Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa eram parentes? Entenda a coincidência
Curiosidade

Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa eram parentes? Entenda a coincidência

Com o mesmo sobrenome, as duas figuras atuaram na dramaturgia brasileira
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 16:25

Figuras marcantes das novelas da TV Globo, possuiam nomes que os conectavam
Figuras marcantes das novelas da TV Globo, possuiam nomes que os conectavam Reprodução Globo/João Miguel Junior - Instagram @marianaruybarbosa

Após o falecimento do dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos, nesta terça-feira (7), muitos internautas começaram a teorizar se a atriz Marina Ruy Barbosa poderia ter parentesco com o autor. Conhecido por emplacar novelas icônicas da televisão brasileira, o roteirista de “Pantanal” e “Renascer” sofria com insuficiência renal crônica.


Apesar de compartilharem o mesmo sobrenome, a atriz e o dramaturgo não possuíam nenhuma ligação direta tirando essa semelhança. Não há relação de parentesco familiar entre os dois, porém a coincidência surgiu com outra pessoa que liga os dois: o político Rui Barbosa.


O nome de Benedito foi uma escolha feita por seu pai, que o batizou de Benedito Ruy em homenagem a Rui Barbosa. Ele foi um grande jornalista, político e jurista no início da República do Brasil no século XIX. Ele foi ativista pela educação no país e esteve à frente dos ministérios da Fazenda e Justiça no início do período republicano brasileiro.


Este sim é tataravô da atriz, sendo essa a única conexão indireta que os dois possuíam.


Marina já se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais, quando questionada pela semelhança. “Não sou parente do Benedito, mas admiro muito ele. O pai do Benedito admirava Rui Barbosa e colocou o nome do filho de Benedito Ruy. Mas o sobrenome da família dele é Barbosa. Então, não tenho nenhum parentesco com ele. Minha família não é do meio artístico”, explicou a atriz.


O início da carreira de Benedito Ruy Barbosa deu-se no jornalismo, quando trabalhou como revisor no jornal O Estado de S. Paulo e repórter esportivo. Sua transição para a dramaturgia ocorreu quando adaptou o seu romance "Fogo Frio" para o teatro, peça encenada no Teatro de Arena em 1959.

Veja Também 

Benedito Ruy Barbosa

Morre aos 95 anos Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado'

Imagem de destaque

Marina Ruy Barbosa conquista web como Suzane em 'Tremembé'

Marina Ruy Barbosa e Cintia Chagas brigam na web

"Deselegante": entenda a treta entre Marina Ruy Barbosa e Cintia Chagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

marina ruy barbosa Tv tv globo Novela Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: estudar nas férias é realmente necessário? Veja como encontrar equilíbrio
Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock)
Reforma tributária leva doações de imóveis a baterem recorde no ES
A Prefeitura de Pancas informou que não houve registro de ferimentos graves.
12 crianças ficam feridas após acidente com ônibus escolar em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados