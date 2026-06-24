AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Montadoras chinesas podem atingir 30% do mercado nacional de carros até 2030
Ofensiva oriental

Montadoras chinesas podem atingir 30% do mercado nacional de carros até 2030

Ciclo de desenvolvimento rápido e tecnologia impulsionam marcas asiáticas no país, enquanto fabricantes tradicionais precisam acelerar reação

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 16:46

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

24 jun 2026 às 16:46
BYD Dolphin Mini
O BYD Dolphin Mini está entre os dez veículos mais vendidos do país BYD/Divulgação

As montadoras chinesas podem alcançar 30% das vendas de veículos leves no Brasil até 2030, em um cenário considerado conservador. Caso as fabricantes tradicionais não acelerem seus investimentos em eletrificação, desenvolvimento tecnológico e novos produtos na janela entre 2026 e 2027, essa participação pode atingir 40% do mercado nacional. Os dados constam na projeção apresentada pela Bright Consulting durante a Future Mobility, realizada esta semana, em São Paulo.


A mudança estrutural na indústria é impulsionada pela digitalização, transição energética e pela rápida evolução tecnológica liderada pelas empresas chinesas. “O automóvel deixa de ser apenas um hardware e passa a ser uma plataforma de software, capaz de evoluir continuamente por meio de atualizações e novos serviços. Essa mudança altera completamente a dinâmica de desenvolvimento dos veículos e o modelo de negócios da indústria”, afirma Murilo Briganti, COO da Bright Consulting. 


De acordo com o executivo, a vantagem competitiva das fabricantes asiáticas envolve a agilidade no desenvolvimento de produtos. Enquanto as montadoras tradicionais demandam entre 36 e 48 meses para atualizar um modelo, as empresas chinesas reduzem esse ciclo para um período entre 16 e 18 meses, adaptando os veículos às preferências dos consumidores.


A relevância do mercado brasileiro e da América do Sul, cujo potencial regional supera 4 milhões de veículos por ano, transforma a região em destino estratégico para absorver a capacidade produtiva excedente da indústria chinesa. Paralelamente, o perfil do mercado brasileiro mudou na última década, resultando no fim do chamado carro popular devido ao aumento do conteúdo tecnológico e exigências regulatórias de segurança, eficiência energética e emissões.

Transformação industrial

Recursos como transmissão automática, conectividade e sistemas avançados de assistência à condução (ADAS) tornaram-se mais presentes nos modelos de entrada. Embora o conteúdo tecnológico tenha elevado os custos nos últimos anos, o aumento da concorrência provocado pela chegada de novas montadoras tende a pressionar o mercado, gerando uma expectativa de redução de preços à medida que a competitividade se amplia.


Em relação à matriz energética, o mercado brasileiro deve adotar uma dinâmica própria em comparação aos cenários europeu e chinês. Para Briganti, o futuro da mobilidade no País será caracterizado pela coexistência de motores flex, híbridos leves, híbridos convencionais, híbridos plug-in e veículos totalmente elétricos. Nesse cenário, o etanol permanece como elemento estratégico para a redução de emissões na transição energética local.


“O Brasil não precisa copiar o caminho seguido pela Europa ou pela China. Nossa vantagem competitiva está justamente na possibilidade de construir uma transição energética compatível com a nossa realidade. Se soubermos combinar eletrificação, etanol e inovação industrial, podemos influenciar os rumos da indústria automotiva”, acrescenta. 

Veja Também 

BYD Dolphin Mini

Montadoras chinesas podem atingir 30% do mercado nacional de carros até 2030

GWM Ora 5 2026

Conheça o novo GWM Ora 5, SUV elétrico que chega ao Brasil por R$ 159.000

comprar carro, carro usado, seminovo, 0km

Desvalorização de carros usados e seminovos acelera em maio, mas preço médio sobe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Comprar Carro Mercado Automotivo China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas
Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 na Copa do Mundo 2026
Marrocos sofre com Haiti, vira o jogo e garante segundo lugar no grupo do Brasil
Vinicius Júnior em campo pelo Brasil na Copa do Mundo 2026
Brasil vence a Escócia e avança na liderança do Grupo C

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados