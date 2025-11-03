Série

Marina Ruy Barbosa conquista web como Suzane em 'Tremembé'

Atriz tem ganhado elogios nas redes sociais por interpretar, em nova série do Prime Video, jovem acusada de participar do assassinato dos pais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:13

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen em 'Tremembé', nova série do Prime Video Crédito: Kelly Fuzaro/Divulgação

Em seu primeiro trabalho para o streaming, Marina Ruy Barbosa conquistou as redes sociais. A atriz tem arrancado elogios na web por sua atuação como Suzane von Richthofen na série Tremembé.

Marina é uma das protagonistas e produtora associada da nova produção do Prime Video, que mostra o que acontece por trás das grades da "prisão dos famosos". A trama é inspirada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, e traz, além de Suzane, outros assassinos e criminosos notórios, como Elize Matsunaga (Carol Garcia), Sandrão (Letícia Rodrigues) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). A proposta é contar o que acontece com eles após os crimes.

Nas redes sociais, os espectadores da série têm destacado a caracterização de Marina e sua atuação, chegando a tecer comparações entre algumas cenas da série e registros da realidade; o momento em que Suzane é entrevistada por Gugu, reproduzido na série no episódio 3, é alvo de comparações que mostram o bom trabalho da atriz carioca.

"Marina Ruy Barbosa está perfeita como Suzane em Tremembé", opinou um. "Sempre que ela está em cena você sente o clima ficar diferente", completou outro.

Em entrevista à reportagem, a atriz disse que buscava com a série um novo desafio, que gerasse um estranhamento bom com o público.

"Eu tenho 22 anos de carreira, comecei muito nova. Acabei de trintar e estou muito feliz de começar essa nova década com Tremembé", diz. "Ao longo desses 22 anos, fiz muitas novelas, mas também séries e filmes. É o meu primeiro trabalho no streaming, e cada vez eu me sinto mais segura e madura para procurar novas camadas para acrescentar à minha trajetória. Amo atuar, e a minha busca é por personagens exatamente que sejam diferentes. O que eu ainda não fiz? O que eu quero fazer de diferente? Como eu quero surpreender o público? É uma nova camada, e as pessoas vão poder ter mais uma visão da Marina, atriz."

Confira, abaixo, as reações:

Marina Ruy Barbosa tá BRILHANDO de verdade em "Tremembé". Sempre que ela tá em cena você sente o clima ficar diferente. E o melhor é que a série sequer trazer alguma humanidade a Suzane Von Richthofen. O que dá a Marina a liberdade para compor uma figura que "grita" perversidade. pic.twitter.com/FIUKLdAWTv — Thiago Barata (@thiagobarata87) November 1, 2025

desculpa marina ruy barbosa eu achava q vc n era boa atriz mas a culpa era de quem te dava papel básico me perdoaaaa #Tremembé pic.twitter.com/1Ats7s9uwo — olivia (@oliviamepope) November 1, 2025

marina ruy barbosa calou a boca de todo mundo q duvidou dela como suzane von richthofen sem dúvidas uma das melhores interpretações #tremembé pic.twitter.com/Tod2SMuuFX — bella ౨ৎ (@cate_girlv) November 1, 2025

e de pensar que a teve gente que duvidou da competência da Marina Ruy Barbosa. ISSO AQUI É ARTISTA! #Tremembé pic.twitter.com/rz7YOcTPt3 — max; (@hablamax_) October 31, 2025

presa na atuação e frieza da marina ruy barbosa interpretando a suzane. transmitindo apenas no olhar e linguagem corporal tudo. sem gritos, apenas passiva.



brilhando muito! #Tremembé



pic.twitter.com/m28bOCxLLb — ni (@niglows) October 31, 2025

Meu deus, a cena da Suzane olhando pra câmera na entrevista com o Gugu pra falar com o irmão e o desencontro nítido entre o que está sendo dito e as expressões dela, meu deus



A Marina Ruy Barbosa entregou tudo mesmo#Tremembé pic.twitter.com/IXSCnA6a24 — lixa (@ntmotjdsc) November 1, 2025

que loucura a atuação da marina ruy barbosa em tremembé. acabei de ver a cena da entrevista com o gugu e fui pesquisar a entrevista real… os trejeitos, o olhar, a forma de mexer no cabelo e mexer a boca… tô GAG — 🇧🇷 (@mvxaden) November 2, 2025

Este vídeo pode te interessar