'Stranger Things' ganha trailer da última temporada com retorno de Vecna

Batalha final pelo destino do mundo começa em 26 de novembro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:33

Vecna encontra Will em cena da 5ª temporada de 'Stranger Things' Crédito: Netflix/Divulgação

A quinta e última temporada de Stranger Things ganhou um novo e intenso trailer na manhã desta quinta-feira, 30. Na prévia, vemos o grupo formado por Mike (Finn Wolfhard), Onze (Milly Bobbie Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e companhia fazendo expedições ao Mundo Invertido procurando por Vecna (Jamie Campbell Bower).

Além disso, é possível ver a cidade de Hawkins dominada por militares, enviados à pequena cidade para investigar e controlar a abertura dos portais interdimensionais mostrada ao fim da quarta temporada.

O trailer apresenta muitos momentos dramáticos, incluindo choros em grupo, pessoas sujas de sangue e o que parecem ser despedidas entre alguns personagens, dando a entender que nem todos os protagonistas sairão vivos da história.

5ª temporada de Stranger Things

A quinta temporada de Stranger Things vem sendo tratada como o grande lançamento da Netflix em 2025 e chegará à plataforma em três partes. Os quatro primeiros episódios serão disponibilizados em 26 de novembro, enquanto os três seguintes serão adicionados em 25 de dezembro. O capítulo final estreia em 31 de dezembro.

