MG4 Urban atinge mais de 2.400 reservas em 24h e marca abre fila de espera

O MG4 Urban chegará em breve ao Brasil, onde entrou em fase de pré-venda no dia 30 de junho e, em 24 horas, registrou 2.436 reservas. Ainda sem preço divulgado, o modelo segue disponível no site da marca britânica, que já abriu uma fila de espera para os interessados no hatch 100% elétrico.





O modelo conta com um motor elétrico de 163 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, que pode ser associado a duas opções de bateria. A primeira alternativa tem capacidade de 43 kWh e, segundo o ciclo WLTP, entrega 323 km de autonomia, enquanto a outra opção, de 54 kWh, pode percorrer até 358 km com uma carga, segundo o Inmetro.





A autonomia, inclusive, é um dos diferenciais do MG4 Urban em relação a possíveis concorrentes no segmento, como o BYD Dolphin e o Geely EX2, que têm autonomia de 291 km e 298 km, respectivamente, segundo o Inmetro.





Ambas versões contam com tecnologia de carregamento rápido DC, permitindo que a bateria seja carregada de 10% a 80% da carga em aproximadamente 28 minutos, dependendo da capacidade de carregamento.





Espera-se que a versão Urban conte, de série, com itens como faróis e lanternas em LED, rack de teto, rodas de 16", painel de instrumentos digital de 7", central multimídia de 12,8", entre outros. Em segurança, o modelo pode vir com sete airbags e 15 itens ADAS.





Segundo a montadora, o hatch urbano tem um comprimento de 4,39 metros e um porta-malas de 477 litros.





Atualmente, o portfólio da MG Motor no Brasil inclui os modelos MG4, MGS5 e MG Cyberster – um hatch, um SUV e um superesportivo, respectivamente. Todos são 100% elétricos.





*Com informações da MG Motor.