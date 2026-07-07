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Hatch elétrico

MG4 Urban atinge mais de 2.400 reservas em 24h e marca abre fila de espera

Novidade da MG para o Brasil chega ao país com até 358 km de autonomia e 163 cv de potência para competir com BYD Dolphin e Geely EX2; marca ainda não revelou o preço

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 14:21

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

07 jul 2026 às 14:21
MG4 Urban
A MG Motor vai ampliar o portfólio da marca no Brasil com o MG4 Urban. MG Motor/Divulgação

O MG4 Urban chegará em breve ao Brasil, onde entrou em fase de pré-venda no dia 30 de junho e, em 24 horas, registrou 2.436 reservas. Ainda sem preço divulgado, o modelo segue disponível no site da marca britânica, que já abriu uma fila de espera para os interessados no hatch 100% elétrico.


O modelo conta com um motor elétrico de 163 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, que pode ser associado a duas opções de bateria. A primeira alternativa tem capacidade de 43 kWh e, segundo o ciclo WLTP, entrega 323 km de autonomia, enquanto a outra opção, de 54 kWh, pode percorrer até 358 km com uma carga, segundo o Inmetro.


A autonomia, inclusive, é um dos diferenciais do MG4 Urban em relação a possíveis concorrentes no segmento, como o BYD Dolphin e o Geely EX2, que têm autonomia de 291 km e 298 km, respectivamente, segundo o Inmetro.


Ambas versões contam com tecnologia de carregamento rápido DC, permitindo que a bateria seja carregada de 10% a 80% da carga em aproximadamente 28 minutos, dependendo da capacidade de carregamento.


Espera-se que a versão Urban conte, de série, com itens como faróis e lanternas em LED, rack de teto, rodas de 16", painel de instrumentos digital de 7", central multimídia de 12,8", entre outros. Em segurança, o modelo pode vir com sete airbags e 15 itens ADAS.


Segundo a montadora, o hatch urbano tem um comprimento de 4,39 metros e um porta-malas de 477 litros.


Atualmente, o portfólio da MG Motor no Brasil inclui os modelos MG4, MGS5 e MG Cyberster – um hatch, um SUV e um superesportivo, respectivamente. Todos são 100% elétricos.


*Com informações da MG Motor.

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