Veja a evolução da participação dos eletrificados nas vendas domésticas do mercado automotivo do Brasil no último ano:



