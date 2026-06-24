Montadoras chinesas podem atingir 30% do mercado nacional de carros até 2030

As montadoras chinesas podem alcançar 30% das vendas de veículos leves no Brasil até 2030, em um cenário considerado conservador. Caso as fabricantes tradicionais não acelerem seus investimentos em eletrificação, desenvolvimento tecnológico e novos produtos na janela entre 2026 e 2027, essa participação pode atingir 40% do mercado nacional. Os dados constam na projeção apresentada pela Bright Consulting durante a Future Mobility, realizada esta semana, em São Paulo.





A mudança estrutural na indústria é impulsionada pela digitalização, transição energética e pela rápida evolução tecnológica liderada pelas empresas chinesas. “O automóvel deixa de ser apenas um hardware e passa a ser uma plataforma de software, capaz de evoluir continuamente por meio de atualizações e novos serviços. Essa mudança altera completamente a dinâmica de desenvolvimento dos veículos e o modelo de negócios da indústria”, afirma Murilo Briganti, COO da Bright Consulting.





De acordo com o executivo, a vantagem competitiva das fabricantes asiáticas envolve a agilidade no desenvolvimento de produtos. Enquanto as montadoras tradicionais demandam entre 36 e 48 meses para atualizar um modelo, as empresas chinesas reduzem esse ciclo para um período entre 16 e 18 meses, adaptando os veículos às preferências dos consumidores.





A relevância do mercado brasileiro e da América do Sul, cujo potencial regional supera 4 milhões de veículos por ano, transforma a região em destino estratégico para absorver a capacidade produtiva excedente da indústria chinesa. Paralelamente, o perfil do mercado brasileiro mudou na última década, resultando no fim do chamado carro popular devido ao aumento do conteúdo tecnológico e exigências regulatórias de segurança, eficiência energética e emissões.