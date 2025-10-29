De arrepiar!

7 filmes de terror para assistir no Halloween

HZ preparou uma lista com clássicos e lançamentos, que vão do suspense psicológico ao horror sobrenatural, e prometem noites de arrepiar

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:30

7 filmes de terror para assistir no Halloween Crédito: Reprodução

O Halloween é o momento perfeito para acender poucas luzes, pegar a pipoca e mergulhar em histórias sombrias. Do terror psicológico ao horror sobrenatural, HZ preparou uma lista reúne sete filmes imperdíveis, organizados do mais recente ao mais clássico, com títulos que vão dos sucessos de 2025 aos ícones eternos do gênero.

1. Pecadores (2025)

Pecadores: Ryan Coogler acerta e cria o filme mais inovador de sua carreira Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Em “Pecadores”, dois irmãos gêmeos — interpretados por Michael B. Jordan — voltam à cidade natal para abrir um bar, mas acabam enfrentando criaturas sombrias em uma noite de puro caos. Dirigido por Ryan Coogler, o longa mistura terror, ação e crítica social, sendo cotado ao Oscar 2026 por veículos internacionais.

O elenco traz ainda Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku e Jack O'Connell. Com nota 7,6 no IMDb, é um dos grandes destaques do gênero neste ano. Disponível no HBO Max.

2. A Hora do Mal (2025)

Cena do filme "A Hora do Mal" Crédito: Reprodução "A Hora do Mal"

Quando todas as crianças de uma escola desaparecem — menos uma —, uma pequena cidade mergulha no desespero. Dirigido por Zach Cregger, o filme combina tensão e mistério com atuações intensas de Julia Garner, Amy Madigan e Austin Abrams.

Com nota 7,6 no IMDb, o título figura entre os filmes de terror mais elogiados de 2025. Disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV.

3. A Substância (2024)

Atriz Demi Moore em "A Substância" Crédito: Reprodução Working Title Filmes

Estrelado por Demi Moore, o filme acompanha uma atriz decadente que recorre a uma substância rejuvenescente com efeitos grotescos. Dirigido por Coralie Fargeat, é o primeiro terror dirigido por uma mulher indicado ao Oscar principal, unindo horror corporal e crítica à obsessão pela juventude eterna. Disponível no Mubi e Apple TV.

4. Midsommar (2019)

Cena do filme Midsommar" Crédito: Reprodução "Midsommar"

Em pleno verão sueco, um grupo de amigos descobre que um festival aparentemente pacífico esconde rituais pagãos perturbadores. O cineasta Ari Aster entrega um terror à luz do dia, visualmente deslumbrante e emocionalmente devastador, uma experiência que combina horror, luto e relações tóxicas. Disponível no Amazon Prime Video e Apple TV.

5. Hereditário (2018)

Filme "Hereditirário" Crédito: Reprodução Filme "Hereditirário"

Após a morte da matriarca, uma família mergulha em um pesadelo espiritual e psicológico. Também roteirizado por Ari Aster, a produção constrói uma narrativa sufocante sobre trauma, luto e ocultismo em um dos filmes mais impactantes da década. Disponível no Amazon Prime Video e HBO Max

6. Corra! (2017)

Filme "Corra!" Crédito: Reprodução Filme "Corra!"

Um jovem negro visita a família da namorada branca e descobre um segredo macabro. Jordan Peele redefine o gênero ao misturar crítica racial e tensão psicológica com maestria, combinação que lhe rendeu o Oscar de Melhor Roteiro Original. Disponível na Netflix e Apple TV.

7. O Iluminado (1980)

Cena do filme "O Iluminado" Crédito: Reprodução "O Iluminado"

Clássico do terror psicológico, o filme acompanha Jack Torrance (Jack Nicholson), que aceita cuidar de um hotel isolado e passa a ser atormentado por forças sobrenaturais. Dirigido por Stanley Kubrick e baseado na obra de Stephen King, é um estudo sobre isolamento, loucura e obsessão que marcou gerações. Disponível na HBO Max, Apple TV e Amazon Prime Video.

Este vídeo pode te interessar