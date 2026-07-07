Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa eram parentes? Entenda a coincidência

Após o falecimento do dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos, nesta terça-feira (7), muitos internautas começaram a teorizar se a atriz Marina Ruy Barbosa poderia ter parentesco com o autor. Conhecido por emplacar novelas icônicas da televisão brasileira, o roteirista de “Pantanal” e “Renascer” sofria com insuficiência renal crônica.





Apesar de compartilharem o mesmo sobrenome, a atriz e o dramaturgo não possuíam nenhuma ligação direta tirando essa semelhança. Não há relação de parentesco familiar entre os dois, porém a coincidência surgiu com outra pessoa que liga os dois: o político Rui Barbosa.





O nome de Benedito foi uma escolha feita por seu pai, que o batizou de Benedito Ruy em homenagem a Rui Barbosa. Ele foi um grande jornalista, político e jurista no início da República do Brasil no século XIX. Ele foi ativista pela educação no país e esteve à frente dos ministérios da Fazenda e Justiça no início do período republicano brasileiro.





Este sim é tataravô da atriz, sendo essa a única conexão indireta que os dois possuíam.





Marina já se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais, quando questionada pela semelhança. “Não sou parente do Benedito, mas admiro muito ele. O pai do Benedito admirava Rui Barbosa e colocou o nome do filho de Benedito Ruy. Mas o sobrenome da família dele é Barbosa. Então, não tenho nenhum parentesco com ele. Minha família não é do meio artístico”, explicou a atriz.





O início da carreira de Benedito Ruy Barbosa deu-se no jornalismo, quando trabalhou como revisor no jornal O Estado de S. Paulo e repórter esportivo. Sua transição para a dramaturgia ocorreu quando adaptou o seu romance "Fogo Frio" para o teatro, peça encenada no Teatro de Arena em 1959.