Messi ressucita a Argentina, vira jogo perdido e coloca campeã nas quartas

Messi conseguiu mais uma vez. Quando parecia que o Egito protagonizaria mais uma zebra desta Copa do Mundo ao abrir 2 a 0 contra os atuais campeões mundiais, já no segundo tempo, o craque camisa 10 da seleção alviceleste se reinventou dentro de campo para encontrar uma assistência e um gol já nos minutos finais.





Enzo Fernández ainda faria o da virada já nos acréscimos da etapa complementar, classificando a Argentina para a fase quartas de final. A equipe agora aguarda o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia.





Talvez pelo susto que levou na dramática classificação contra Cabo Verde, a torcida argentina chegou ao estádio de Atlanta para o jogo ao meio-dia no horário local de maneira mais tímida em comparação com os duelos anteriores, tensa com o que sabia que poderia esperar.





O jogo





Antes do apito inicial, os "hinchas", mais uma vez maioria entre os 68.239 presentes nas arquibancadas, esboçaram cânticos conhecidos de apoio à equipe, como "¡Vamos, vamos, Selección!": "Vamos, vamos, Selección! Hoy te vinimos a alentar. Para ser campeón. Hoy hay que ganar."





Não demorou muito para que o apoio se transformasse em apreensão, quando, aos 14 min, o Egito abriu o placar com Yasser Ibrahim, completando cruzamento de cabeça no canto esquerdo de Emiliano Dibu Martínez. Cinco minutos depois, parecia que a Argentina chegaria ao empate, após Enzo Fernández lançar Tagliafico na área e o lateral ser derrubado pelo defensor Hassan.





Messi ajeitou a bola na marca da cal e bateu a meia-altura, no canto esquerdo, para defesa do goleiro egípcio Mostafa Shobeir -o craque já havia desperdiçado cobrança de maneira parecida contra a Áustria, na fase de grupos. O arqueiro da seleção africana ainda salvaria sua equipe mais uma vez aos 27 min, em cabeçada à queima-roupa de Mac Allister, e aos 38 min, em chute de Julián Álvarez.





Na volta para o segundo tempo, embalada pela torcida alviceleste que cantava alto das arquibancadas, a Argentina manteve a marcação alta, rondando a área egípcia em busca do gol com Messi e De Paul principalmente. O Egito, por sua vez, retornou com a proposta de segurar o empate, com praticamente todo o time atrás da linha de meio de campo, com a proposta de tentar ampliar nos contra-ataques.





Em um deles, aos 12 min, o time africano chegou a fazer o segundo, após grande jogada de Hassan desde a linha de defesa que terminou com passe de Salah para o gol de Zico na saída de Martínez. O gol, porém, foi anulado após revisão do VAR, por falta de Marwan Attia em Lisandro Martínez na origem do lance.





Não demorou muito para que o Egito balançasse as redes da meta argentina mais uma vez, aos 21 min, após Salah puxar contra-ataque e passar para Hassan, que invadiu a área pela direita e tocou para Zico bater na saída do goleiro.





Precisando desesperadamente reverter a situação, Messi mudou seu posicionamento dentro de campo e passou a atuar principalmente pela ponta direita, de onde criou a jogada do primeiro gol da Argentina, aos 33 min, cruzando para Cristian Romero diminuir de cabeça.





Aos 38, a Argentina chegou ao gol de empate, mais uma vez com Messi, que bateu firme após receber passe de Montiel de dentro da área. O goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse próxima do travessão.





Normalmente mais contido, o astro de Rosário comemorou de maneira efusiva, com socos no ar que lembraram a forma de comemorar gols de Pelé no Santos e na seleção brasileira. Quando a prorrogação parecia se encaminhar, a Argentina fez o terceiro, aos 46, com Enzo Fernández completando de cabeça após cruzamento de Lautaro Martínez.